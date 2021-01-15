Cô gái mặc áo mỏng tang như lá lúa, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ 'lộ hàng' trước đám đông

Xã hội 15/01/2021 10:01

Cô gái ăn mặc phản cảm đứng rút tiền ở cây ATM thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh. Nhiều người còn quay clip lại và đăng lên mạng xã hội với lời lẽ chỉ trích.

Cô gái nào cũng muốn ra đường với bộ dạng chỉn chu, xinh đẹp nhất có thể. Đặc biệt là với những cô nàng có body gợi cảm, mặc những trang phục thiếu vải chẳng những giúp phô diễn đường cong cơ thể mà còn thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người xung quanh. Tuy nhiên, đôi khi sexy và phản cảm chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh. Không ít cô gái đã phải hứng trọn gạch đá từ cộng đồng mạng vì ăn mặc phản cảm, hớ hênh giữa chốn đông người. 

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ đang đứng đợi rút tiền ở cây ATM cùng bạn mình. Bộ trang phục "có cũng như không" của cô khiến ai nấy không khỏi sốc nặng. 

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Cô gái ăn mặc phản cảm nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet
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Chiếc dây áo mỏng manh khiến dân mạng 'nóng mắt' - Ảnh: Internet

Cô gái trẻ chỉ mặc đúng một chiếc áo mỏng tang, có quai 2 bên và 1 chiếc dây buộc mỏng manh phía sau lưng, khoe trọn tấm lưng trần. Dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là cô sẽ bị lộ những bộ phận nhạy cảm trước mặt mọi người.

Ăn mặc hở hang là thế nhưng thái độ của cô gái vẫn rất thản nhiên, dường như không hề để tâm tới ánh mắt nhìn chằm chằm của những người xung quanh. Nhiều người đã quay lại clip rồi đăng tải lên MXH và dùng nhiều lời lẽ chỉ trích. 

Hiện đoạn clip vẫn đang được dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt và nhận về hàng ngàn ý kiến trái chiều: "Ông nào chơi ác giật cái dây một phát là xong"; "Nhìn cái dây áo ngứa mắt thế nhỉ"; "Giờ thế hệ trẻ mặc thế này ra đường không đó hả"; "Dù sao nhìn vẫn ghê, chẳng cảm thấy đẹp"; "Phản cảm quá thể"; "Ăn mặc thế nào là quyền tự do của mỗi người chứ. Con bé có mặc thế này vào chùa hay đi học đâu"...

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