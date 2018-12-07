Đến nhà vợ cũ xin đưa con trai về nuôi nhưng không được chấp thuận, Vũ Ngọc Hùng dùng dao đâm bố vợ tử vong.

Khoảng 18 giờ ngày 6/12, tại ấp 1, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ án mạng con rể chém bố vợ cũ tử vong gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo điều tra ban đầu, tại thời điểm trên, Vũ Ngọc Hùng (37 tuổi, ngụ ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) gọi điện cho vợ cũ đã ly hôn được 2 năm là chị Lê Thị Th. xin đón con trai lớn về nhà để chăm sóc. Tuy nhiên, chị Th. không đồng ý nên bị Hùng đe dọa giết cả nhà.

Nghi can Vũ Ngọc Hùng tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao Động

Ngay sau đó, Hùng đi xe máy đến gặp bố vợ là ông Nguyễn Thái Bình (50 tuổi). Tại đây, Hùng nhắc lại chuyện đón con lớn về nhà nuôi dưỡng thì hai bên xảy ra cự cãi. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Hùng lấy con dao thủ sẵn trong người đâm vào cổ ông Bình. Nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Hùng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Khoảng 1 tiếng sau đối tượng ra công an đầu thú.

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Internet

Ngày 26/11, Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam Trần Quang Khương (SN 1987, trú phường Hội Phú, TP. Pleiku, Gia Lai) để điều tra làm rõ hành vi đâm vợ và mẹ vợ trọng thương.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 24/11, do mâu thuẫn từ trước, Trần Quang Khương đã mang theo một con dao đến nhà mẹ vợ là Trần Thị T. (SN 1964, trú làng Nhao, xã Ia Kênh, TP. Pleiku) "nói chuyện". Tại đây, hai bên đã xảy ra cự cãi to tiếng. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Khương rút dao đâm nhiều nhát vào mẹ vợ và vợ là chị D. (SN 1994, trú làng Nhao, xã Ia Kênh, TP. Pleiku). Hậu quả, bà T. và chị D. nhập viện trong tình trạng bị thương nặng.

Con rể thảm sát nhà vợ ở Tiền Giang: Mẹ nghi phạm nhờ công an dẫn vào nhà nạn nhân để tạ lỗi Nhận tin báo con trai sát hại 3 người nhà vợ, người mẹ đến gia đình nạn nhân để tạ lỗi. Tuy nhiên bà phải nhờ công an địa phương dẫn vào nhà nạn nhân vì sợ có chuyện tiêu cực sau tội ác tày trời của con trai.

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