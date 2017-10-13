Mới đây, tài khoản T.H.N.K. đã chia sẻ lên mạng xã hội đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người dùng chiếc bè tự chế đưa bà cụ ở khu Chiềng 2, xã Lai Động, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) vượt qua dòng nước chảy xiết đến bệnh viện cấp cứu.

Đến ngày 12/10, bệnh tình bất ngờ chuyển biến xấu nên gia đình mới kêu gọi người dân trong xóm Chiềng 2 kết bè đưa cụ đi cấp cứu. Đoạn đường từ nhà cụ đến bệnh viện rất hiểm trở, đường bị sạt lở do mưa lớn kéo dài, đồng thời phải vượt qua 2 con suối. Lúc vượt suối, một người ngồi phía trên cầm bình truyền nước cho cụ bà, nhóm người bên dưới vừa bơi vừa kéo bè vào bờ.

Theo thông tin đăng tải trên Thời Đại, cụ bà bị thương do sạt lở đất từ ngày 11/10, nhưng vì mưa to gió lớn, ngập lụt nghiêm trọng nên người nhà không thể đưa đến bệnh viện.

Suốt cả quá trình, cả nhóm liên tục hô hào để động viên lẫn nhau. Rất may mắn là tất cả đã vượt qua dòng nước an toàn và đưa cụ bà đến bệnh viện chữa trị kịp thời.

Tài khoản N.K. chia sẻ với PV: "Cụ bà là người ở xã bên. Mình được nghe kể hôm 11/10 trời mưa to, cụ ra vườn rồi vô tình bị đất sạt lở đè vào. Thấy báo có người phải đi cấp cứu, bà con cùng toàn thể anh em trong đó có cả dân quân tự vệ xã và một số người lớn tuổi lập tức đưa cụ đi cấp cứu.

Quá trình đi gặp nhiều khó khăn. Khi đến suối, mọi người hô hào nhau làm bè tre để đưa cụ vượt suối. Nhìn cảnh tình người trong mưa lũ thực sự rất thương tâm.

Mình và rất nhiều bà con trong xã mong muốn được hỗ trợ những cây cầu để cảnh cấp cứu khó khăn như vậy không còn xảy ra nữa. Mấy ngày nay, vì mưa lũ nên học sinh không thể đến trường, thầy cô giáo cũng gặp khó khăn trong việc đi dạy. Thực sự việc đưa cụ qua sông như vậy rất nguy hiểm và tai họa có thể đến bất cứ khi nào".

Nghĩa cử cao đẹp của người dân xóm Chiềng 2 khiến rất nhiều người xúc động: “Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ đưa cụ đi cấp cứu. Đoạn đường khó khăn quá rất may có mọi người hợp sức, nếu không sẽ rất khó khăn, vất vả”, “Xem clip cũng lo lắng theo luôn. Rất cảm ơn sự cố gắng của mọi người. Mong cụ sẽ khỏe mạnh khi được đưa đến viện”.