Đà Nẵng: Người dân được hỗ trợ 500.000 nhưng thực nhận chỉ 330.000 đồng, tổ trưởng dân phố giải thích ra sao?

Xã hội 13/09/2021 14:01

Để người dân trong tổ được nhận hỗ trợ như nhau, một khu dân cư ở TP. Đà Nẵng đã phân chia đồng đều các suất quà. Chính vì vậy, các hộ chỉ nhận được 330.000 đồng.

Theo thông tin của báo Người Lao động, từ ngày 11-13/9, khu dân cư Hòa Phú 5 (5 tổ dân phố từ 35 đến 37), phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đã phát tiền hỗ trợ người dân theo Quyết định 2903 của UBND thành phố. Cụ thể, theo quyết định này, toàn bộ hộ dân (trừ các hộ thuộc diện khó khăn đã nhận được combo quà hàng thiết yếu hoặc tiền mặt trị giá 500.000 đồng theo Công văn 5433 của UBND) sẽ được nhận hỗ trợ bằng tiền mặt 500.000 đồng.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số hộ dân ở tổ dân phố 35 thì họ chỉ nhận được 330.000 đồng. Bà T.T.L cho biết, tổ trưởng dân phố mang tiền đến trao tận nhà: "Chúng tôi ký nhận 500.000 đồng nhưng thực tế chỉ nhận 330.000 đồng. Khi thắc mắc thì bác tổ trưởng cho biết trừ đi 170.000 đồng do đợt trước đã nhận quà hỗ trợ".

Không chỉ bà L. mà nhiều hộ dân tổ 35 cũng thắc mắc bởi vì chủ trương hỗ trợ của UBND TP. Đà Nẵng là mỗi hộ 500.000 đồng. Các hộ này cũng cho hay trong quá trình giãn cách xã hội, họ có nhận được rau củ quả cùng 1 suất quà gồm gạo, trứng, cá hộp, cá khô,...

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Ông Trần Sinh, tổ trưởng tổ dân phố 35 (bìa phải), trao đổi với ông Dương Đưc Sở - Bí thư chi bộ khu dân cư Hòa Phú 5, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, về các chính sách hỗ trợ người dân - Ảnh: Người Lao động

Trước phản ánh này, ông Trần Sinh - Tổ trưởng dân phố 35 cho biết, việc các hộ dân được nhận hỗ trợ 500.000 đồng nhưng thực tế nhận chỉ 330.000 đồng là có thật. Theo lời ông Sinh, tổ 35 có 102 hộ dân. Trong đợt hỗ trợ vào cuối tháng 8, tổ có 29 suất quà dành cho hộ khó khăn. Tuy nhiên, xét thấy các hộ dân trong tổ cũng đều khó khăn như nhau và mong muốn mọi người đều nhận được quà nên Chi bộ khu dân cư cùng các tổ dân phố đã thống nhất, lấy ý kiến của nhiều hộ dân và phân chia các suất quà này ra đồng đều cho tất cả các hộ.

Từ 29 suất, mỗi suất trị giá 500.000 đồng dành cho hộ khó khăn, tổ 35 đã quyết định phân chia đồng đều thành 102 suất cho tất cả các hộ trong tổ. Mỗi hộ nhận được 10 kg gạo, ít cá khô, trứng, cá hộp,... 

Đến đợt hỗ trợ toàn dân, mỗi hộ được 500.000 đồng, thì tổ 35 chỉ nhận được 73 suất vì đã trừ 29 suất hộ khó khăn trước đó. Ông Sinh khẳng định: "Lần trước 29 hộ đã chia đều thì lần này chúng tôi phải lấy số tiền hỗ trợ đó, thay vì chia cho 73 suất thì phải chia cho 102 suất để đảm bảo 2 lần hỗ trợ là đều nhau. Tổ dân phố không bớt xén bất cứ đồng nào của bà con".

Theo ông Dương Đức Sở - Bí thư Chi bộ khu dân cư Hòa Phú 5, việc phân chia các suất quà đã được sự đồng tình, thống nhất của chi bộ và sự ủng hộ của phần lớn hộ dân. Không chỉ ở tổ 35 mà các tổ dân phố khác trên địa bàn khu dân cư này cũng thực hiện như vậy. 

Theo ông Sở, nếu hộ dân nào không đồng tình với việc nhận 330.000 đồng mà muốn nhận đủ 500.000 đồng thì có thể trả lại suất quà đã nhận trước đó, để tổ quy đổi thành tiền mặt trao lại.

 

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