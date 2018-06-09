Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ

Lễ tết 09/06/2018 09:20

Tết Đoan Ngọ (mồng 5 tháng 5 âm lịch) hay còn được gọi là Tết diệt sâu bọ và là ngày thờ cúng tổ tiên. Giống như khi nói đến bánh chưng, bánh dầy người ta lại sẽ nghĩ đến Tết Nguyên Đán. Bánh tro là bánh chỉ được các bà các chị làm trong dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch. Nào, hãy cùng thử trổ tài với cách làm bánh ú lá tre cổ truyền nhé các bạn!

1. Vài nét về bánh ú lá tre

Nếu như bánh lá dừa gói bằng lá dừa nước, bánh tét, bánh ít gói bằng lá chuối thì bánh ú lại gói bằng lá tre, vì thế mà có tên gọi như vậy. Bánh ú nước tro có hình chóp, nhỏ hơn bánh ú, có tên gọi xưa là bánh âm. Bánh được gói bằng lá tre bên ngoài, bên trong là nếp và nhân đậu xanh.

Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ - Ảnh 1
Bánh ú lá tre -Ảnh: Internet

Cũng như những món bánh khác, bánh ú lá tre là món ăn dân giã, rất dễ làm và có hương vị ngon riêng biệt.

Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ - Ảnh 2
Bánh ú lá tre dễ làm, có hương vị ngon riêng biệt -Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm của ông cha ta, tháng năm âm lịch là thời điểm “độc” vì thời tiết nắng nóng oi bức, dễ sinh bệnh dịch. Dùng món bánh ú lá tre có có sự hấp thụ các đặc tính của cây cỏ, tác dụng là cho dễ tiêu, giải nhiệt. Sự tích bánh ú lá tre gắn liền phong tục giết sâu bọ vào ngày tết Đoan Ngọ.

Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ - Ảnh 3
Muốn món bánh đẹp và ngon thì người làm bánh phải khéo tay -Ảnh: Internet

Cách làm món bánh ú lá tre khá dễ nhưng đòi hỏi người làm bánh sự tỉ mỉ. Món bánh muốn đẹp và ngon, thu hút phụ thuộc nhiều vào sự khéo léo của người làm bánh.

2. Cách làm bánh ú lá tre cổ truyền

Nguyên liệu:

Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ - Ảnh 4
Nguyên liệu làm bánh ú lá tre -Ảnh: Internet
  • 600g nếp (chọn nếp có đùng đục màu sữa, hạt tẻ nếp có độ trong vừa phải để bánh đẹp và không bị đắng)
  • 200gr đậu xanh đãi vỏ
  • 250g đường cát trắng
  • 50ml nước tro tàu
  • 200g lá dứa
  • 1 muỗng canh dầu ăn
  • Lá tre, dây gói bánh
Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ - Ảnh 5
Lá tre dùng để gói bánh -Ảnh: Internet

Ngày xưa, để có nước tro làm bánh, người ta lấy rơm nếp đốt lấy tro, thường dùng tro của thân cây mè. Nếu không có tro mè thì lấy rơm nếp đốt lấy tro rồi rây kỹ để chắt lấy nước. Hiện nay phần nước tro đã có bán ngoài chợ nên tiện lợi hơn nhiều.

Hướng dẫn các bước thực hiện:

Ngâm nếp

Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ - Ảnh 6
Ngâm gạo nếp với nước tro tàu qua đêm -Ảnh: Internet

Vo nếp thật sạch. Sau đó cho vào thau nước ngâm chung với nước tro tàu qua đêm. Nhờ nước tro mà hạt nếp được dẻo nhuyễn. Vớt nếp ra rổ cho ráo nước.

Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ - Ảnh 7
Vớt nếp ra rổ để cho ráo nước -Ảnh: Internet
  • Làm nhân bánh

Bắc nồi lên bếp và luộc đậu xanh cho thật mềm. Sau đó, vớt ra để cho ráo nước và tán hoặc giã nát đậu xanh cho thật mềm nhừ.

Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ - Ảnh 8
Ngâm đậu xanh -Ảnh: Internet

Cho đường vào khuấy đều. Cho phần đậu xanh trộn đường vào chảo để lửa nhỏ sên lại cho hỗn hợp hòa trộn vào nhau, đến khi phần sền sệt và cứng lại. Dùng đậu xanh làm nhân bánh. Hoặc bạn cũng có thể làm  bánh ú lá tre nhân sầu riêng với hương vị khác biệt.

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Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ - Ảnh 9
Nhân đậu xanh dùng để làm bánh -Ảnh: Internet
  • Cách gói bánh ú lá tre

Cách gói bánh ú bằng lá tre cho thấy sự khéo léo, tinh tế nằm ở cách dùng lá tre và sợi lạt thanh mảnh. Thú vị là bánh được gói càng nhỏ càng cho thấy được độ khéo tay của người gói.

Lá tre ngâm nước ấm cho lá mềm, rửa sạch lau khô.

Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ - Ảnh 10
Cho nếp và nhân đậu xanh vào bánh -Ảnh: Internet

Xoắn lá tre hình phễu có góc tam giác. Dùng thìa múc muỗng canh nếp cho vào trước, cho thêm một muỗng nhân đậu vào giữa, sau đó tiếp tục cho 1 muỗng canh nếp lên.

Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ - Ảnh 11
Cuối cùng cho một muống nếp lên  -Ảnh: Internet

Dùng muỗng ém chặt  phần nếp lại.

Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ - Ảnh 12
Gói bánh ú lá tre cần sự tỉ mỉ, khéo tay -Ảnh: Internet

Kẹp bánh để phần lá vào  gọn, gói cho thật chặt bánh, bánh khi chín sẽ dẻo ngon hơn.

Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ - Ảnh 13
Bánh ú lá tre gói càng nhỏ càng cho thấy độ khéo tay -Ảnh: Internet

Dùng dây lạc buộc rồi xâu bánh lại thành từng chùm để dễ vớt bánh ra khi bánh chín.

Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ - Ảnh 14
Xâu bánh lại thành từng chùm -Ảnh: Internet
  • Cách nấu bánh ú lá tre

Bắc nồi nước nóng trên bếp, nấu cho nước sôi chừng bốn tiếng đồng hồ rồi cho bánh vào luộc khoảng 2 tiếng là chín.

Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ - Ảnh 15
Bắc nồi nước để luộc bánh -Ảnh: Internet

Có một mẹo hay để bánh không bị sống đó là khi cho bánh vào nồi bạn hãy thắp một nén nhang. Chờ cho hương vừa tàn thì cũng là bánh vừa chín tới.

Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ - Ảnh 16
Bánh chín vớt ra để cho ráo nước -Ảnh: Internet

Bánh chín vớt ra, rửa lại vớt nước lạnh, để ráo. Bánh ú lá tre co nhân đậu xanh ngọt, ăn nguội. Có thể ăn kèm với nước cốt dừa hoặc chấm với đường, mật ong.

Yêu cầu thành quả: Bánh tro có màu vàng trong, có vị lạt, ăn dễ tiêu, thơm thoang thoảng mùi lá, mềm dẻo như một miếng thạch rau câu.

Học cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản, hấp dẫn đón Tết Đoan Ngọ - Ảnh 17

Bánh tro có màu vàng trong, mềm dẻo như một miếng thạch rau câu -Ảnh: Internet

Mách nhỏ: Nếu trong lúc gói bánh mà phần nếp còn dư, bạn có thể dùng gói bánh không nhân để chấm với đường cát.

Lột chiếc bánh ú lá tre, hạt nếp trong thưởng thức vị dẻo dẻo bùi bùi, ngọt của đậu xanh, mùi thơm đặc trưng của nước tro sẽ khiến bạn nhớ mãi  hương vị miền quê dân dã. Trên đây là chia sẻ chi tiết về công thức làm bánh ú lá tre. Chúc bạn thành công với cách làm bánh ú lá tre cổ truyền đơn giản nhé!

Lý giải nguồn gốc của tục ăn bánh ú Tết Đoan ngọ

Lý giải nguồn gốc của tục ăn bánh ú Tết Đoan ngọ

Trong ngày Tết Đoan Ngọ, cơm rượu, trái cây đúng mùa và bánh ú nước tro là những món ăn không thể thiếu của người Việt. Cũng giống như chè trôi nước Tết Nguyên tiêu, bánh trung thu đêm Rằm Tháng Tám, bánh ú Tết Đoan ngọ đã là nét đặc trưng văn hóa ẩm thực mang đậm hương vị dân tộc. Vậy, nguồn gốc chiếc bánh ú và tục lệ tết đoan ngọ cúng bánh ú bắt nguồn từ đâu? Cùng tìm hiểu ngay nhé!

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