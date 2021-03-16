Thọ đi xe máy lên phía trước đầu xe đạp của cháu bé và tìm cách chặn cháu lại. Sau đó, Thọ đẩy cháu bé dựa lưng vào tường, luồn hai bàn tay vào trong áo sơ mi của cháu bé, tạo nên vết hằn trên ngực. Quá sợ hãi, cháu A. kêu cứu đồng thời luồn qua tay trái Thọ dắt xe chạy về nhà nhưng đối tượng này vẫn đuổi theo. Chỉ đến khi cháu bé chạy về đến nhà, hét to gọi ông thì Thọ mới quay lại và phóng xe máy bỏ đi.

Như đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 11h20 ngày 12/3, Nguyễn Quang Thọ (SN 1978, trú tại xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội ) đang đi trên đường thì bắt gặp cháu bé Trần Thị A. (Hà Nội), học sinh lớp 5 của một trường tiểu học. Lúc này, A. vừa tan học và đi xe đạp một mình từ trường về nhà. Kể từ đó, đối tượng đã nảy sinh ý định sàm sỡ .

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng huyện Thanh Trì đã lập tức tiến hành điều tra, xác mình vụ việc.

Mới đây, trao đổi với báo Pháp luật và Xã hội, luật sư Tạ Văn Phú, Giám đốc Công ty Luật Ánh Sáng Việt, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội cho biết, trước các thông tin của vụ việc và căn cứ theo Điều 146, Bộ luật Hình sự 2015 thì trường hợp của Nguyễn Quang Thọ đã phạm vào tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trong trường hợp nếu Thọ chỉ có hành vi dâm ô với cháu bé 1 lần thì căn cứ vào Khoản 1, Điều 146, khung hình phạt của Thọ phải đối mặt sẽ từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Luật sư Tạ Văn Phú, Giám đốc Công ty Luật Ánh Sáng Việt, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội - Ảnh: Pháp luật và Xã hội

Nếu có căn cứ xác định Thọ dâm ô từ 2 lần trở lên với cháu A. hoặc trong trường hợp có hành vi dâm ô với từ 2 người dưới 16 tuổi trở lên thì sẽ bị xử lý theo Khoản 2, Điều 146. Khi đó khung hình phạt mà Thọ phải đối mặt sẽ từ 3 năm đến 7 năm tù.

Ngoài ra, luật sư Phú cũng cho biết cần làm rõ thêm mục đích của người thực hiện hành vi dâm ô. Ở đây phải làm rõ xem mục đích chỉ dừng lại ở hành vi dâm ô hay hành vi đó còn vượt quá (trong ý thức) của người phạm tội. Có thể hắn khống chế cháu bé chỉ để thực hiện hành vi dâm ô, cũng có thể hắn có ý định đi quá hành vi dâm ô là mong muốn giao cấu (tức hiếp dâm).

Nếu trường hợp người phạm tội có ý định hiếp dâm (có ý thức, ý định khống chế nan nhân để hiếp dâm) kể cả chưa thực hiện được hành vi giao cấu thì cơ quan chức năng có căn cứ xử lý ở tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, những vấn đề này vẫn cần phải được cơ quan chức năng làm rõ thêm thì mới có thể kết luận chính xác được.