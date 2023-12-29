Công ty của chồng bà Phương Hằng bị xử phạt 85 triệu đồng

Công ty Đại Nam bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ VietNamNet, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đại Nam, trụ sở tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đây là doanh nghiệp do ông Huỳnh Uy Dũng (thường gọi Dũng lò vôi) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc và đại diện pháp luật công ty.

Công ty Đại Nam bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không công bố thông tin định kỳ với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu gồm báo cáo tài chính năm 2021, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 2021.

Ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng

Dẫn tin từ Dân Việt, Công ty cổ phần Đại Nam được thành lập ngày 27/3/1996, do ông Huỳnh Uy Dũng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc và đại diện pháp luật công ty. Theo thông tin từ HNX, Công ty cổ phần Đại Nam đang có vốn điều lệ 207 tỷ đồng.

Đại Nam có ba ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản (Khu đô thị trung tâm hành chính huyện Dĩ An, Khu tái định cư Sóng thần 2, Khu nhà ở Sóng thần 2 và Sóng thần 2 mở rộng, khu đô thị thương mại dịch vụ sóng thần, khu dân cư Đại Nam - Bình Phước và Khu dân cư Tân An 2), du lịch (Khu du lịch Đại Nam) và khu công nghiệp (Khu công nghiệp Sóng thần 2 và 3).

Vợ chồng bà Phương Hằng vẫn chưa chứng minh được thiệt hại về vật chất và tinh thần, 500 tỉ bồi thường liệu có khả thi? Liên quan đến vụ án của bà Phương Hằng, về nguyên tắc bồi thường, thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, phương thức và hình thức bồi thường.

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