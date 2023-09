Hội thảo "Sữa với sức khỏe người Việt" - Đi tìm lời giải cho thực trạng thiếu hụt vi chất ở trẻ

PGS. TS. BS Lê Bạch Mai chia sẻ tại hội thảo “Sữa vì sức khỏe người Việt” ngày 30/5

Thiếu hụt vi chất dinh dưỡng nguy hại ở chỗ khi các triệu chứng biểu hiện thành bệnh như thiếu máu do thiếu sắt, khô mắt do thiếu vitamin A thì dễ phát hiện, nhưng trong một thời gian dài sự tăng trưởng và phát triển cả về thể chất và trí tuệ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đôi khi không thể hồi phục. Tiêu biểu như khi thiếu can-xi lâu dài trong khẩu phần (ít hơn 600mg/ngày) có thể gây ra rối loạn khoáng hoá tại xương, giảm trọng lượng xương, gây loãng xương, còi xương, co cứng cơ, liên quan đến tăng huyết áp, ung thư ruột, ung thư đại liệt tràng. PGS.BS Lê Bạch Mai chia sẻ, có 3 dạng thiệt hại vì thiếu hụt vi chất dinh dưỡng là tử vong, giảm chất lượng cuộc sống và suy giảm năng suất lao động. Một vài con số thống kê đủ khiến người ta phải giật mình: 1,1 triệu trẻ dưới 5 tuổi tử vong do thiếu vitamin A và kẽm, 18 triệu trẻ sơ sinh bị giảm trí tuệ do thiếu i-ốt, 350 nghìn trẻ em mù loà vì thiếu vitamin A, và 1,6 tỷ người bị giảm khả năng lao động do thiếu máu thiếu sắt.