Clip đám cưới mở nhạc hát om sòm cạnh nhà có đám ma gây tranh cãi

Xã hội 31/10/2019 18:06

Sự việc hy hữu khiến mọi người đều cảm thấy khó xử, không biết nên giải quyết thế nào cho phải.

Chiều 31/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip đám cưới mở nhạc hát om sòm cạnh nhà có đám ma thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Sự việc hy hữu được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng và nhận về vô số bình luận, chia sẻ trái chiều.

Clip sự việc hy hữu đám cưới mở nhạc hát om sòm cạnh nhà có đám ma

Hình ảnh trong clip cho thấy trong khi gia đình đang lo tang sự thì nhà bên cạnh tổ chức đám cưới, mở nhạc nhảy nhót tưng bừng. 

Sự việc hy hữu khiến hai gia đình khó xử, cư dân mạng cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

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Đám cưới mở nhạc ca hát om sòm cạnh nhà có đám ma - Ảnh cắt từ clip

"Đám cưới mà gặp đám ma sẽ bị xui xẻo. Đôi vợ chồng trẻ cũng dễ gặp những trục trặc trong cuộc sống", tài khoảng H.B. bình luận. 

"Sao đám cưới không dời ngày lại nhỉ. Không phải vì người ta mà là vì chính bản thân mình. Chứ ngày vui mà gặp nhà bên kia buồn rầu, khóc lóc thì niềm vui cũng không trọn vẹn", tài khoảng M.K. viết.

"Không biết mọi người thấy sao chứ tôi cho rằng gia đình có đám cưới không tôn trọng người đã khuất. Biết là ngày vui của mình rồi nhưng cũng nên ý tứ chút chứ. Tình làng nghĩa xóm mà sao sống chẳng có chút tình nào cả. Nhà người ta có người chết mà nhà mình nhảy nhót tưng bừng như thế không thấy kỳ cục sao", tài khoản U.M. cho biết.

"Mở nhạc với âm lượng lớn, ca hát thì ầm ĩ, nhà có đám cưới thấy hơi quá đáng nhỉ. Sau này hàng xóm láng giềng biết nhìn mặt nhau thế nào đây? Thật vô cảm", tài khoản P.L. chia sẻ.

"Đám cưới đã được định ngày, mời hết họ hàng bạn bè rồi, cỗ bàn cũng đặt luôn rồi. Nhà bên cạnh bất ngờ có người qua đời thì làm sao mà lường trước được. Việc dời đám cưới là không thể, vừa tốn kém vừa rắc rối", tài khoản L.A. viết.

"Cả đời có ngày quan trọng nhất là ngày cưới. Chẳng lẽ vì nhà hàng xóm có người mất mà bắt người ta phải im lặng, ủ dột theo hay sao? Bắt nhà đám cưới phải thông cảm, sao nhà có đám ma không thông cảm cho người ta đi", tài khoản G.A. bình luận.

Hiện đoạn clip gây tranh cãi vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bình luận nhiệt tình.

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