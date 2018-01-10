Cha mẹ chết lặng khi nhìn thấy thi thể con gái 3 tuổi tử vong dưới ao trước ngày sinh nhật

Xã hội 10/01/2018 17:31

Sau khi phát hiện con mất tích, gia đình trình báo công an vì nghi bé bị bắt cóc. Khoảng 2 giờ sau, mọi người đau đớn phát hiện thi thể bé Trâm dưới kênh nước trước nhà.

Chứng kiến cảnh đứa con gái duy nhất tử vong đột ngột trước sinh nhật 3 tuổi chỉ vài ngày, vợ chồng chị Hồng, ngụ tại xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức (Long An) như chết lặng.

Cha mẹ chết lặng khi nhìn thấy thi thể con gái 3 tuổi tử vong dưới ao trước ngày sinh nhật - Ảnh 1
Cuối tuần này, bé Trâm vừa tròn 3 tuổi - Ảnh: Dân Trí

Sáng nay (10/1), đại diện UBND xã Thạnh Hòa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là bé Huỳnh Hưng Trâm (sinh năm 2015).

Theo đó, chiều hôm qua, gia đình không tìm thấy bé Trâm nên nghi con bị bắt cóc. Sau khi gia đình đến công an xã trình báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường cùng phối hợp tìm kiếm. Khoảng 2 giờ sau, mọi người tìm thấy thi thể nạn nhân dưới kênh nước trước nhà.

Theo lời kể của gia đình, bình thường bé Trâm rất ngoan, chỉ nằm trong nhà, khi nào chơi mệt thì lăn ra ngủ. Do đó, chị Hồng yên tâm để con ở nhà rồi đi chợ. Đến chiều, cha bé đi làm về không thấy con nên đi tìm khắp nơi.

Nghi ngờ con bị bắt cóc, người cha tri hô hàng xóm tìm giúp và báo cáo sự việc với công an xã.

Cha mẹ chết lặng khi nhìn thấy thi thể con gái 3 tuổi tử vong dưới ao trước ngày sinh nhật - Ảnh 2
Hàng xóm vô cùng đau lòng trước cái chết của cô bé ngoan ngoãn - Ảnh: Dân Trí

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt để phối hợp tìm kiếm. Sau đó, mọi người phát hiện bé Trâm đã tử vong dưới kênh nước trước nhà. Gia đình chị Hồng có 3 người con, bé Trâm là con gái duy nhất. Chỉ vài ngày nữa là nạn nhân tròn 3 tuổi. 

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