Trổ tài với cách làm bánh ú nhân thịt đơn giản mà siêu ngon ngay tại nhà

Ngày nay, bánh ú nhân thịt không chỉ là món ăn đặc sản ở thôn quê mà còn là món ăn vừa ngon vừa tiện của người thành thị. Với cách làm bánh ú nhân thịt đơn giản mà siêu ngon dưới đây, bạn hoàn toàn có thể trổ tài ngay để đãi cả nhà những mẻ bánh ú dẻo thơm với lớp nhân thịt đậu xanh bùi bùi, béo béo ăn là ghiền.
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1. Nguyên liệu cần chuẩn bị
Để bắt tay vào bếp làm bánh ú nhân thịt, bạn cần có các nguyên liệu sau:
- 700g gạo nếp
- 300g thịt ba chỉ lọc bỏ da
- 200g đậu xanh không vỏ
- Gia vị: hạt nêm, tiêu, muối, đường
- Hành tím
- Khoảng 20 lá dong hay lá chuối gói bánh
- Sợi lạt mềm hoặc dây nylon buộc bánh
2. Cách làm bánh ú nhân thịt đơn giản
Bước 1: Chuẩn bị gạo nếp làm bánh
-Lấy 700g gạo nếp vo sạch, cho vào thau ngâm nước ấm qua đêm.
-Trước khi làm bánh, đổ gạo nếp ra để ráo. Sau đó, cho một ít muối vào gạo nếp trộn đều.
Lưu ý: Có thể chuẩn bị thêm màu lá dứa ngâm chung với gạo nếp để cách làm bánh ú nhân thịt có bánh màu xanh nhạt đẹp mắt.
Bước 2: Làm nhân bánh
- Rửa sạch 300g thịt ba chỉ lọc bỏ da, cắt thành từng miếng nhỏ có cả hai phần nạc và mỡ đều nhau.
- Sau đó, ướp thịt với hành tím băm, 1 thìa cafe hạt tiêu, 2 thìa cafe hạt nêm (có thể gia giảm cho hợp khẩu vị) rồi trộn đều. Khi ướp thịt đã thấm, cho thịt vào chảo xào vừa chín tới.
- Đậu xanh vo sạch, cho vào nồi hấp chín rồi tán nhuyễn.
Bước 3: Gói bánh
- Rửa sạch lá gói bánh rồi hơ qua lửa hoặc cho vào nồi nước sôi luộc sơ, sau đó, vớt ra lau khô.
- Lấy một ít đậu xanh tán nhuyễn vào lòng bàn tay rồi ấn dẹp, cho 2 lát thịt vào và vo tròn để bọc thịt lại trong lớp đậu xanh.
- Xếp 2 miếng lá chồng lên nhau, gấp lá thành hình cái phễu rồi cho gạo nếp vào, cho viên đỗ xanh bọc thịt vào giữa, thêm chút gạo nếp phủ kín phần nhân rồi ấn nhẹ tay cho mặt gạo phẳng. Sau đó, gấp các góc lại và dùng dây buộc chặt.
Bạn cứ thực hiện cách gói bánh ú nhân thịt như thế cho đến khi hết các nguyên liệu làm bánh.
Bước 4: Hấp bánh
- Xếp bánh ú đã gói xong vào nồi, đổ ngập nước rồi nấu với lửa to. Nên đổ nước luộc ngập hơn một gang tay so với mặt bánh, thỉnh thoảng cho thêm nước để tránh bị cạn.
- Nấu trong khoảng 2 -3 tiếng, tùy độ lớn nhỏ của bánh.
- Khi bánh ú nhân mặn đã chín, vớt bánh ra để ráo. Có thể ăn nóng hoặc ăn nguội theo ý thích.
Ngoài cách làm bánh ú nhân thịt đơn giản, dễ làm trên, bạn có thể làm thêm bánh ú nhân thịt trứng muối ngon miệng đãi cả nhà. Chỉ cần một chút kiên nhẫn và khéo léo là bạn hoàn toàn có thể làm ngay những mẻ bánh ú nhân thịt mềm ngon hấp dẫn ngay tại nhà.
Chúc bạn thành công với cách làm bánh ú nhân thịt đơn giản mà siêu ngon này!