Bàng hoàng: Bé gái 5 tuổi bị bố dượng xâm hại nhiều lần

Xã hội 14/11/2018 16:10

Thấy bé H. bị chảy máu vùng kín, các giáo viên mầm non truy hỏi thì biết em bị bố dượng xâm hại nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Hôm nay (14/11), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Linh (sinh năm 1975, cư ngụ phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bàng hoàng: Bé gái 5 tuổi bị bố dượng xâm hại nhiều lần - Ảnh 1
Ngôi nhà bé H. bị bố dượng xâm hại nhiều lần - Ảnh: Zing

Theo cơ quan điều tra, bé N.T.H (tên nhân vật đã thay đổi, 5 tuổi) ở cùng mẹ và đối tượng Linh (cha dượng của bé H.) tại phường Mỹ Đông. Vào ngày 7/11, các cô giáo mầm non nơi bé H. theo học phát hiện vùng kín của bé bị chảy máu. Khi các cô giáo gặng hỏi, bé H. kể bị bố dượng xâm hại. Ngay lập tức các giáo viên báo cáo sự việc đến cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận đã nhiều lần xâm hại bé H. tại nhà.

Bố dượng hiếp dâm con riêng của vợ đến mang thai

Cách đây không lâu, thông tin bé P. (sinh năm 2004) bị bố dượng xâm hại đến mang thai khiến dư luận xôn xao một thời gian dài.

Vào năm 2014, Nguyễn Duy Sơn (sinh năm 1975, trú tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa) có quan hệ tình cảm với chị L. (sinh năm 1979, trú tại tỉnh Gia Lai). Sau đó không lâu, chị L. đưa bé P. (con gái riêng) về sống chung với Sơn tại phường Nghĩa Đức.

Bàng hoàng: Bé gái 5 tuổi bị bố dượng xâm hại nhiều lần - Ảnh 2
Lợi dụng lúc vợ không có nhà, Sơn hiếp dâm con riêng của vợ đến mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Vì chị L. hay đi làm xa vắng nhà nên bé P. ở chung với Sơn. Đến tháng 2/2018, lợi dụng lúc chị L. đi xa, Sơn đã nhiều lần giở trò đồi bại với con riêng của vợ trong phòng ngủ.

Ngày 30/3, thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, chị L. đưa con gái đi khám thì phát hiện con gái mang thai. Sau một hồi gặng hỏi thì P. kể đã nhiều lần bị cha dượng xâm hại. Ngay lập tức chị L. đã trình báo sự việc với cơ quan điều tra.

Nghiệt ngã bé trai 13 tuổi hiếp dâm nữ sinh lớp 9

Nghiệt ngã bé trai 13 tuổi hiếp dâm nữ sinh lớp 9

Hiện sức khỏe của T. đã có những chuyển biến tích cực nhưng em bị sang chấn tâm lý nặng nề. Vụ án cũng đọng lại những điều khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm hiếp dâm trẻ em bé gái bị bố dượng hiếp dâm hiếp dâm con riêng của vợ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 13 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 4 giờ 9 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày