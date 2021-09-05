Các bác sỹ Trung tâm y tế Hòa Vang đã tiến hành hồi sức bóp bóng, đặt nội khí quản thở máy, sau đó bé dần cải thiện, có nhịp tự thở hiệu quả.

Theo VOV đưa tin, ngày 5/9, Trung tâm Y tế Hòa Vang,TP. Đà Nẵng công bố cho 45 bệnh nhân F0 khỏi Covid-19 ra viện. Đáng chú ý, trong đó có sản phụ M. (26 tuổi) cùng em bé 9 ngày tuổi vừa được trung tâm y tế cứu sống.

Cụ thể, chị L.T.M.M (26 tuổi), được chẩn đoán mắc Covid-19 vào ngày 27/8. Tuy nhiên, sản phụ có tiền sử đái tháo đường từ tuần 25 của thai kỳ, đặc biệt, có cả tình trạng suy thai mạn tính. Khoảng 20h ngày 27/8, Trung tâm Y tế Hòa Vang đã quyết đinh can thiệp phẫu thuật cho sản phụ. Ca sinh mổ thành công, nhưng sau đó, đứa trẻ không thở.

Bác sĩ dặn dò 2 mẹ con chị M. trước khi về nhà - Ảnh: VOV

Lúc này, các bác sỹ ở Trung tâm y tế Hòa Vang đã tiến hành hồi sức bóp bóng, đặt nội khí quản thở máy, sau đó đứa bé dần cải thiện, tự thở hiệu quả. Các bác sỹ ở Trung tâm Y tế chẩn đoán bệnh chính của bé là ngạt sơ sinh vì bé sinh non ở tuần thứ 35 và cân nặng 2 kg.

Ngoài ra, bé còn bị thiếu ối, suy thai và nhiễm trùng từ trong bụng mẹ. Vừa chào đời, cháu bé đã bị hạ đường huyết và chịu phơi nhiễm Covid-19 dẫn đến biến chứng suy hô hấp. Bé được nằm cùng phòng mẹ, hỗ trợ thở máy không xâm lấn qua ngạnh mũi, nhịp tim ổn định, ăn sữa mẹ qua ống thông dạ dày. Sau gần 10 ngày được các bác sĩ chăm sóc tích cực, chị M. cùng con nhỏ được công nhận hết Covid-19, cho ra viện về nhà tiếp tục cách ly theo quy định.

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