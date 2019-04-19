Vì trời nóng, một nhóm học sinh đã rủ nhau đi tắm ao. Do không biết bơi nên hai anh em sinh đôi đã bị đuối nước.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Định, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai anh em sinh đôi tử vong.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18/4, vì trời nóng nên một nhóm học sinh của Trường THCS Xuân Hòa, Thọ Xuân (Thanh Hóa) rủ nhau ra khu vực Đồng Lúc, xã Xuân Hòa để tắm ao.

Trong lúc tắm, không may hai học sinh bị đuối nước. Phát hiện vụ việc, các em còn lại vội hô hoán nhờ người đến cứu nhưng khi được đưa lên, cả hai đã tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là hai anh em sinh đôi Lê Văn Trung và Lê Văn Trường (sinh năm 2006, học sinh lớp 7 trường THCS Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân).

Hai anh em sinh đôi tử vong khi đi tắm ao cùng bạn - Ảnh: Internet

Được biết, gia đình hai em có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bố làm thợ xây, mẹ làm công nhân may, trước hai em còn có hai chị gái. Nhận được tin dữ, bố mẹ gần như ngã quỵ bên thi thể hai cậu con trai tội nghiệp.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Thời gian gần đây, nhiệt độ ngoài trời tương đối cao nên nhiều người chọn cách đi bơi để giải nhiệt, đặc biệt là trẻ em, dẫn đến không ít tai nạn thương tâm.

Cách đây không lâu, hai học sinh ở Thanh Hóa đã thiệt mạng khi đi tắm biển mà không có người lớn đi theo.

Vào chiều 14/4, 4 nam sinh rủ nhau ra bãi biển ở xã Hải Thanh (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) tắm. Trong lúc bơi, hai học sinh bị sóng lớn cuốn vào vùng nước xoáy. Hai em còn lại hoảng sợ chạy đi gọi người đến cứu nhưng không kịp.

Được biết nạn nhân là Nguyễn Văn Thành Long (8 tuổi) và Nguyễn Đình Hổ (9 tuổi, cùng trú thôn Thanh Đông, xã Hải Thanh).

Đến khuya cùng ngày, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy. Sau khi hoàn thành các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

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