Cắt bao quy đầu ở phòng khám, thanh niên 26 tuổi ở Khánh Hòa mất toàn bộ 'của quý'

Xã hội 02/07/2020 10:58

Sau khi cắt bao quy đầu ở một phòng khám trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nam thanh niên 26 tuổi bị nhiễm trùng nặng, hoại tử toàn bộ 'của quý'.

Mới đây, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) tiến hành phẫu thuật vi phẫu tạo hình dương vật và đặt trụ thể hang nhân tạo cho một bệnh nhân bị hoại tử mất toàn bộ dương vật do biến chứng từ tiểu phẫu cắt bao quy đầu tại một phòng khám. 

Khoảng 1 năm trước, anh K. (26 tuổi, ngụ Khánh Hòa) đến một phòng khám trên địa bàn để cắt da bao quy đầu.

Đây vốn dĩ chỉ là tiểu phẫu đơn giản, thế nhưng sau khi làm xong, vết thương của K. không lành mà bị nhiễm trùng. Tình trạng đau nhức, tấy viêm ngày càng trầm trọng.

Khi được người thân đưa vào Bệnh viện Bình Dân, hầu như toàn bộ thân dương vật của thanh niên 26 tuổi đã bị hoại tử đến gần gốc.

Cắt bao quy đầu ở phòng khám, thanh niên 26 tuổi ở Khánh Hòa mất toàn bộ 'của quý' - Ảnh 1
Các bác sĩ phẫu thuật cứu 'của quý' của thanh niên 26 tuổi - Ảnh: Tổ Quốc

Các bác sĩ nam khoa đã tiến hành cắt lọc mô hoại tử, vệ sinh, điều trị tình trạng nhiễm trùng cho K. Cuối tháng 6/2020 ca phẫu thuật tạo hình dương vật bằng vạt da cơ tự do ở cẳng tay trái của người bệnh, kết hợp đặt trụ thể hang nhân tạo được tiến hành.

ThS.BS. Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân cho biết, việc sử dụng vạt da cánh tay để tạo hình dương vật có ưu điểm là giúp mang lại cảm giác ở vùng dương vật tân tạo nhờ có các dây thần kinh, các hạch giao cảm.

Sau hơn 12 giờ phẫu thuật, ca tạo hình dương vật được thực hiện thành công và khôi phục hình ảnh toàn vẹn của một bộ phận đã bị hủy hoại.

Đây cũng là lời cảnh báo đến mọi người trong việc lựa chọn những nơi khám chữa bệnh uy tín để gửi gắm sức khỏe và tính mạng. 

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