Đau lòng cảnh mẹ bị xe ben cán tử vong nằm cạnh hai con nhỏ bị thương trên đường chở đi học

Xã hội 19/06/2019 14:39

Sau va chạm với xe ben, người mẹ tử vong tại chỗ còn hai đứa con thì bị thương. Được biết, người mẹ đang trên đường đưa con đi học thì xảy ra tai nạn.

Hôm nay (19/6) trao đổi với báo chí, Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 mẹ con thương vong.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe ben mang biển số 74K – 9856 do tài xế Nguyễn Hữu Pháp (sinh năm 1985, ngụ tại thôn Cổ Thành) điều khiển lưu thông theo hướng từ Triệu Thành về thị xã Quảng Trị.

Đau lòng cảnh mẹ bị xe ben cán tử vong nằm cạnh hai con nhỏ bị thương trên đường chở đi học - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn đau lòng khiến người mẹ tử vong - Ảnh: Internet

Trên đường đi, chiếc xe đã va chạm với xe máy do chị N.T.M.D (sinh năm 1985, ngụ thôn Cổ Thành) chở theo hai con nhỏ chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến chị D. tử vong tại chỗ, hai đứa con bị thương. Tại hiện trường, chiếc xe máy của chị D. hư hỏng nặng, nằm trên lề đường. Được biết, chị D. là cán bộ UBND phường 3, thị xã Quảng Trị. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Đau lòng cảnh mẹ bị xe ben cán tử vong nằm cạnh hai con nhỏ bị thương trên đường chở đi học - Ảnh 2
Chị D. đang trên đường đưa con đi học thì xảy ra tai nạn - Ảnh: Internet

Thời gian vừa qua, nhiều vụ tai nạn đau lòng liên tiếp xảy ra khiến người dân hoang mang.  

Bé gái 6 tuổi bị xe tải cán tử vong

Tối 17/6, một bé gái 6 tuổi tử vong trong khi cha mẹ may mắn chỉ bị thương nhẹ sau khi va chạm với xe tải tại TP.HCM.

Vào khoảng 21 giờ, gia đình 3 người di chuyển bằng xe máy chạy trên đường Nguyễn Duy Trinh theo hướng từ phường Phú Hữu đến phường Long Trường (quận 9). Khi đến khu vực gần cầu Huyên Thanh (giáp giữa phường Phú Hữu và Long Trường), xe máy xảy ra va chạm với chiếc xe tải chạy cùng chiều.

Đau lòng cảnh mẹ bị xe ben cán tử vong nằm cạnh hai con nhỏ bị thương trên đường chở đi học - Ảnh 3
Bé gái 6 tuổi bị xe tải cán tử vong khi đi cùng cha mẹ - Ảnh: Internet

Sau va chạm, cả 3 người ngã xuống đường. Bé gái 6 tuổi tử vong vì bị xe tải cán qua người. Trong khi đó, cặp vợ chồng may mắn thoát chết và chỉ bị thương nhẹ. Chiếc xe tải sau khi gây tai nạn đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để tìm chiếc xe gây tai nạn.

Thương tâm: Cha mẹ ngã quỵ bên thi thể con gái 6 tuổi bị xe tải cán chết ở Sài Gòn

Thương tâm: Cha mẹ ngã quỵ bên thi thể con gái 6 tuổi bị xe tải cán chết ở Sài Gòn

Sau khi xảy ra va chạm với xe tải, gia đình 3 người ngã xuống đường. Bé gái 6 tuổi bị xe cán tử vong, cha mẹ may mắn chỉ bị thương nhẹ.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn thương tâm

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