Đà Nẵng: Bác sĩ kịp thời cứu sống trẻ sơ sinh bị ngạt thở, phơi nhiễm với Covid-19 vì mẹ là bệnh nhân F0

Xã hội 05/09/2021 15:49

Các bác sỹ Trung tâm y tế Hòa Vang đã tiến hành hồi sức bóp bóng, đặt nội khí quản thở máy, sau đó bé dần cải thiện, có nhịp tự thở hiệu quả.

Theo VOV đưa tin, ngày 5/9, Trung tâm Y tế Hòa Vang,TP. Đà Nẵng công bố cho 45 bệnh nhân F0 khỏi Covid-19 ra viện. Đáng chú ý, trong đó có sản phụ M. (26 tuổi) cùng em bé 9 ngày tuổi vừa được trung tâm y tế cứu sống.

Cụ thể, chị L.T.M.M (26 tuổi), được chẩn đoán mắc Covid-19 vào ngày 27/8. Tuy nhiên, sản phụ có tiền sử đái tháo đường từ tuần 25 của thai kỳ, đặc biệt, có cả tình trạng suy thai mạn tính. Khoảng 20h ngày 27/8, Trung tâm Y tế Hòa Vang đã quyết đinh can thiệp phẫu thuật cho sản phụ. Ca sinh mổ thành công, nhưng sau đó, đứa trẻ không thở.

so sinh
Bác sĩ dặn dò 2 mẹ con chị M. trước khi về nhà - Ảnh: VOV

Lúc này, các bác sỹ ở Trung tâm y tế Hòa Vang đã tiến hành hồi sức bóp bóng, đặt nội khí quản thở máy, sau đó đứa bé dần cải thiện, tự thở hiệu quả. Các bác sỹ ở Trung tâm Y tế chẩn đoán bệnh chính của bé là ngạt sơ sinh vì bé sinh non ở tuần thứ 35 và cân nặng 2 kg.

Ngoài ra, bé còn bị thiếu ối, suy thai và nhiễm trùng từ trong bụng mẹ. Vừa chào đời, cháu bé đã bị hạ đường huyết và chịu phơi nhiễm Covid-19 dẫn đến biến chứng suy hô hấp. Bé được nằm cùng phòng mẹ, hỗ trợ thở máy không xâm lấn qua ngạnh mũi, nhịp tim ổn định, ăn sữa mẹ qua ống thông dạ dày. Sau gần 10 ngày được các bác sĩ chăm sóc tích cực, chị M. cùng con nhỏ được công nhận hết Covid-19, cho ra viện về nhà tiếp tục cách ly theo quy định.

Bắc Ninh: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bọc trong giấy báo kèm hoa và hương vứt vào thùng rác

Bắc Ninh: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bọc trong giấy báo kèm hoa và hương vứt vào thùng rác

Vụ phát hiện một trẻ sơ sinh bọc trong giấy báo cùng nến, hoa và hương vừa xảy ra tại Quế Võ, Bắc Ninh khiến dân mạng không khỏi phẫn nộ.

Xem thêm
Từ khóa:   sản phụ nhiễm covid-19 trẻ sơ sinh phơi nhiễm covid-19 phơi nhiễm covid-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số