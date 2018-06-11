Trổ tài với cách làm bánh ú nhân thịt đơn giản mà siêu ngon ngay tại nhà

Để bắt tay vào bếp làm bánh ú nhân thịt, bạn cần có các nguyên liệu sau:

-Trước khi làm bánh, đổ gạo nếp ra để ráo. Sau đó, cho một ít muối vào gạo nếp trộn đều.

-Lấy 700g gạo nếp vo sạch, cho vào thau ngâm nước ấm qua đêm.

Đổ nếp ra rổ cho ráo nước -Ảnh: Internet

Lưu ý: Có thể chuẩn bị thêm màu lá dứa ngâm chung với gạo nếp để cách làm bánh ú nhân thịt có bánh màu xanh nhạt đẹp mắt.

Bước 2: Làm nhân bánh

Rửa sạch 300g thịt ba chỉ lọc bỏ da, cắt thành từng miếng nhỏ có cả hai phần nạc và mỡ đều nhau.

Ướp thịt ba chỉ -Ảnh: Internet

Sau đó, ướp thịt với hành tím băm, 1 thìa cafe hạt tiêu, 2 thìa cafe hạt nêm (có thể gia giảm cho hợp khẩu vị) rồi trộn đều. Khi ướp thịt đã thấm, cho thịt vào chảo xào vừa chín tới.

Đậu xanh vo sạch, cho vào nồi hấp chín rồi tán nhuyễn.

Đậu xanh nhuyễn -Ảnh: Internet

Bước 3: Gói bánh

Rửa sạch lá gói bánh rồi hơ qua lửa hoặc cho vào nồi nước sôi luộc sơ, sau đó, vớt ra lau khô.

Luộc sơ lá gói bánh rồi lau khô -Ảnh: Internet

Lấy một ít đậu xanh tán nhuyễn vào lòng bàn tay rồi ấn dẹp, cho 2 lát thịt vào và vo tròn để bọc thịt lại trong lớp đậu xanh.

Viên đỗ xanh bọc thịt -Ảnh:Internet

Xếp 2 miếng lá chồng lên nhau, gấp lá thành hình cái phễu rồi cho gạo nếp vào, cho viên đỗ xanh bọc thịt vào giữa, thêm chút gạo nếp phủ kín phần nhân rồi ấn nhẹ tay cho mặt gạo phẳng. Sau đó, gấp các góc lại và dùng dây buộc chặt.

Cách gói bánh ú nhân thịt -Ảnh: Internet

Bạn cứ thực hiện cách gói bánh ú nhân thịt như thế cho đến khi hết các nguyên liệu làm bánh.

Bước 4: Hấp bánh

Xếp bánh ú đã gói xong vào nồi, đổ ngập nước rồi nấu với lửa to. Nên đổ nước luộc ngập hơn một gang tay so với mặt bánh, thỉnh thoảng cho thêm nước để tránh bị cạn.

Nấu bánh -Ảnh: Internet

Nấu trong khoảng 2 -3 tiếng, tùy độ lớn nhỏ của bánh.

Khi bánh ú nhân mặn đã chín, vớt bánh ra để ráo. Có thể ăn nóng hoặc ăn nguội theo ý thích.

Bánh ú nhân thịt -Ảnh: Internet

Ngoài cách làm bánh ú nhân thịt đơn giản, dễ làm trên, bạn có thể làm thêm bánh ú nhân thịt trứng muối ngon miệng đãi cả nhà. Chỉ cần một chút kiên nhẫn và khéo léo là bạn hoàn toàn có thể làm ngay những mẻ bánh ú nhân thịt mềm ngon hấp dẫn ngay tại nhà.

Chúc bạn thành công với cách làm bánh ú nhân thịt đơn giản mà siêu ngon này!