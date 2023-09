Mới đây, tài khoản T.H.N.K. đã chia sẻ lên mạng xã hội đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người dùng chiếc bè tự chế đưa bà cụ ở khu Chiềng 2, xã Lai Động, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) vượt qua dòng nước chảy xiết đến bệnh viện cấp cứu.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4