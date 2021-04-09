'Cực sốc' trước độ nguy hiểm không ngờ của trò chơi 'úp bánh kem' ngày sinh nhật

Những chiếc sinh nhật tưởng vô hại nhưng đôi khi lại tiềm ẩn nguy hiểm nếu chúng ta vui đùa quá trớn bằng việc úp bánh kem lên mặt người khác.

Úp bánh kem lên mặt được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ xem như một trò "troll" nhau tạo không khú thú vị, vui nhộn cho các bữa tiệc. Tuy nhiên đây lại là trò đùa không mấy "lành mạnh" mà ngược lại còn mang đến nhiều mối nguy hiểm. Đã từng có rất nhiều bài đăng trên mạng xã hội bày tỏ quan điểm gay gắt, thái độ khó chịu trước trò đùa này. Đầu tiên, việc úp bánh kem gây ảnh hưởng đến "nhan sắc" của chủ bữa tiệc rất nhiều. Ăn mặc lồng lộn, makeup xinh đẹp đón tuổi mới mà mà phải "nhường chỗ" cho đủ thứ màu sắc từ chiếc bánh kem trên mặt thì liệu có còn thấy thú vị. Chưa kể, nhiều người cho rằng đây là trò đùa "lãng phí" nhất trong các bữa tiệc.

Cô gái 'được' bạn bè 'tặng' cho một lớp makeup mới - Ảnh: Internet Không dừng lại đó, trò đùa ngớ ngẩn này còn tiềm ẩn những nguy hiểm mà chúng ta không thể lường trước được. Mới đây, một tài khoản facebook đã đăng tải hình ảnh chiếc bánh kem với nhiều cây tăm nhọn, kế bên là cô gái bị cây nhọn đâm vào mắt. bài viết đã thu hút rất nhiều người thể hiện thái độ gay gắt đối với những trường hợp vui đùa quá trớn như vậy. Người dùng L.A.D để lại bình luận: "Ghét nhất cái trò này! Bẩn thỉu, phí phạm, lố bịch và cảm giác không tôn trọng người khác!". Cô gái 'xui xẻo' của trò đùa 'ngớ ngẩn' - Ảnh: FB Nhiều tình huống trớ trêu đã từng xảy ra khi chơi trò này. Trên mạng xã hội từng có nhiều bài đăng cảnh báo về việc trong bánh kem thường có các que tăm nhọn để cố định bánh. Nếu không chú ý hoặc đùa giỡn quá trớn, rất có thể người bị úp bánh kem vào mặt rất dễ bị vật nhọn đâm phải, gây đau đớn và thậm chí là nguy hiểm nếu đâm vào mắt.

Trên mạng xã hội từng xuất hiện video chàng trai phát hiện vật nhọn dài khoảng 3 - 4 cm trong bánh kem. May mắn là anh chàng này không bị vật nhọn đâm phải - Ảnh: Inernet Lý giải cho việc xuất hiện những que nhọn này, các tiệm bánh cho biết có một bánh nhiều tầng, có nhiều vật trang trí cần phải sử dụng que nhọn để cố định hình dạng bánh - Ảnh: Internet Bên cạnh việc gây nguy hiểm nếu bị que nhọn đâm phải, những chiếc bánh tưởng chừng vô hại này còn có thể gây "thiệt hại" cho da mặt. Được biết, đối với những người bị dị ứng với trứng, sữa... hoặc một trong số các nguyên liệu làm bánh thì việc úp mặt họ vào bánh kem rất dễ gây ra dị ứng da. Việc úp bánh kem lên mặt người khác không chỉ gây khó chịu, mất vệ sinh, lãng phí... mà còn có thể gây nguy hiểm khôn lường. Vì thế nên hãy cẩn thận và "xóa sổ" ngay trò đùa này đi nhé!

Bé gái 10 tháng tuổi bị bánh xe đồ chơi đâm sâu vào sọ, hình ảnh nạn nhân gây ám ảnh Các bác sĩ đã cứu sống một bé gái 10 tháng tuổi bị bánh xe ô tô đồ chơi đâm vào hộp sọ. Tai nạn xảy ra khi bé gái bất cẩn trong quá trình chơi đùa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuc-soc-truoc-do-nguy-hiem-khong-ngo-cua-tro-choi-up-banh-kem-ngay-sinh-nhat-401359.html