Để con gái 7 tuổi ở nhà một mình, cha mẹ bàng hoàng phát hiện con bị hàng xóm 'hại đời'

Xã hội 10/01/2019 19:31

Lợi dụng gia đình cháu bé vắng nhà , Ân Văn Toàn đã sang nhà thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé.

Vừa qua, TAND huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ân Văn Toàn (SN 1984, trú tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ) về tội Dâm ô trẻ em.

Theo cáo trạng, vào khoảng 7 giờ 30 ngày 9/8/2018, Ân Văn Toàn đi xe máy đến nhà anh M. (thị trấn Ba Chẽ) bàn công việc. Đến nơi thì phát hiện vợ chồng anh M. đi vắng, chỉ có cháu L.A. (SN 2011) ở nhà một mình. Thú tính nổi lên, Toàn ôm hôn, kéo váy và dùng tay sờ soạng cơ thể cháu A.

Khi bị gia đình anh M. phát hiện và trình báo với công an, Toàn sợ hãi nên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Chẽ nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai của các bên liên quan, đồng thời đưa cháu A. đi giám định.

Để con gái 7 tuổi ở nhà một mình, cha mẹ bàng hoàng phát hiện con bị hàng xóm 'hại đời' - Ảnh 1
Bị cáo Ân Văn Toàn - Ảnh: Người Đưa Tin 

Căn cứ kết quả giám định, các chứng cứ thu thập được và lời khai nhân chứng, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ân Văn Toàn về hành vi Dâm ô trẻ em.

Đến ngày 3/11/2018, Toàn bị bắt giữ theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn ở Nghệ An và được di lý về địa phương.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Ân Văn Toàn đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. Đại diện gia đình cháu A. đề nghị Tòa án xét xử theo đúng quy định pháp luật, buộc bị báo bồi thường danh dự, nhân phẩm cho cháu A. số tiền 30 triệu đồng.

Hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại nhân phẩm, danh dự của con người, đặc biệt là đối với trẻ em. HĐXX tuyên phạt bị cáo Ân Văn Toàn 48 tháng tù giam, buộc bị cáo bồi thường danh dự, nhân phẩm cho gia đình anh M. số tiền là 13,9 triệu đồng.

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Nghe tiếng cháu ngoại 4 tuổi khóc thét trong nhà, người bà chạy vào kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện gã con nuôi mình hết mực tin tưởng đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé.

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