25 quốc gia tham gia triển lãm y tế, giới thiệu thành tựu mới của ngành Y - Dược Việt Nam và thế giới

Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam (Pharmed & Healthcare Vietnam 2019) chính thức diễn ra từ ngày 11 đến 14/9 tại TP. HCM.

Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 14 là nơi giới thiệu những tiến bộ, thành tựu mới của ngành Y - Dược Việt Nam và thế giới. Năm nay, triển lãm có sự hiện diện của các thương hiệu hàng đầu tại việt nam và quốc tế đến từ nhiều quốc gia vùng lãnh thổ như: Đức, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Canada, Đan Mạch, Australia, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Thái Lan…

Hình ảnh tại buổi họp báo giới thiệu Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam diễn ra vào chiều 20/8 vừa qua

Với 600 gian hàng đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, Pharmed & Healthcare Vietnam 2019 sẽ tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường, liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh…

Theo chia sẻ, triển lãm năm nay được tổ chức trên quy mô lớn quy tụ nhiều công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trên thế giới trong ngành y - Ảnh: NN

Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam 2019 do Công ty Cổ phần Adpex phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Việt Nam tổ chức từ ngày 11 đến 14/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Triển lãm dự kiến sẽ thu hút 15 ngàn lượt khách tham quan, trong đó có trên 8.000 là khách chuyên môn đến tham dự.

Hội thảo "Sữa với sức khỏe người Việt" - Đi tìm lời giải cho thực trạng thiếu hụt vi chất ở trẻ Thiếu hụt vi chất dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, sự phát triển tầm vóc và trí tuệ, đồng thời là yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng thấp còi. Trong hội thảo “Sữa với sức khoẻ của người Việt” do Hiệp hội sữa Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Vinamilk ngày 30/05 vừa qua, PGS. TS. BS Lê Bạch Mai - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã chia sẻ về hiện trạng thiếu hụt vi chất ở trẻ em Việt và những giải pháp thiết thực để khắc phục tình trạng này.

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