Cô gái thẳng thắn chia sẻ ‘tôi muốn làm kẻ thứ 3’ khiến cánh mày râu phải suy ngẫm

Xã hội 11/04/2020 13:00

Tuyên bố muốn làm kẻ thứ 3 của cô gái nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Trong xã hội, kẻ thứ 3 luôn bị lên án gay gắt, thậm chí còn nhận những cái kết đau đớn. Thế nhưng mới đây, một cô gái đã thẳng thắn tuyên bố muốn làm kẻ thứ 3. Câu chuyện của cô đã gây xôn xao mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, cô gái tên H. viết: “Tôi muốn làm kẻ thứ 3. Vì sao ư? Khi kẻ thứ 3 nằm ngủ nướng trên giường và suy nghĩ hôm nay sẽ được chồng tôi dắt đi ăn ở nhà hàng nào cho lạ miệng, thì tôi lại phải dậy sớm lên thực đơn hôm nay con ăn gì cho đủ chất, bố mẹ chồng ăn gì cho không bị đau răng, chồng ăn gì cho đỡ dầu mỡ.

Khi kẻ thứ 3 vật vờ dậy đánh răng trang điểm chuẩn bị đi ăn thì tôi vừa nấu ăn vừa dọn dẹp lau nhà, giặt đồ tắm cho con, cho con ăn, rửa bát.

Kẻ thứ 3 luôn được chồng tôi dắt đi mua nước hoa, hàng hiệu đắt đỏ, nhưng tôi lại chỉ mặc những bộ đồ bộ để dễ làm việc nhà và chăm con.

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Cô gái chia sẻ về việc muốn làm người thứ 3 trên mạng xã hội gây xôn xao - Ảnh: Tổ quốc

 Kẻ thứ 3 cơ thể khi nào cũng trắng thơm vì được xài kem body và nước hoa sáng chiều, còn tôi chỉ mùi hành tỏi và bỉm, nước tiểu.

Kẻ thứ 3 luôn được chồng tôi dắt đi du lịch trong những chuyến 'công tác' nhưng tôi lại chả buồn được đi vì ai chăm con, chăm sóc gia đình.

Kẻ thứ 3 tai thỏ vớ lưới, ghế tình yêu 365 thế trên giường thì tôi lại thiếp đi sau 1 ngày vật lộn mệt mỏi với công việc, con cái.

Kẻ thứ 3 nỉ non mặn nồng lời đường mật với chồng tôi trong khi áp lực cơm áo gạo tiền con cái khiến chúng tôi cãi vã.

Xuất hiện trước mặt chồng tôi, kẻ thứ 3 luôn trong những bộ đồ ngủ mỏng manh cùng hương tinh dầu êm ái khắp gian phòng ngủ màu hồng, tiếng nhạc du dương nhưng với tôi chỉ là cảnh đầu bù tóc rối lúc cho con ăn, tắm cho con, tiếng con khóc.

Khi chúng tôi cãi vã về con cái, cơm áo gạo tiền, chồng tôi phóng xe tới nhà kẻ thứ 3, chỉ cần một vòng tay cùng vài ba lời đường mật thì đối với chồng tôi là nguồn sống, là chân lý.

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Bài viết bóc trần sự khác nhau giữa vợ và 'bồ nhí' của H. được mọi người chia sẻ không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của kẻ thứ 3 nặng nhọc lắm. Ăn ngon mặc đẹp nói lời yêu thương là đủ có cả thế giới... Công việc của tôi thì vô cùng nhẹ nhàng - cơm, áo, gạo, tiền, con cái, nội ngoại. Thời gian dành cho bản thân hầu như không có thì thời gian đâu mà thơm với đẹp với nói lời có cánh.

Các anh nên nhớ, trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, chúng tôi dư sức để đẹp, để thơm, để sang, để chảnh. Lấy chồng sinh con, trách nhiệm biến chúng tôi thành con sư tử già, con vợ hôi hám, mụ vợ già... Sinh con cho các anh chúng tôi tàn phai mất 6 năm tuổi xuân và con chúng tôi mang họ bố.

Làm kẻ thứ 3 dễ lắm các anh , còn làm vợ thì khổ sở trăm bề, nếu không biết cảm thông chia sẻ với vợ thì các anh đừng nên lấy họ sau đó cặp bồ rồi so sánh vợ với kẻ thứ 3 (họ không xứng đáng được so sánh) cũng giống như các anh không đủ tư cách nhắc đến 2 chữ gia đình”.

Bài viết của H. nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được chị em chia sẻ không ngừng. Các bà mẹ bỉm sữa vô cùng tâm đắc với quan điểm của cô. Đây chính là sự thật mà không ít người từng chứng kiến hay trải qua. Sau khi đọc bài viết trên, chị em phụ nữ hy vọng cánh mày râu sẽ biết yêu thương vợ hơn, sẽ không còn cảnh các ông chồng ngoại tình, bỏ rơi vợ con.

Theo chia sẻ của H. trên Tổ quốc, cách đây 2 năm, gia đình cô từng đứng trên bờ vực tan vỡ vì chồng ngoại tình bên ngoài. Sau đó, cô đã cho chồng thêm một cơ hội để bù đắp lỗi lầm. Nhờ sự khoan dung, khéo léo của cô mà hiện tại gia đình cô vô cùng hạnh phúc. Hai vợ chồng đã có một bé trai hết sức kháu khỉnh.

Vợ mới sinh, đang ở cữ thì phát hiện ra chồng ngoại tình, nhưng danh tính "kẻ thứ 3" mới khiến cô sốc nặng

Vợ mới sinh, đang ở cữ thì phát hiện ra chồng ngoại tình, nhưng danh tính "kẻ thứ 3" mới khiến cô sốc nặng

Chồng ngoại tình đã đáng trách, nhưng lại ngoại tình với bạn thân của vợ ngay khi vợ vừa mới sinh xong còn yếu thì thật căm phẫn thay!

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