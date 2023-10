Đối tượng Lê Văn H. dùng dây điện quấn quanh cổ rồi kéo mẹ ra chuồng bò cạnh nhà siết cổ đến chết. Gây án xong, hắn ta bỏ trốn lên núi.

Theo báo Kinh tế và Đô thị đưa tin, tối ngày 31/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin trình báo về việc bà Lý Thị Lệ T. (55 tuổi, trú thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn) đã tử vong tại nhà.

Qua điều tra ban đầu, nghi phạm sát hại bà T. được công an xác định là Lê Văn H. - con ruột của nạn nhân (23 tuổi, trú thôn Tây Phước 1, xã Bình An). Khoảng 23 giờ 15 phút ngày 1/8, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Hải đang lẩn trốn trên đỉnh núi Đá Bạc, thuộc huyện Bình Sơn.

Lê Văn Hải (giữa) bị bắt khi đang lẩn trốn ở núi Đá Bạc. Ảnh: Kinh tế và Đô thị

Theo thông tin của Dân Trí, tại cơ quan chức năng, bước đầu, H. khai nhận chiều 31/7, đã xảy ra mâu thuẫn với mẹ ruột sau khi đi nhậu về. Sau đó, H. đã dùng cây đánh vào đầu mẹ. Không chỉ dừng lại ở đó, H. còn dùng dây điện quấn quanh cổ mẹ ruột rồi kéo ra chuồng bò cạnh nhà siết cổ đến chết.

Sau khi gây án xong, H. đã bỏ trốn lên núi. Được biết, Lê Văn H. là đối tượng nghiện ma túy đá, thường xuyên đánh đập mẹ, gây rối trật tự công cộng. Trước đó, tháng 3/2021, sau khi sử dụng ma túy đá, H. đã leo lên nóc nhà của một người dân cố thủ suốt 5 giờ đồng hồ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-mat-nhan-tinh-dung-day-dien-quan-quanh-co-me-ruot-keo-ra-chuong-bo-siet-cho-den-chet-415549.html