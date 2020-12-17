Đắk Nông: Rơi nước mắt cảnh mẹ khóc ngất ôm thi thể con trai 6 tuổi bị xe ben cán tử vong

Xã hội 17/12/2020 10:26

Vụ tai nạn thương tâm khiến bé trai 6 tuổi tử vong trên đường đi học về. Chứng kiến cảnh mẹ ôm con khóc ngất ai nấy đều không khỏi đau lòng.

Tối 16/12, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ tai nạn thương tâm khiến 1 cháu bé 6 tuổi tử vong tại chỗ.

Theo thông tin trên Người lao động, vào chiều tối 16/12, trên Quốc lộ 4C (đoạn qua thôn 6, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 nam sinh lớp 1 tử vong.

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Cảnh người mẹ ôm thi thể con trai khóc ngất khiến ai nấy đều đau lòng - Ảnh: Internet

Vào thời điểm trên chiếc xe ben mang biển số 37C-204.57 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 14C, theo hướng từ huyện Đắk Song đi huyện Tuy Đức.

Khi chạy đến đoạn đường trên, xe ben đã xảy ra va chạm với chiếc xe máy chạy ngược chiều do 1 người phụ nữ điều khiển chở theo 2 con nhỏ là bé T.L.M.P (6 tuổi, học sinh lớp 1) và 1 bé gái 5 tuổi.

Vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con ngã ra đường. Người mẹ và con gái 5 tuổi may mắn ngã vào lề đường nên thoát nạn. Bé P. ngã ra đường nên bị xe ben cán tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, người mẹ đau đớn ôm thi thể con trai vào lòng khóc ngất khiến những người chứng kiến không kìm được nước mắt.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn. Gia đình không có đất sản xuất nên người cha phải đi làm thuê ở xa để có tiền nuôi con ăn học.

Ngay sau nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo UBND xã Đắk Búk So và lãnh đạo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (nơi bé P. học) đã đến nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bé.

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Từ khóa:   Đắk Nông tai nạn giao thông tai nạn đau lòng

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