Cuộc sống hiện tại của Phượng 'Thị Nở' sau 4 năm vịt hóa thiên nga: Ngày càng xinh đẹp, chuẩn bị lấy chồng lần 2

Xã hội 25/06/2020 10:16

Trong đoạn livestream mới đây, một người bạn tiết lộ Phượng "Thị Nở" đã có người yêu và chuẩn bị lên xe hoa lần 2. Dân mạng gửi lời chúc mừng đến bà mẹ một con đã tìm được hạnh phúc sau nhiều năm lẻ bóng.

Cách đây 4 năm, màn lột xác ngoạn mục của Quách Thị Kim Phượng (SN 1995, quê Đắk Nông) gây bão khắp các diễn đàn mạng. Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, Quách Phượng từng bị nhiều người ác ý gọi bằng biệt danh Phượng Thị Nở vì nhan sắc chẳng mấy ưa nhìn của cô. Cũng vì rào cản ngoại hình mà Quách Phượng tan vỡ hôn nhân.

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Quách Phượng trước khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV

Sau khi ly hôn, Phượng đưa con về nhà mẹ ruột, quyết tâm "đập mặt xây lại" để có tương lai tốt đẹp hơn. Trải qua quá trình phẫu thuật thẩm mỹ đau đớn, Phượng trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Cô như được tái sinh lần nữa, sau hàng chục năm bị người xung quanh chê bai, dè bỉu vì ngoại hình xấu xí.

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Hình ảnh hiện tại của Quách Phượng - Ảnh: FBNV

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Bà mẹ một con nhận được nhiều lời đề nghị quảng cáo, PR sản phẩm - Ảnh: FBNV

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Quách Phượng của hiện tại tự tin và xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Nhan sắc mới đã mang lại cho Quách Phượng cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều. Cô nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác quảng cáo, thu nhập ổn định mỗi tháng đủ để trang trải cho bản thân và lo cho con gái nhỏ. 

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Một người bạn tiết lộ Quách Phượng đã có người yêu và chuẩn bị lên xe hoa - Ảnh: FBNV

Cô cũng trở nên tự tin hơn và thường xuyên cập nhật cuộc sống trên Facebook cá nhân. Mới đây, trong một đoạn livestream, một người bạn của Quách Phượng tiết lộ cô đã có tình yêu mới và chuẩn bị lên xe hoa lần hai. Thông tin khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Nhiều người gửi lời chúc mừng và hy vọng bà mẹ một con sẽ có hôn nhân viên mãn, hạnh phúc sau nhiều năm lẻ bóng.

Kín tiếng đã lâu, Phượng "Thị Nở" bất ngờ xuất hiện, gây choáng khi vén áo lộ vòng 2 sồ sề "ngập mỡ"

Kín tiếng đã lâu, Phượng "Thị Nở" bất ngờ xuất hiện, gây choáng khi vén áo lộ vòng 2 sồ sề "ngập mỡ"

Sau khoảng thời gian khá im hơi lặng tiếng, mới đây 'Thị Nở tái sinh' Quách Phượng bất ngờ xuất hiện, choáng nhất là màn vén áo lộ vòng hai 'ngập mỡ'.

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Từ khóa:   phượng thị nở vịt hóa thiên nga phẫu thuật thẩm mỹ

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