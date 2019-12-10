Chuyện khổ mùa lạnh: Bị tĩnh điện, người phụ nữ không dám động vào chồng con vì bị giật đau đớn

Xã hội 10/12/2019 11:14

Khi trời lạnh, hiện tượng tĩnh điện mùa đông khiến không ít người gặp phiền phức vì thường xuyên bị giật đến mức không thể chạm tay vào bất cứ vật gì.

Vào thời điểm tiết trời trở lạnh, ngoài việc giữ ấm, nhiều người còn khốn đốn vì hiện tượng tĩnh điện mùa đông. Mới đây, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ lại câu chuyện của bản thân trong một nhóm rất đông thành viên, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

“Khi mình viết những dòng chữ này, quả thật mình giận thật sự giận. Có ai ở trong này mùa đông bị nhiễm tĩnh điện như mình không? Khổ không tả nổi luôn ấy!

Mình thích mùa đông, trừ mỗi việc bị điện giật liên tục. Một ngày mình bị giật vài chục lần, đến độ ăn không ngon, ngủ không yên, sống lầm lũi một mình tránh xa đồng loại. Hễ ai động vào là mình lại bị giật nhảy cẫng lên. 

Đắp cái chăn cũng bị điện giật lẹt đẹt. Chồng con mình có lỡ chạm tay vào là mình lại bị giật. Khổ thân, yêu gia đình lắm nhưng mùa đông đến mình luôn phải cảnh giác với họ. Con mình lại gần là mình né ‘tránh xa mẹ ra!’, ‘đừng động vào mẹ!’ làm nó cũng buồn.

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Người phụ nữ bị điện giật vì hiện tượng tĩnh điện mùa đông - Ảnh: Facebook

Vợ chồng đụng chạm nhau cũng bị giật nên mùa đông mình nằm một mình một nơi để không ai vô tình chạm vào mình cả...

Nhận tiền thừa từ người bán hàng cũng bị giật, cầm đồ nấu ăn cũng bị, nhờ con lấy cho đôi tất mà tay không chạm vào cái tất cũng giật, đêm nằm ngủ khẽ cựa mình cũng bị giật nhấc người. 

Ban đêm tĩnh điện nó không chỉ phát ra tiếng lẹt đẹt mà còn phát sáng nữa. Con mình ngày bé thích lắm, toàn bám theo mình để trêu cho mẹ sợ. Giờ nó lớn rồi nên không cố ý nữa nhưng một ngày cũng vô tình làm mình bị giật vài lần.

Buổi đêm đi vệ sinh, thò chân xuống giường là chân phát sáng xanh lè luôn. Ban đầu còn sợ nhưng mãi cũng quen. Ban ngày, mình sợ nhất là chạm vào cổng, cánh cửa vì mấy cái đó giật đau nhất. Lắm hôm đi chợ về quên không đề phòng, đưa tay mở cánh cổng là nó giật cho rơi hết đồ.

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Để tránh bị điện giật, người phụ nữ đành phải đeo găng tay khi ngủ - Ảnh: Facebook

Mình khổ tâm thật sự, lên mạng tìm đọc thì chỉ thấy mấy lời khuyên như đeo kim loại, mang theo chùm chìa khóa, hạn chế mặc đồ len... nhưng không ăn thua. Mùa đông không mặc đồ bông, len thì mặc cái gì?

Để tạm thời, mình đeo găng tay cao su gần như mọi lúc có thể. Không bị điện giật và có thể chạm vào người khác nhưng găng tay nó bó sát vào tay rất đau và bí, rồi điện nó không thoát ra được nó cứ 'cắn lâm râm' trong người. Đã ai đã đi xung điện phục hồi chức năng bao giờ chưa? Đấy! Nó lâm râm điện giật trong người y như thế. Rồi có một cách là đi chân đất - một dạng nối đất của các thiết bị điện thì ít bị tĩnh điện hơn nhưng mùa đông đi chân đất buốt lắm. Mình đang nghĩ chỉ có mỗi một cách là đeo vào cổ chân một cái dây kim loại dài chạm đất (kiểu như dây xích nối đất ở mấy cái xe bồn chở xăng) nhưng làm người ai làm thế, giống chó lắm, chưa kể mắc vào đâu lại bị ngã.

Mình đang giận lắm, chẳng biết làm sao để thoát khỏi cái cảnh tĩnh điện này. Vừa viết những dòng này mình vừa phải ngó nghiêng đề phòng con mình, sợ nó vô tình chạm vào người. Mọi người có cách nào khả thi và hiệu quả chỉ mình với.

Ảnh này là con gái mình chụp vào trưa nay. Mình ngủ trưa, nó không ngủ được, cũng không dám động vào mẹ, chỉ ngồi nhìn rồi chụp ảnh”.

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Câu chuyện này nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

 Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện của "khổ chủ" đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Không ít người cũng chia sẻ câu chuyện đau khổ tương tự.

“Mình còn bị ám ảnh tay cầm cửa luôn á. Yêu thương con mèo cũng bị điện giật”, H.H đồng cảm.

“Ủa, có vụ này thiệt hả? Sống hơn 20 mấy năm trên trời mới nghe có cái này luôn, công nhận mình dốt thật”, T.T tỏ ra bất ngờ.

“Trước khi chạm vào gì đó, chị nên xoa tay vào tóc hay chà tay vào tường sẽ giúp chị bớt đau hơn đó”, T.T đưa ra lời khuyên.

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