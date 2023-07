Linh hiện đang là sinh viên học ngành Luật năm 3 tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Dù am hiểu rất rõ về luật pháp, thế nhưng cô sinh viên này vẫn ra tay với cha một cách vô cùng man rợ. Cụ thể, Linh khai nhận vào khoảng 18h tối ngày 18/1, biết cha thường uống nước để trong tủ lạnh nên Linh hòa chất độc vào chai nước rồi để lại trong đó. Trước đó, cô gái này đã đi mua một kilogam chất độc xyanua tại chợ Kim Biên (TP HCM).

Liên quan đến vụ việc nữ sinh ra tay đầu độc cha ruột rồi đổ xi-măng chôn xác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm 21/1 đã tạm giữ hình sự đối với Tống Thị Tùng Linh (SN 2001, trú tại phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là cha ruột của Linh - ông Tống Hồng Điệp (SN 1968).

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Việt Nam Net)

Một lúc sau, ông Đ. mở tủ lạnh lấy nước uống thì bị nôn ói nên đi vào nhà vệ sinh và chốt cửa bên trong. Khoảng 1 tiếng sau, khi không còn nghe thấy tiếng ông Đ., nghĩ cha đã chết, Linh mặc kệ và dửng dưng đi ngủ. Sáng 19/1, Linh mua cưa sắt về để phá cửa nhà vệ sinh sau đó kéo thi thể ông Đ. ra phía sau tường rào rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể, xây bịt kín nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Khu vực cảnh sát phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: VnExpress)

Đêm 19/1, Linh dùng xăng đốt nhà rồi loan tin có trộm nhưng mọi hành vi của Linh đều không thể qua mắt được cơ quan cảnh sát. Khai nhận tại cơ quan công an, Linh cho biết lý do dẫn đến hành vi của mình là do thường xuyên bị ông Điệp chửi mắng. Người cha cũng đối xử không tốt với mẹ nên mẹ cô sau đó đã bỏ nhà đi.