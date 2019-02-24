Chân dung bé trai kháu khỉnh được nhân viên bán vé đỡ đẻ trong nhà vệ sinh bến xe

Xã hội 24/02/2019 08:26

Trong lúc chờ xe về quê tại Bến xe Miền Đông, chị Tình bất ngờ chuyển dạ trong nhà vệ sinh, được nhân viên bến xe giúp “vượt cạn”.

Trưa qua (23/2), thai phụ Vi Thị Tình (34 tuổi, quê huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) cùng một bé gái đến Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đón xe về Nghệ An.

Chân dung bé trai kháu khỉnh được nhân viên bán vé đỡ đẻ trong nhà vệ sinh bến xe - Ảnh 1
Bé trai được đỡ đẻ ngay trong nhà vệ sinh - Ảnh: Internet

Trong lúc chờ xe xuất bến, chị Tình bất ngờ lên cơn đau bụng dữ dội trong nhà vệ sinh của bến xe. Mặc dù xung quanh có nhiều người nhưng không ai có kỹ thuật nên không dám can thiệp.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Dịu, nhân viên tại quầy vé An Sinh ở bến xe đã đến giúp. Nhờ sự can thiệp kịp thời, chị Tình sinh được một bé trai kháu khỉnh, nặng khoảng 3 kg. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhân viên Bến xe Miền Đông đã gọi xe cứu thương chuyển chị Tình vào bệnh viện để được chăm sóc.

Chân dung bé trai kháu khỉnh được nhân viên bán vé đỡ đẻ trong nhà vệ sinh bến xe - Ảnh 2
Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của nhân viên bến xe, chị Tình và con đều được an toàn - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Hoàng Duy, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết vụ việc trên xảy ra vào khoảng 11 giờ 15 phút trưa 23/2. Trước đó, chị Tình mua vé xe tuyến TP.HCM – Hà Nội.

Được biết, chị Tình có chồng đang làm việc ở Trà Vinh. Chị dự tính về nhà mẹ đẻ ở Nghệ An để sinh con. Sau khi được đưa vào bệnh viện, sức khỏe của hai mẹ con sản phụ đã ổn định.

Thời gian qua, có không ít trường hợp sản phụ được đỡ đẻ trên đường gây xôn xao cộng đồng mạng.

Sản phụ đẻ rơi trên ô tô

Theo đó, vào sáng 13/12/2018, biết mình đau bụng chuyển dạ, chị L.T.Đ.T. (sinh năm 1991, Hồng Bàng, Hải Phòng) cùng chồng lái xe từ Hà Nội về Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng để sinh. Tuy nhiên, trên đường đi các cơn đau bụng tăng dần lên, gần đến bệnh viện thì chị T. sinh ngay trên xe.

Chân dung bé trai kháu khỉnh được nhân viên bán vé đỡ đẻ trong nhà vệ sinh bến xe - Ảnh 3
Sản phụ sinh ngay trên ô tô trước cổng bệnh viện - Ảnh: Internet

May mắn khi bé chào đời, xe vừa đến cổng bệnh viện nên các bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ kịp thời, cắt rốn cho bé ngay trên xe. Sau đó, hai mẹ con được chuyển vào trong, tiếp tục tiến hành các thủ tục khác.

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