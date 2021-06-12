Chính quyền lên tiếng vụ thanh niên 17 tuổi bán điện thoại, mượn 300 ngàn ăn mì tôm 18 ngày ở tâm dịch Bắc Giang

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin một chàng trai 17 tuổi ở Bắc Giang đã sống rất khổ sở vì khu vực đang ở bị phong tỏa. Chính quyền địa phương đã lên tiếng về việc này.

Gần đây, trên mạng xã hội có chia sẻ một bài viết kèm hình ảnh thanh niên 17 tuổi phải bán điện thoại, ăn mì tôm nhiều ngày vì khu vực đang sống có dịch gây xôn xao dư luận. Cụ thể, bài viết này cho biết nam thanh niên này ở Lạng Sơn hiện đang trọ tại thôn Xuân, Tân Tiến, Bắc Giang. Anh đi làm thời vụ tại Vân Trung, chưa nhận được lương thì trong thôn anh ở lại có người F0, bị phong toả 21 ngày.

Chàng trai được nói đến trong câu chuyện - Ảnh: Internet Theo câu chuyện trên MXH, vì không có tiền, anh mượn được 300 ngàn đồng mua một thùng mì cầm cự được 18 ngày, 3 ngày phải uống nước lọc. Đến ngày thứ 21 mở chốt cách ly, anh đi bán điện thoại mua thùng mì thứ 2 thì người dân gần khu trọ biết chuyện. Khi ấy, anh tay chân run rẩy vì đói 3 ngày nhưng ngại không dám xin ai. Về hoàn cảnh gia đinh, bài viết cũng tiết lộ mẹ anh đã mất, bố ở nhà trông em nhỏ, anh không dám kể với bố vì sợ ông lo lắng chỉ nói ở đây mình sống rất đầy đủ. Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến sự việc trên, ông Giáp Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) xác nhận thanh niên này tên L.N.H. (quê Lạng Sơn) làm công nhân và ở trọ tại địa bàn xã. Sau khi khu công nghiệp dừng hoạt động, H. nghỉ ở nhà và thường xuyên ăn mì tôm.

Tuy nhiên, ông Chính cũng cho biết: "Phía chính quyền địa phương đã nắm được hoàn cảnh cháu này cách đây mấy ngày, trước khi thông tin của cháu xuất hiện trên MXH và chúng tôi đã xuống hỗ trợ nhu yếu phẩm để cháu nấu cơm nhưng cháu nói cháu không chịu nấu". Về thông tin nam thanh niên này bán điện thoại, ông Chính khẳng định, người thanh niên này không phải bán gì cả. Ngay cả hiện tại anh cũng chỉ ăn mì tôm mà không nấu cơm. Còn về thông tin "khi được người dân phát hiện H. run chân tay vì 3 ngày chưa ăn gì", ông Chính cho rằng đây chỉ là thông tin sai sự thật, nam thanh niên này vẫn khỏe mạnh. Ông cũng cho biết, anh H. còn ít tuổi, tính tình hiền lành, không được nhanh nhẹn lắm. Chủ nhà trọ nơi cháu H. ở và rất nhiều người dân cũng đã hỗ trợ cho H., số tiền H. nhận được hơn 38 triệu đồng như trên mạng chia sẻ là chính xác.

Trước nghi vấn lộ clip nóng, những soái ca nào của 'Người ấy là ai?' từng dính phốt về 'quan hệ yêu đương'? Mới đây, dư luận được dịp xôn xao trước thông tin một "cực phẩm" của gameshow Người ấy là ai? lộ clip nóng. Tuy nhiên, trước đó, chương trình này cũng không ít lần vướng phải lùm xùm khi các chàng trai "khai báo gian dối" về tình trạng hôn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chinh-quyen-len-tieng-vu-thanh-nien-17-tuoi-ban-dien-thoai-muon-300-ngan-an-mi-tom-18-ngay-o-tam-dich-bac-giang-408623.html