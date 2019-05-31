Bé gái 13 tuổi quan hệ với 3 thiếu niên bị bắt phá thai, cầu cứu nhà trường vì bị dọa tung ảnh khỏa thân

Xã hội 31/05/2019 11:22

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 9/2018, bé Linh có quan hệ tình cảm với 3 thiếu niên và lần lượt quan hệ tình dục. Sau khi phát hiện có thai, đối tượng Nhật đã bắt Linh đi phá thai, đồng thời đe dọa sẽ tung ảnh nhạy cảm buộc Linh phải tiếp tục quan hệ.

Hôm nay (31/5), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Bùi Quyết Thắng (SN 2003), Nguyễn Văn Vương (SN 2003) và Lê Minh Nhật (SN 2002), cùng trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 

Nạn nhân được xác định là cháu Linh (SN 2006, học sinh một trường THCS tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Tên các nhân vật đã được thay đổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 7/2017, Linh quen biết Lê Minh Nhật trên mạng xã hội và thường xuyên nói chuyện với nhau. Khoảng 1 tháng sau đó, cả nảy sinh tình cảm nam nữ, Nhật hẹn Linh đi chơi và đòi quan hệ tình dục nhưng bị từ chối nên hai người chia tay nhau.

Bé gái 13 tuổi quan hệ với 3 thiếu niên bị bắt phá thai, cầu cứu nhà trường vì bị dọa tung ảnh khỏa thân - Ảnh 1
Sau khi phát hiện có thai, đối tượng Nhật đã bắt Linh đi phá thai, đồng thời đe dọa sẽ tung ảnh nhạy cảm buộc Linh phải tiếp tục quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Đến khoảng tháng 2/2018, Linh tình cờ quen biết Bùi Quyết Thắng rồi quan hệ tình dục với nhau 2 lần tại nhà Thắng.

Sau đó Thắng kể với Nguyễn Văn Vương về việc đã quan hệ tình dục với Linh. Ngoài ra, Thắng còn khoe đã chụp được ảnh khỏa thân của Linh.

Khoảng 1 tuần sau, Linh và Thắng xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay. Thắng xúi Vương tán tỉnh Linh. 

Vương làm quen với Linh và thường xuyên nhắn tin qua Facebook. Cả hai quan hệ tình dục với nhau 3 lần tại nhà nghỉ, lần đầu vào tháng 4/2018. Sau đó vài ngày thì chia tay.

Tháng 9/2018, Linh nói chuyện với Nhật đồng thời kể cho Nhật nghe đã quan hệ tình dục với Thắng và Vương trong thời gian hai người chia tay.

Sau đó Linh và Nhật quan hệ tình dục với nhau 3 lần tại nhà của Nhật và đã khiến Linh có thai. Sợ hãi, Nhật dẫn Linh đi phá thai.

Tiếp đó, Nhật bịa chuyện có clip nóng của Linh, ép Linh phải tiếp tục quan hệ với mình. Quá sợ hãi, Linh kể lại sự việc trên cho các bạn học cùng lớp biết.

Sự việc đến tai Ban giám hiệu nhà trường và được trình báo đến cơ quan chức năng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của các đối tượng được thực hiện độc lập, không có sự bàn bạc, thống nhất giúp sức cho nhau và đủ yếu tố cấu thành tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

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