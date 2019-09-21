Cô gái mặc quần tất mỏng dính, lộ nội y phản cảm giữa bàn dân thiên hạ

Mặc quần tất mỏng dính ra đường, cô gái để lộ nội y khiến mọi người xôn xao. Ai nấy đều cho rằng cô nàng chẳng những ăn mặc phản cảm mà còn luộm thuộm, không chăm chút bản thân.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh các cô gái ăn mặc phản cảm thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều bình luận trái chiều đã được đưa ra, từ khuyên nhẹ nhàng đến chỉ trích nặng nề nhưng có vẻ một số bạn trẻ vẫn không biết rút kinh nghiệm.

Sáng 21/9, trên mạng xã hội lại xuất hiện hình ảnh cô gái trẻ ăn mặc hớ hênh để lộ nội y gây xôn xao.

Cô gái 'lộ hàng' giữa đường vì mặc quần tất quá mỏng - Ảnh: FB

Hình ảnh cho thấy cô gái trẻ mặc áo sơ mi kẻ ca rô rất kín đáo, mang giày thể thao, đeo ba lô giống như đi học. Thế nhưng khi nhìn xuống chiếc quần thì người xem không khỏi hãi hùng. Chiếc quần tất màu đen ôm sát cơ thể, mỏng đến nỗi lộ cả nội y bên trong, khi đứng dưới ánh sáng mặt trời càng trở nên rõ rành rành không thể chối cãi.

Cô gái bị đánh giá là ăn mặc phản cảm, luộm thuộm - Ảnh: FB

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, bức ảnh đã thu hút hơn hàng chục ngàn lượt thích và bình luận.

"Chiếc quần tất này quá mỏng nên phải mặc chung với váy hoặc áo dài qua mông"; "Bộ trước khi ra đường không soi gương hả?"; "Mặc thế này mà đến lớp gặp thầy cô, bạn bè thì biết giấu mặt đi đâu?"; "Con gái gì mà ăn mặc phản cảm, luộm thuộm quá chừng"; "Hy vọng bạn gái thấy được hình ảnh này để rút kinh nghiệm chuyện ăn mặc"...

Trước đó, hình ảnh cô gái trẻ mặc váy rách dẫn đến "lộ hàng" giữa đường cũng nhận được đông đảo sự quan tâm.

Cô gái bị 'lộ hàng' giữa đường được dân mạng thông cảm - Ảnh: Internet

Cô gái mặc chiếc váy điệu đà, dài lượt thượt chạy xe đạp. Không ngờ trong lúc di chuyển, chiếc váy bị mắc kẹt vào bánh xe rồi rách một mảng lớn ngay phần mông khiến khổ chủ "lộ hàng" bất đắc dĩ.

Hy vọng qua sự cố của hai cô gái trên, các bạn nữ nên rút kinh nghiệm để ăn mặc phù hợp khi ra đường, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Cô gái mặc quần lọt khe, phô nguyên vòng 3 phản cảm khi đi tập gym Cô gái trẻ bị lên án vì ăn mặc phản cảm, cố tình khoe thân khi đi tập gym. Nhiều người cho rằng cô nàng thừa biết chiếc quần ngắn đến lộ nguyên vòng 3 nhưng vẫn cố tình mặc để câu kéo sự chú ý.

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