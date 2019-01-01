Cha treo ngược con trai lên cửa sổ, đánh như bao cát để ép vợ bỏ đi phải quay về

Xã hội 01/01/2019 11:43

Nhiều người không kiềm được nước mắt khi chứng kiến bé trai ngây thơ bị người cha trút giận.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh bố treo ngược con trai 4 tuổi lên cửa sổ, đấm đá túi bụi khiến ai nấy vô cùng bức xúc. Người đàn ông trong clip đã chủ động quay lại toàn bộ sự việc rồi đăng lên mạng nhằm ép cô vợ đã bỏ đi phải quay về.

Cha treo ngược con trai lên cửa sổ, đánh như bao cát để ép vợ bỏ đi phải quay về - Ảnh 1
Chồng muốn ép vợ quay về nên quay clip đánh con rồi đăng lên mạng xã hội - Ảnh: Dailymail

Hình ảnh trong clip cho thấy người cha đã treo ngược con lên cửa sổ, dùng tay đánh liên tiếp mặc em bé khóc lóc dữ dội. Vừa đánh, anh ta vừa hỏi đứa nhỏ: "Mẹ mày mà thấy cảnh này chắc vui lắm". Vợ người đàn ông này đã bỏ đi khỏi nhà hôm 13/12 nên anh ta đã dùng mọi cách để bắt vợ trở về.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Ai nấy đều đau thắt lòng khi chứng kiến bé trai ngơ ngác không hiểu sao lại bị bố treo lên cửa sổ, chỉ đến khi bị đòn mới òa khóc nức nở.

Cha treo ngược con trai lên cửa sổ, đánh như bao cát để ép vợ bỏ đi phải quay về - Ảnh 2
Cảnh sát vào cuộc can thiệp khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Dailymail

Cảnh sát địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt người cha trong clip đưa về trụ sở. Tại đây, người đàn ông này thừa nhận ngày hôm đó có uống rượu, vì căm phẫn vợ bỏ con đi theo người đàn ông khác nên mới hành xử như vậy.

Cậu bé 4 tuổi được phát hiện trong tình trạng cơ thể bầm tím, ngay lập tức được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hay tin này, người mẹ đã đến đồn cảnh sát trình bày nguyện vọng muốn đón con về. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành xem xét xem liệu điều kiện tài chính của người mẹ có thể đảm bảo việc nuôi dưỡng đứa trẻ hay không. Đồng thời, cảnh sát cũng điều tra xem liệu người phụ nữ này có bỏ rơi con như lời cáo buộc của chồng cô hay không, nếu đúng là sự thật, cô vẫn có thể bị truy tố.

Sự việc xảy ra hôm 18/12 tại thành phố Santa Rosa, Philippines.

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