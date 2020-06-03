Vỏ măng cụt có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Vỏ măng cụt có tác dụng gì cho sức khỏe là câu hỏi được nhiều chị em đặt ra khi vào “mùa măng cụt”. Đừng vội vứt bỏ phần vỏ vì nghĩ rằng chúng thật vô dụng. Tham khảo xong bài viết dưới đây chắc chắn bạn sẽ không muốn quẳng chúng vào thùng rác đâu đấy!

Trong Đông y, người ta thường không bỏ đi mà sẽ tận dụng phần vỏ quả để làm thuốc. Chỉ phần vỏ quả chín mới được sử dụng, sau khi đã bóc sạch phần thịt để ăn, phần vỏ sẽ được phơi hoặc sấy khô để dùng dần. Vỏ quả măng cụt có công dụng sát khuẩn, cầm tiêu chảy và kiết lỵ, làm săn da hiệu quả.

Măng cụt được mệnh danh là "nữ hoàng của các loại trái cây” khi chúng được liệt vào nhóm thực phẩm giúp chăm sóc sức khỏe. Trong vỏ quả măng cụt chứa một lượng lớn các dưỡng chất rất có lợi cho sức khỏe như: hợp chất đắng xanthones, 7-13% tanin, chất mangostin và chất nhựa.

Trong Đông y, người ta thường không bỏ đi mà sẽ tận dụng phần vỏ quả để làm thuốc

2. Tác dụng của vỏ quả măng cụt đối với sắc đẹp phụ nữ

+ Hỗ trợ điều trị nám và tàn nhang

Chị em chỉ cần rửa sạch vỏ măng cụt, lấy muỗng cứng nạo phần thịt vỏ rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Nên cho thêm vào 1 muỗng mật ong, 1 muỗng nước chanh rồi trộn đều thành hỗn hợp sền sệt. Thoa nhanh hỗn hợp này lên mặt, nằm yên thư giãn khoảng 20 đến 30 phút để những dưỡng chất hấp thụ sâu vào da rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Chanh và mật ong có khả năng ngăn ngừa nám và tàn nhang hiệu quả, nay lại được kết hợp cùng vỏ măng cụt sẽ càng tăng hiệu quả dưỡng da gấp nhiều lần. Những vết thâm sẹo cũng sẽ mờ dần sau thời gian ngắn bạn sử dụng loại mặt da dưỡng da từ vỏ măng cụt này.

Chanh và mật ong kết hợp cùng vỏ măng cụt sẽ càng tăng hiệu quả dưỡng da gấp nhiều lần

+ Mang lại hơi thở thơm tho

Hoạt chất Xanthones trong vỏ măng cụt hoạt động như một chất đề kháng có khả năng diệt khuẩn. Vì vậy, nếu chúng ta ăn hoặc súc miệng bằng loại nước chứa chiết xuất từ vỏ măng cụt sẽ giúp giảm mùi hôi trong khoang miệng, mang lại hơi thở thơm tho.

+ Hỗ trợ điều trị mụn

Bạn mang phần vỏ măng cụt phơi thật khô, sau đó mang chúng đi nghiền nhỏ. Khi cần sử dụng thì trộn đều cùng với 4 thìa cà phê dầu olive rồi mang hỗn hợp thoa đều lên mặt trong 30 phút, rửa sạch lại bằng nước ấm. Chỉ cần thực hiện phương pháp này mỗi tuần một lần, sau khoảng 4 lần áp dụng bạn sẽ nhận được kết quả đáng mong đợi.

Hỗ trợ điều trị mụn

Còn một cách nữa là cho vỏ măng cụt đã phơi khô vào lọ thủy tinh, đổ cồn 90 độ hoặc rượu trắng ngập phần vỏ măng cụt trong khoảng 1 đến 3 tuần. Trong tuần đầu nên mang dung dịch ra lắc thường xuyên cho vỏ măng cụt ngấm đều và tan hết các dưỡng chất có lợi. Dung dịch thu được cuối cùng sẽ có màu đỏ thẫm và có thể bôi vào vùng da bị mụn.

+ Ngăn ngừa lão hóa với trà măng cụt

Mang vỏ măng cụt đi thái nhỏ và phơi khô. Mỗi lần sử dụng thì cho một nắm nhỏ vào nước đun sôi trong 5 phút. Loại trà này vừa có tác dụng chống tiêu chảy vừa giúp chống lão hóa hiệu quả hơn cả vitamin C và E. Lưu ý là để trà phát huy hiệu quả tốt nhất thì nên đun bằng ấm đất, hạn chế sử dụng ấm bằng kim loại.

+ Giảm cân, đẹp dáng

Hợp chất xanthones dồi dào trong măng cụt mang đến công dụng giúp giảm ảnh hưởng của các cholesterol xấu đến cơ thể và ngăn ngừa tình trạng béo phì hiệu quả, cho nên vỏ măng cụt rất thích hợp dùng để giảm cân an toàn. Đồng thời, các kháng thể xanthones còn khiến các tế bào bền vững hơn, có thể thấm nước và giúp chuyển hóa nhanh thức ăn thành năng lượng.

+ Hỗ trợ và phòng ngừa ung thư

Trong măng cụt chứa hàm lượng các xanthone cao có tác dụng hỗ trợ kháng viêm mạnh mẽ và giúp tiêu diệt các tế bào ung thư

Theo nghiên cứu, trong măng cụt chứa hàm lượng các xanthone cao nhất (đây là chất chống oxy hóa mạnh, có nguồn gốc từ thực vật) có tác dụng hỗ trợ kháng viêm mạnh mẽ và giúp tiêu diệt các tế bào ung thư. Chất này chứa nhiều trong vỏ quả. Tuy vậy, vỏ măng cụt lại khá đắng, nên trong Đông y thường được sử dụng kết hợp với một số vị thuốc khác giúp tăng công dụng và giảm độ đắng.

2. Vỏ măng cụt trị được những bệnh gì?

+ Trị tiêu chảy

Mỗi lần dùng 20g vỏ măng cụt khô, 2g hạt thì là. Đem tất cả nấu lấy nước uống như trà 2 lần trong ngày đến khi hết tiêu chảy thì ngưng.

Vỏ măng cụt trị tiêu chảy

+ Chữa kiết lỵ

Dùng 6g vỏ quả măng cụt; rau má, rau sam, cỏ sữa, cỏ nhọ nồi (mỗi thứ 8g); 6g trà xanh; cam thảo, vỏ quýt (mỗi thứ 4g); 3 lát gừng. Đem tất cả nấu lấy nước để uống trong ngày.

Ngoài ra, chúng ta có thể đem 8g vỏ quả măng cụt nướng thơm; 10g rau má; rau dền tía, khổ sâm, củ rối sao đen, gương sen, vỏ lựu (mỗi vị 8g); 6g hạt cau già; vỏ quýt nướng, cam thảo (mỗi vị 4g). Tất cả đem nấu lấy nước uống trong ngày đến khi hết bệnh thì dừng.

3. Vỏ quả măng cụt ngâm rượu có tác dụng gì?

Một trong những tác dụng của vỏ măng cụt gây bất ngờ cho các chị em phụ nữ chính là vỏ măng cụt ngâm rượu giúp trị rạn da vô cùng hiệu quả, giúp làn da trở nên săn chắc, giúp làm tan máu bầm tụ dưới da nhanh chóng.

Vỏ măng cụt ngâm rượu giúp trị rạn da vô cùng hiệu quả, giúp làn da trở nên săn chắc

Cách làm vô cùng đơn giản là bạn mang vỏ măng cụt đi phơi khô 2 nắng, tán nhuyễn kết hợp cùng nghệ tươi giã nhuyễn, cho vào bình kín ngâm cùng rượu trắng 40 độ từ 1 - 2 tháng là có thể mang ra sử dụng. Khi sử dụng dùng 1 chiếc khăn sạch thấm dung dịch xoa đều lên vùng da bị rạn sẽ giúp giảm vết rạn, da săn chắc nếu kiên trì áp dụng.

Trong thực tế cuộc sống, vỏ măng cụt ngâm rượu khi kết hợp cùng gừng, nghệ, vỏ cây bần thường được dùng để xoa bóp cho da gà đá trở nên săn chắc, có màu đỏ đẹp kết hợp diệt nấm mốc, vi khuẩn gây bệnh trên da của gà.

4. Vài lưu ý khi sử dụng vỏ măng cụt

- Do trong vỏ măng cụt có chứa hoạt chất tanin, chất đắng mangostin tương tác với sắt sẽ tạo thành kết tủa, chúng ta nên dùng vỏ măng cụt khô, tránh việc dùng vỏ măng cụt tươi. Khi chế biến thuốc, nước uống nên tránh sử dụng các dụng cụ kim loại dễ gây mất chất, nên đun trong nồi sành sứ hoặc gốm. Với những ai thiếu máu cũng không nên uống nước vỏ măng cụt.

- Khi chế biến vỏ măng cụt thành thuốc cần tránh sử dụng các dụng cụ bằng sắt, nên dùng nồi sứ hoặc nồi đất và muỗng gỗ.

Nên dùng vỏ măng cụt khô, tránh việc dùng vỏ măng cụt tươi

- Hợp chất xanthones trong vỏ măng cụt có thể làm cản trở quá trình đông máu, chúng còn tương tác với thuốc làm loãng warfarin. Vì thế, không ăn măng cụt hay sử dụng các bài thuốc từ vỏ măng cụt trước phẫu thuật 2 tuần.

- Những người bị dị ứng với măng cụt thì không nên sử dụng nước hay các sản phẩm được chế biến từ vỏ măng cụt. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nếu có nhiều bệnh lý nền để đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe.

Sau khi tìm hiểu về những tác dụng của vỏ măng cụt, chúng tôi hy vọng đã giúp các bạn giải đáp được thắc mắc vỏ măng cụt có tác dụng gì đối với sức khỏe. Nước nấu từ vỏ măng cụt khi sắc uống thường xuyên vừa giúp trị, ngăn ngừa ung thư, tiêu chảy vừa hỗ trợ giảm cân, đẹp dáng, chống lão hóa hiệu quả. Vì thế, chị em không nên bỏ phí loại dược liệu vô cùng quý giá này nhé!.