Liên quan đến vụ bác sĩ ở Thái Nguyên bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi ngay tại phòng bệnh, ngày 28/4, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình cho biết, đơn vị cũng đã đình chỉ công tác đối với bác sĩ Đ.V.Ph. - Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình, sau khi người nhà bệnh nhân có đơn phản ánh. Phía Bệnh viện quan điểm thông tin khách quan sự việc, sẽ không bao che hay bênh vực cho cá nhân nào. Sau hai lần đình chỉ công tác theo quy định, đến nay bệnh viện đã điều chuyển công tác bác sĩ Đ.V.Ph., không cho phụ trách khoa và tiếp xúc với bệnh nhân.

Vụ việc trên gây xôn xao dư luận và nhận nhiều phản ứng trái chiều. Cụ thể anh T.V.C (sinh năm 1977, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) đã có đơn gửi Công an huyện Phú Bình, trình báo việc hôm ngày 6/4 con gái anh là cháu T.H.L (sinh năm 2004) bị bác sĩ Đ.V.Ph., (Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình) chốt cửa phòng bệnh, lợi dụng việc khám bệnh để để ôm, hôn cháu… Cháu L. bảo rằng sau khi khám xong thì bị bác sĩ Ph. "đè lên người" và có hành vi sàm sỡ (ôm, hôn, chạm vào má,...). Cửa phòng bị khóa từ bên trong, rất may, L. đã mở được cửa và lớn tiếng đuổi vị bác sĩ ra ngoài.