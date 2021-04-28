Bác sĩ sàm sỡ thiếu nữ trong phòng bệnh bị điều chuyển công tác nhưng bất ngờ đòi kiện ngược lại gia đình nạn nhân

Xã hội 28/04/2021 23:16

Sau hai lần đình chỉ công tác theo quy định, đến nay bệnh viện đã điều chuyển công tác đối với bác sĩ Đ.V.Ph. và không cho phụ trách khoa hay tiếp xúc với bệnh nhân sau vụ việc sàm sỡ bệnh nhân nữ.

Liên quan đến vụ bác sĩ ở Thái Nguyên bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi ngay tại phòng bệnh, ngày 28/4, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình cho biết, đơn vị cũng đã đình chỉ công tác đối với bác sĩ Đ.V.Ph. - Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình, sau khi người nhà bệnh nhân có đơn phản ánh. Phía Bệnh viện quan điểm thông tin khách quan sự việc, sẽ không bao che hay bênh vực cho cá nhân nào. Sau hai lần đình chỉ công tác theo quy định, đến nay bệnh viện đã điều chuyển công tác bác sĩ Đ.V.Ph., không cho phụ trách khoa và tiếp xúc với bệnh nhân.

Vụ việc trên gây xôn xao dư luận và nhận nhiều phản ứng trái chiều. Cụ thể anh T.V.C (sinh năm 1977, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) đã có đơn gửi Công an huyện Phú Bình, trình báo việc hôm ngày 6/4 con gái anh là cháu T.H.L (sinh năm 2004) bị bác sĩ Đ.V.Ph., (Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình) chốt cửa phòng bệnh, lợi dụng việc khám bệnh để để ôm, hôn cháu… Cháu L. bảo rằng sau khi khám xong thì bị bác sĩ Ph. "đè lên người" và có hành vi sàm sỡ (ôm, hôn, chạm vào má,...). Cửa phòng bị khóa từ bên trong, rất may, L. đã mở được cửa và lớn tiếng đuổi vị bác sĩ ra ngoài.

Anh C. cho biết, sau khi nhận được điện thoại cầu cứu của con gái, gia đình anh đã đến bệnh viện. Theo anh C., khi anh đến bệnh viện thì bác sĩ Ph. thừa nhận có cầm tay cháu L. chứ không thừa nhận việc ôm hôn cháu.

Tại đây, bác sĩ Đ.V.Ph. đã liên tục xin cháu T.H.L và mong gia đình anh T.V.C. bỏ qua. Theo đoạn video mà gia đình cháu L. cung cấp, bác sĩ Ph. chắp tay năn nỉ: "Em xin anh đấy. Em lạy anh đấy. Có gì anh tha cho em lần này, con người với nhau, đây em nói thật. Những chuyện gì mà sai em lạy, em xin anh đấy. Em xin anh, xin chị. Em sẽ nói chuyện với anh chị sau. Em quỳ em xin anh chị. Chưa bao giờ em làm vậy…".

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Bác sĩ Ph. cúi khom người, chắp tay xin gia đình cháu L. bỏ qua - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, anh T.V.C. cho biết, đến ngày 8/4, ông Ph. tiếp tục gặp gia đình anh để xin giải quyết tình cảm và phủ nhận toàn bộ hành vi của mình. Tuy nhiên, chẳng những không có thái độ ăn ăn hối lỗi mà ông này đe dọa sẽ kiện ngược lại gia đình về tội vu khống. 

Một bác sĩ ở Thái Nguyên bị tố sàm sỡ khi thăm khám cho bệnh nhân nữ 17 tuổi

Một bác sĩ ở Thái Nguyên bị tố sàm sỡ khi thăm khám cho bệnh nhân nữ 17 tuổi

Một bác sĩ đang công tác tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vừa bị người nhà bệnh nhân 17 tuổi tố có hành vi sàm sỡ khi cháu bé điều trị mổ ruột thừa cấp tính tại đây.

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