Con rể thảm sát nhà vợ ở Tiền Giang: Mẹ nghi phạm nhờ công an dẫn vào nhà nạn nhân để tạ lỗi

Tin nóng 17/08/2018 16:12

Nhận tin báo con trai sát hại 3 người nhà vợ, người mẹ đến gia đình nạn nhân để tạ lỗi. Tuy nhiên bà phải nhờ công an địa phương dẫn vào nhà nạn nhân vì sợ có chuyện tiêu cực sau tội ác tày trời của con trai.

Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.

Danh tính các nạn nhân gồm: bà Lê Thị Hoa (SN 1974, mẹ vợ của Khoa), chị Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994, vợ của Khoa) và bé Phan Ngọc Anh (SN 2013, con riêng của chị Ngân).

Con rể thảm sát nhà vợ ở Tiền Giang: Mẹ nghi phạm nhờ công an dẫn vào nhà nạn nhân để tạ lỗi - Ảnh 1
Vụ án mạng gây rúng động cả một vùng quê - Ảnh: Internet

Mẹ nghi phạm nhờ công an dẫn vào gia đình nạn nhân xin lỗi sau tội ác tày trời của con trai

Mẹ ruột của Khoa (54 tuổi) cho biết, bà rất sốc và đau buồn khi hay tin con trai gây thảm án kinh hoàng, rúng động cả vùng quê.

Nhận tin báo, người mẹ vội đón xe đến nhà nạn nhân để chia buồn và tạ lỗi. Tuy nhiên bà phải nhờ công an dẫn vào gia đình nạn nhân vì sợ những chuyện tiêu cực xảy ra sau khi con trai ra tay sát hại 3 mạng người.

Con rể thảm sát nhà vợ ở Tiền Giang: Mẹ nghi phạm nhờ công an dẫn vào nhà nạn nhân để tạ lỗi - Ảnh 2
Mẹ nghi phạm sốc nặng khi biết con gây ra tội ác tày trời - Ảnh: Internet

Theo mẹ của Khoa, Khoa về ở rể hơn 1 năm nay. Tình cảm giữa hai gia đình trước giờ cũng không có mâu thuẫn gì.

Hàng xóm cho biết, Khoa và chị Ngân nảy sinh tình cảm với nhau khi Khoa được thuê đến nhà chị Ngân chích heo. Tuy nhiên, gia đình chị Ngân phản đối mối tình này.

Trớ trêu thay, chị Ngân lại khăng khăng muốn kết hôn với Khoa. Thấy không thuyết phục được con gái, ông Trung và Khoa đành nhắm mắt làm ngơ.

Lúc mới về làm rể, Khoa từng xách dao sang nhà hàng xóm đe dọa sẽ giết cả gia đình vì dám phàn nàn chuyện hắn nuôi heo bốc mùi hôi thối. Cũng vì tính cách cộc cằn này nên người dân trong ấp không ai dám tiếp chuyện với Khoa.

Lên kế hoạch sát hại nhà vợ từ 2 tháng trước

Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận động cơ gây án là do ghen tuông. Thời gian gần đây, hai vợ chồng Khoa thường xuyên xảy ra cãi vã. Nguyên nhân vì Khoa nghi ngờ chị Ngân ngoại tình nên ép Khoa phải kí đơn li dị. Đối tượng nghĩ quyết định này của vợ có sự tác động của cha mẹ vợ nên bực tức.

Sau khi chị Ngân đưa cho Khoa đơn ly hôn, khoảng 7 giờ sáng 12/8, Khoa đến tiệm tạp hóa mua sợi dây dù dài 11m, cất trong cốp xe. Khoa về đến nhà thì vợ đã ra ngoài, đến 17 giờ mới về.

Con rể thảm sát nhà vợ ở Tiền Giang: Mẹ nghi phạm nhờ công an dẫn vào nhà nạn nhân để tạ lỗi - Ảnh 3
Nguyễn Đăng Khoa sát hại vợ và gia đình vợ vì ghen tuông - Ảnh: Internet

Tối đó, ông Trung (47 tuổi, cha ruột Ngân) chăm người thân bị bệnh nên ngủ lại tại bệnh viện. Trong nhà chỉ còn Khoa, vợ, mẹ vợ, cháu bé 5 tuổi con riêng của chị Ngân và cô em vợ 17 tuổi.

Khuya hôm đó, Khoa muốn "thân mật" với vợ nhưng bị từ chối nên gã ra ngoài uống rượu. Sau đó, Khoa lấy dây dù, lần lượt sát hại những người trong gia đình vợ.

Trong lúc Khoa siết cổ mẹ vợ, cô em vợ nghe tiếng động nên thức giấc. Cô gái bước sang phòng chứng kiến mẹ bị siết cổ nên lao vào đánh anh rể. Khoa bóp cổ khiến em vợ ngất xỉu, rồi siết cổ mẹ vợ đến chết. Sau đó, Khoa trói tay, chân em vợ rồi vác sang phòng ngủ của nạn nhân. Khoa nói: "Em im đi, rồi anh tha. Anh giết chị em rồi tự sát, chứ không để công an bắt" - theo Zing.

Gây án xong, Khoa lấy tiền, điện thoại cùng xe máy của vợ rồi tẩu thoát.

Nghi phạm tự tử nhiều lần không chết

Trên đường bỏ trốn, Khoa đã uống 17 viên thuốc ngủ nhằm tự tử, sau đó đến bờ sông vắng người nằm ngủ chờ chết.

Đến 12 giờ cùng ngày, Khoa tỉnh dậy, lấy xe máy đi mua thuốc diệt cỏ và 1 chai nước suối. Khoa tìm đến căn nhà hoang uống thuốc, rồi ngủ tiếp.

Đến tận trưa hôm sau (14/8), Khoa thấy mình vẫn còn sống nên chạy xe đến khu vực ấp 2, xã Thạnh Lộc, dự định tự tử lần thứ 3 thì bị trinh sát bắt giữ.

Đêm 14/8, Khoa đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang để sơ cứu, súc ruột, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Con rể thảm sát nhà vợ ở Tiền Giang: Mẹ nghi phạm nhờ công an dẫn vào nhà nạn nhân để tạ lỗi - Ảnh 4
Ảnh cưới của Khoa và chị Ngân - Ảnh: Internet
Gã con rể thảm sát 3 người nhà vợ ở Tiền Giang tự tử nhiều lần không chết

Gã con rể thảm sát 3 người nhà vợ ở Tiền Giang tự tử nhiều lần không chết

Do ghen tuông, Nguyễn Đăng Khoa đã lập mưu giết vợ từ 2 tháng trước, mua thuốc ngủ thủ sẵn nhằm tự tử sau khi gây án.

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