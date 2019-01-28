Chàng trai trẻ gửi lời nhắn đến hàng triệu đàn ông Việt: ‘Tết hãy cho vợ về nhà nhé, cả năm đã ở nhà chồng rồi’

Tết là thời điểm gia đình tụ họp, sum vầy sau một năm làm việc vất vả. Thế nhưng có nhiều chị em chẳng được về nhà thăm cha mẹ vì phải ở cùng gia đình chồng.

Chỉ còn ít ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm mới. Lúc này nhà nhà đều rộn ràng chờ những người con đi học, đi làm xa về đoàn tụ. Tuy nhiên, không phải ai cũng được trở về nhà sum vầy bên gia đình, đặc biệt là những cô gái lấy chồng xa. Vào dịp Tết không ít người phải nén nỗi nhớ nhà để ở lại ăn Tết với nhà chồng. Mới đây, trong một nhóm dành cho giới trẻ trên mạng xã hội, chàng trai có tài khoản Facebook tên N.P đã chia sẻ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc người mẹ tiễn con gái lấy chồng xa vào những ngày cận Tết và gửi lời khuyên đến những ông chồng Việt khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm.

Bài chia sẻ của N.P nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình Hình ảnh người mẹ nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt khi chuẩn bị lên xe trở về nhà khiến ai nấy đều không khỏi xót xa. Kèm theo những bức ảnh trên, N.P viết: “Mình chỉ muốn chia sẻ vài bức ảnh này đến cộng đồng nói chung và nam giới nói riêng vài điều là: Sắp đến Tết rồi, trong này ai đã lập gia đình thì dù quê vợ có ở xa thì mọi người cũng nên đưa vợ về quê ăn Tết 1, 2 ngày gì đó, cả năm vợ đã phải ở nhà chồng rồi.

Đây là bộ ảnh mình chụp cô đâu miền Bắc cưới chồng miền Trung. Xem xong bộ ảnh này không biết chị em có muốn lấy chồng xa nữa không nhỉ?”. Loạt hình ảnh đầy xúc động trên đã khiến nhiều người phải nghẹn ngào, đặc biệt là những chị em lấy chồng xa. “Con gái hay con trai đều là con, thế tại sao Tết đến con gái cứ phải ở nhà chồng phục vụ xong nhà chồng mới được sang ngoại? Tâm nguyện của những đứa con gái đi lấy chồng là được về đón giao thừa cùng ba mẹ đẻ của mình. Cùng là con, cùng có bố mẹ, cùng ăn Tết như nhau. Tại sao cứ phải thiên về bên nội hơn vậy?”, bình luận của một người dùng mạng xã hội. Dịp Tết là lúc những chị em lấy chồng xa cảm thấy chạnh lòng nhất - Ảnh chụp màn hình “Mình thấy xa gần không quan trọng. Quan trọng là chồng mình thương yêu thấu hiểu chiều chuộng mình đến đâu. Có ở gần mà chồng không cho về thì cũng khác gì lấy xa. Mình lấy chồng cách nhà tầm 10 km cứ về quê là ngày ngày chồng đưa về nhà chơi hoặc vợ thích thì cho ở nguyên ngày là được rồi”, chia sẻ của một chị may mắn được chồng thấu hiểu. Hiện chia sẻ của N.P vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Chồng có thể bị phạt nếu keo kiệt không cho vợ tiền tiêu Tết Ngày cuối năm đã cận kề, việc mua sắm Tết sao cho phù hợp với kinh tế của mỗi gia đình luôn là điều mọi người quan tâm.

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