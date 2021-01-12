Trong đêm giá rét, người dân xã Thanh Lâm (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven đường.

Mới đây, tại xã Thanh Lâm (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vừa xảy ra trường hợp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa đường khiến ai nấy xót xa.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm lạnh - Ảnh: Internet

Khoảng 19 giờ 45 tối 11/1, người dân lưu thông trên đường phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi bên quốc lộ 46C, đoạn qua dốc đồi thông, thuộc xóm 5 (xã Thanh Lâm). Lúc này, nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C, thời tiết lạnh buốt.

Bên cạnh em bé sơ sinh là chiếc giỏ nhựa màu đỏ đựng quần, áo, tã lót, khăn và một bức thư nghi của người mẹ để lại với nội dung:

"Vì hoàn cảnh gia đình nên không nuôi được cháu. Nhờ ai đó nhận được đứa trẻ này nhờ nuôi hộ. Tôi rất chân thành cảm ơn!.

Mẹ có lỗi với con".

Lá thư tay được cho là do người mẹ để lại - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người dân địa phương đã đưa em bé đến trạm y tế xã kiểm tra sức khoẻ, đồng thời trình báo với chính quyền địa phương. Bé gái nặng khoảng 3,5kg, mới sinh được khoảng 10 ngày, sức khỏe bình thường.

Hiện Công an xã Thanh Lâm đã phát thông báo tìm người thân cho bé gái, nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận, chính quyền xã sẽ tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nữ sinh lớp 7 đẻ rơi trong phòng tắm, lấy kéo tự cắt rốn cho con Sau khi đẻ rơi trong phòng tắm, nữ sinh lớp 7 lấy kéo tự cắt rốn cho con. Ngay sau đó, hai mẹ con được người nhà đưa vào trung tâm y tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-ven-duong-giua-troi-ret-cam-cam-la-thu-tay-nguoi-me-de-lai-khien-ai-nay-xot-xa-393064.html