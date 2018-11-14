Thấy bé H. bị chảy máu vùng kín, các giáo viên mầm non truy hỏi thì biết em bị bố dượng xâm hại nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Hôm nay (14/11), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Linh (sinh năm 1975, cư ngụ phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngôi nhà bé H. bị bố dượng xâm hại nhiều lần - Ảnh: Zing

Theo cơ quan điều tra, bé N.T.H (tên nhân vật đã thay đổi, 5 tuổi) ở cùng mẹ và đối tượng Linh (cha dượng của bé H.) tại phường Mỹ Đông. Vào ngày 7/11, các cô giáo mầm non nơi bé H. theo học phát hiện vùng kín của bé bị chảy máu. Khi các cô giáo gặng hỏi, bé H. kể bị bố dượng xâm hại. Ngay lập tức các giáo viên báo cáo sự việc đến cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận đã nhiều lần xâm hại bé H. tại nhà.

Bố dượng hiếp dâm con riêng của vợ đến mang thai

Cách đây không lâu, thông tin bé P. (sinh năm 2004) bị bố dượng xâm hại đến mang thai khiến dư luận xôn xao một thời gian dài.

Vào năm 2014, Nguyễn Duy Sơn (sinh năm 1975, trú tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa) có quan hệ tình cảm với chị L. (sinh năm 1979, trú tại tỉnh Gia Lai). Sau đó không lâu, chị L. đưa bé P. (con gái riêng) về sống chung với Sơn tại phường Nghĩa Đức.

Lợi dụng lúc vợ không có nhà, Sơn hiếp dâm con riêng của vợ đến mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Vì chị L. hay đi làm xa vắng nhà nên bé P. ở chung với Sơn. Đến tháng 2/2018, lợi dụng lúc chị L. đi xa, Sơn đã nhiều lần giở trò đồi bại với con riêng của vợ trong phòng ngủ.

Ngày 30/3, thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, chị L. đưa con gái đi khám thì phát hiện con gái mang thai. Sau một hồi gặng hỏi thì P. kể đã nhiều lần bị cha dượng xâm hại. Ngay lập tức chị L. đã trình báo sự việc với cơ quan điều tra.

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