Clip bé gái Nghệ An cầm roi dạy em trai tiết kiệm được hàng triệu phụ huynh tấm tắc khen ngợi

Xã hội 14/11/2019 15:53

Đoạn clip dễ thương ghi lại cảnh bé gái cầm roi dạy em trai cách tiết kiệm vì thương cha mẹ đi làm cực khổ gây xôn xao mạng xã hội.

Từ trước đến nay, những đoạn clip dễ thương về trẻ em luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng đặc biệt là các bậc phụ huynh. Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh cô bé cầm roi dạy dỗ em trai vì liên tục xin tiền mẹ ăn kẹo được mọi người không ngừng chia sẻ.

Theo hình ảnh trong clip, bé gái chỉ khoảng 5 - 6 tuổi cầm cây roi liên tục quát em trai khoảng 3 - 4 tuổi. Trong khi em trai khóc, xin tha lỗi thì cô chị lại hỏi: “Biết ba mẹ khổ lắm không mà em khi nào cũng lấy tiền? Chị hỏi em có thương ba mẹ hay không?”. Đứng trước lời chất vấn của chị gái, cậu bé lí nhí xin lỗi, thậm chí quỳ xuống khoanh tay. 

“Nhà ta đã nghèo rồi mà em không biết thương ba mẹ, thương chị, thương em. Em có biết suy nghĩ không?”, cô bé liên tục mắng em trai.

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Clip dễ thương ghi lại hình ảnh cô bé dạy dỗ em trai gây xôn xao - Ảnh cắt từ clip

Nhiều người cho rằng dù tuổi còn khá nhỏ nhưng suy nghĩ của cô bé lại vô cùng trưởng thành. Được biết cô bé trong đoạn clip trên hiện đang sống tại Nghệ AnBé gái nhận được vô số lời khen ngợi của mọi người vì biết suy nghĩ cho ba mẹ, dạy em làm điều tốt. Bên cạnh đó, không ít người tò mò muốn học cách dạy con của bố mẹ bé để có được một cô con gái ngoan như thế này.

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Cậu em trai cũng khóc lóc, xin lỗi chị gái - Ảnh cắt từ clip

“Bé giỏi quá, còn ít tuổi mà đã biết suy nghĩ cho ba mẹ như vậy. Chúc cháu học tốt, sau này lớn lên cố gắng phụ giúp cho ba mẹ, gia đình nhé”, T.T bình luận.

“Không biết ba mẹ nuôi cách nào mà có cô con gái hiếu thảo, lanh lợi như thế này. Xem xong chỉ muốn đến nhà để hỏi bí quyết ngay thôi”, một người dùng mạng xã hội hết lời khen ngợi cô bé và cách nuôi con khéo léo của gia đình.

Mặc dù vẫn chưa có thông tin gì thêm nhưng đoạn clip gây bão mạng xã hội này vẫn đang được mọi người chia sẻ nhiệt tình.

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