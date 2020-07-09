Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên cầu hôn cô gái ở nơi công cộng thu hút sự chú ý của nhiều người. Đáng chú ý nhất là hành động vứt nhẫn rồi quay lưng bỏ đi sau khi cầu hôn bất thành khiến nhiều người thở dài ngao ngán. Sự việc được ghi lại trên đường Đỗ Đức Dục, quận Từ Liêm, Hà Nội .

Theo hình ảnh trong clip, "soái ca" sơ mi trắng ôm bó hoa hồng lớn cùng với nhẫn đến gặp cô gái mình thương để cầu hôn. Trước mặt nhiều người, nam thanh niên này đã thổ lộ tình cảm với cô gái bằng thái độ nghiêm túc, chân thành.

Tuy nhiên trái với kỳ vọng của chàng trai, cô gái anh tỏ tình lại tỏ ra khá căng thẳng và từ chối nhận quà. Dù không nghe rõ được cuộc nói chuyện giữa hai người nhưng có thể hiểu được cô gái không chấp nhận lời cầu hôn mặc cho nam thanh niên hết lời thuyết phục.

Sau khi trò chuyện một hồi lâu, thanh niên này đã bất ngờ quỳ xuống đưa nhẫn tặng cô gái. Cô gái cũng vội ngồi xuống để tránh tình huống bối rối, tiếp tục nói chuyện với chàng trai bằng thái độ căng thẳng.

Đến cuối clip, cả hai cùng đứng lên và cô gái miễn cưỡng nhận bó hoa hồng từ nam thanh niên còn chiếc nhẫn thì vẫn một mực từ chối. Có lẽ quá thất vọng nên chàng trai bỏ lại chiếc nhẫn xuống vỉa hè chỗ cô gái đứng rồi lập tức rời đi.

Quỳ xuống cầu hôn bất thành... - Ảnh cắt từ clip

... chàng trai vứt lại nhẫn rồi bỏ đi - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau đăng tải, đoạn clip đã nhận về hàng chục ngàn lượt thích và bình luận. Một số ý kiến thông cảm với chàng trai vì cuộc tỏ tình bất thành, mong anh sớm vượt qua và tìm được tình yêu mới trong tương lai. Tuy nhiên hầu hết mọi người đều không đồng ý với cách cư xử thiếu tế nhị của anh khiến cô gái bối rối, ngượng ngùng trước bao người.

"Này là mới tỏ tình thôi hả? Tui tưởng yêu nhau một thời gian rồi nên mới quỳ xuống cầu hôn chứ. Chưa có tình cảm gì mà đã tặng nhẫn khác gì gây sức ép cho cô gái, ai mà dám nhận"; "Đã có can đảm tỏ tình ở nơi đông người thì phải có bản lĩnh chấp nhận thất bại chứ nhỉ"; "Kiếm chỗ riêng tư mà tỏ tình chả hơn à? Lôi nhau ra chỗ đông người làm gì cho người ta xì xầm"; "Em gái nhận hoa là đã mở cho đường lui rồi mà anh kia vẫn đùng đùng vứt nhẫn"; "Hơi vô duyên nhỉ, người ta không chấp nhận tình cảm lại giận dỗi như trẻ con"; "Chiếc nhẫn còn ở đó không, tôi chạy ra nhặt liền"..., dân mạng bình luận.

Hiện đoạn clip trên vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bàn tán không ngớt.