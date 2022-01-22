Chân dung "nghịch tử" hạ độc cha ruột bằng xyanua: Rành về luật, nói dối quanh co, dửng dưng đi ngủ lúc cha nguy kịch

Xã hội 22/01/2022 17:06

Mẹ của Linh cho biết con gái dù có vẻ ngoài hiền lành nhưng thực chất lại là người có tính cách rất lì lợm, ngang bướng, từ năm lớp 7, cô gái này đã lấy trộm tiền của gia đình. Khi bị bắt Linh vẫn tự tin nói dối quanh co, ra tay man rợ với cha không chút sợ hãi dù bản thân là sinh viên luật và am hiểu về luật pháp.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh ra tay đầu độc cha ruột rồi đổ xi-măng chôn xác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm 21/1 đã tạm giữ hình sự đối với Tống Thị Tùng Linh (SN 2001, trú tại phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là cha ruột của Linh - ông Tống Hồng Điệp (SN 1968).

Chân dung 'nghịch tử' hạ độc cha ruột bằng xyanua: Rành về luật, nói dối quanh co, dửng dưng đi ngủ lúc cha nguy kịch - Ảnh 1
Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VnExpress)

Linh hiện đang là sinh viên học ngành Luật năm 3 tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Dù am hiểu rất rõ về luật pháp, thế nhưng cô sinh viên này vẫn ra tay với cha một cách vô cùng man rợ. Cụ thể, Linh khai nhận vào khoảng 18h tối ngày 18/1, biết cha thường uống nước để trong tủ lạnh nên Linh hòa chất độc vào chai nước rồi để lại trong đó. Trước đó, cô gái này đã đi mua một kilogam chất độc xyanua tại chợ Kim Biên (TP HCM).

Chân dung 'nghịch tử' hạ độc cha ruột bằng xyanua: Rành về luật, nói dối quanh co, dửng dưng đi ngủ lúc cha nguy kịch - Ảnh 2
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Việt Nam Net)

Một lúc sau, ông Đ. mở tủ lạnh lấy nước uống thì bị nôn ói nên đi vào nhà vệ sinh và chốt cửa bên trong. Khoảng 1 tiếng sau, khi không còn nghe thấy tiếng ông Đ., nghĩ cha đã chết, Linh mặc kệ và dửng dưng đi ngủ. Sáng 19/1, Linh mua cưa sắt về để phá cửa nhà vệ sinh sau đó kéo thi thể ông Đ. ra phía sau tường rào rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể, xây bịt kín nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Chân dung 'nghịch tử' hạ độc cha ruột bằng xyanua: Rành về luật, nói dối quanh co, dửng dưng đi ngủ lúc cha nguy kịch - Ảnh 3
Khu vực cảnh sát phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: VnExpress)

Đêm 19/1, Linh dùng xăng đốt nhà rồi loan tin có trộm nhưng mọi hành vi của Linh đều không thể qua mắt được cơ quan cảnh sát. Khai nhận tại cơ quan công an, Linh cho biết lý do dẫn đến hành vi của mình là do thường xuyên bị ông Điệp chửi mắng. Người cha cũng đối xử không tốt với mẹ nên mẹ cô sau đó đã bỏ nhà đi. 

Tuy nhiên, dẫn tin từ Doanh Nghiệp và Tiếp thị, người mẹ phủ nhận hoàn toàn việc này. Được biết, người mẹ - bà Đ. sau khi hay tin đã tức tốc về nhà, đau đớn chịu tang chồng. Bà xác nhận thông tin mà Linh nói là tự dựng lên. Thời gian qua, bà ở TP.HCM là để lo cho chị gái Linh vừa sinh con nhỏ, chứ không hề có chuyện vì không chịu đựng được ông Đ. đối xử không tốt mà bỏ sang nhà người thân ở như Linh khai nhận. Những người dân sinh sống gần như ông Điệp đều biết việc này. 

Chân dung 'nghịch tử' hạ độc cha ruột bằng xyanua: Rành về luật, nói dối quanh co, dửng dưng đi ngủ lúc cha nguy kịch - Ảnh 4
Linh tại cơ quan công an (Ảnh: VTV)

Bà Đ. cho biết Linh là con út trong nhà, đang học ngành Luật trên TP.HCM. Vì dịch bệnh bùng phát, Linh về nhà sống với ông Điệp để học online. Vì tính chất công việc, nhà hay dơ do nhỏ nước bẩn, ông Điệp thường bảo Linh lau nhà, từ đó, 2 cha con thường xuyên cằn nhằn nhau. 

Nói về tính cách con gái, bà Đ. cho biết Linh vốn hướng nội, trầm tính, ít nói, nhìn qua thì hiền lành nhưng bên trong ngang bướng. Bà Đ. bất lực thừa nhận: "Con Linh nó bướng, nhiều khi mình nói nó không nghe".

Chân dung 'nghịch tử' hạ độc cha ruột bằng xyanua: Rành về luật, nói dối quanh co, dửng dưng đi ngủ lúc cha nguy kịch - Ảnh 5
Mẹ ruột cho biết Linh có tính cách lầm lỳ, ngang bướng. (Ảnh: Tiền Phong)

Bà Đ. cũng cho biết từ năm lớp 7, Linh đã lấy trộm tiền của gia đình: "Nó ăn cắp tiền của chị nó để mua bộ đồ thể dục là thật, sau đó nó tự ý cắp tiền của cô để đi sửa đồ vì nó bận không vừa. Lúc đầu cô phát hiện, nó không nhận tội, nó đổ thừa tùm lum, một hồi lâu nó mới khóc rồi kể do thế này, thế kia mà cô cũng giấu không cho cha nó biết vì sợ la mắng nó" - bà Đ. buồn bã chia sẻ.

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Linh đã đi từ Bà Rịa - Vũng Tàu tới chợ Kim Biên (TP.HCM) để mua xyanua về hạ độc người cha ruột.

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