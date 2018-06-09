Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ

Lễ tết 09/06/2018 09:19

Bánh ú lá tro là loại bánh không thể thiếu trong lễ cúng gia tiên của ngày tết Đoan Ngọ. Bánh ú tro làm như thế nào? Có phải bạn đang muốn học cách làm bánh nước tro Tàu để gia đình thưởng thức và diệt sạch sâu bọ? Sau đây là công thức cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon, đơn giản. Hãy cùng theo dõi nhé!

1. Vài nét về bánh ú nước tro 

Bánh ú nước tro, bánh tro, bánh gio là loại bánh được làm từ các nguyên liệu gạo nếp, đậu xanh, gói vào lá tre rồi mang luộc.

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Tên Bánh tro xuất phát từ phụ liệu cốt yếu nhất làm nên đặc trưng của bánh là nước tro (còn gọi là nước nắng) -Ảnh: Internet

Tại sao có tên gọi là bánh ú  tro? 

Cái tên bánh tro được đặt do phụ liệu cốt yếu nhất làm nên đặc trưng của bánh là từ nước tro (hay nước nắng). Nước tro được pha chế từ tro than thu được sau khi đốt cháy một số loại thảo mộc, dược liệu. Bánh tro có màu vàng óng, trong suốt rất đẹp mắt.

Bánh tro trong Tết Đoan ngọ đã là nét đặc trưng văn hóa ẩm thực mang đậm hương vị dân tộc.  Nguồn gốc bánh ú tro cùng tục lệ Tết Đoan Ngọ cúng bánh ú tro xuất phát từ sự tích bánh ú tro.

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Bánh tro có màu vàng óng, trong suốt rất đẹp mắt -Ảnh: Internet

Bánh tro không chỉ ngon miệng mà còn rất tốt cho sức khỏe. Theo Đông y, bánh tro có vị nhạt, tính mát ăn dễ tiêu, thích hợp nhất đối với trường hợp già yếu, trẻ em, có chứng bệnh nóng sốt, dương thịnh gây âm hư như vào mùa hè.

Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh 3

Bánh tro là 1 trong 4 món ngon có ý nghĩa quan trọng trong ngày Tết Đoan Ngọ

-Ảnh: Internet

Trong ngày Tết Đoan Ngọ, bánh tro sẽ phát huy cao độ tính năng. Mọi người thường ăn nhiều món ăn gây tích nhiệt, tích chất béo, khó tiêu (rượu nếp, xoài, mít...) trong ngày này. Ý nghĩa bánh ú tro là giúp trung hòa bớt độc hại trong ăn uống để bảo vệ sức khỏe trong ngày này và cả sau đó.

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2. Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu

- Nguyên liệu làm bánh ú tro

Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh 4
Nguyên liệu chính để làm bánh ú tro -Ảnh: Internet
  • 500g gạo nếp
  • 1/2 bát con đỗ xanh đã xát vỏ
  •  Đường, muối, nước tro
  •  Lá tre ( bạn cũng có thể chọn lá gói bánh ú tro là lá dong non)
  • Dây lạt để buộc hoặc dây thừng sợi nhỏ.
  • Đường, muối, nước tro

2. Cách làm bánh ú nước tro tàu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu làm bánh ú tro

Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh 5
Ngâm gạo nếp với nước lạnh, cho ít muối-Ảnh: Internet
  • Gạo nếp đãi vo thật sạch, đem ngâm vào chậu nước lạnh cho một ít muối, ngâm khoảng 5-6 tiếng hoặc ngâm qua đêm.
  • Đỗ xanh đãi sạch vỏ và rửa sạch, ngâm 1-2 tiếng trước khi gói bánh.
  • Nước tro đã mua sẵn bạn đổ ra bát. Một thìa canh nước tro bạn hòa với 1 lít nước lọc.
Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh 6
Ngâm gạo vào nước tro làm bánh ú tro -Ảnh: Internet
  • Ngâm gạo nếp trong âu sạch 5-6 tiếng. Sau đó, chắt đổ nước đi và  thêm nước lọc đã hòa với nước tro, vào ngâm 20-22 tiếng.
Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh 7
Đỗ xanh để ra rổ cho ráo nước -Ảnh: Internet
  • Nếp sau khi ngấm đủ nước tro, bạn xả qua nước cho sạch rồi xóc thêm muối vào và để lên rổ cho ráo hết nước.

Bước 2: Quy trình làm bánh ú tro

  • Cách làm nhân bánh ú tro

Đỗ xanh sau khi xát vỏ đãi sạch, ngâm xong thì đổ vào nồi và luộc chín mềm. Sau đó, cho 3 thìa cà phê đường vào và đảo nhanh để hạt đỗ mịn nát ra.

Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh 8
Cho đỗ xanh vào nồi và luộc -Ảnh: Internet

Đổ đỗ xanh ra chảo, để lửa nhỏ lại cho mặt đỗ hơi se khô lại và đảo đều.

Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh 9
Cho đường vào và đảo nhanh để luộc đỗ nhừ ra -Ảnh: Internet
  • Nêm đường tùy theo bạn thích ăn ngọt nhiều hay ít. Tắt bếp, để nguội.
  • Phần đỗ xanh sau khi đã nguội thì vo thành từng viên tròn nhỏ để làm nhân bánh.
Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh 10
Nghiền đỗ xanh thật như hoặc cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn -Ảnh: Internet
  • Tùy vào sở thích ăn ngọt bao nhiêu thì bạn có thể gia giảm lượng đường cho phần nhân đỗ xanh.
Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh 11
Vo tròn thành từng viên nhân đậu xanh làm bánh ú tro -Ảnh: Internet

- Cách gói bánh ú tro

Lá tre rửa sạch, đun nồi nước sôi rồi chần sơ cho lá mềm để dễ gói hơn, để ráo nước.

Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh 12
Rửa sạch lá tre -Ảnh: Internet
  • Lấy gạo và đỗ xanh ra để chuẩn bị gói bánh.
  • Xếp chồng 2 lá tre lên nhau sao cho 2 lá hơi lệch nhau 1 chút, cuốn đầu lá thành hình cái phễu, phần dưới đuôi lá giữ kín chặt.
Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh 13
Cuốn đầu lá thành hình cái phễu -Ảnh: Internet
  • Đổ khoảng 2 muỗng gạo nếp vào phần lá đã được gói thành hình phễu.
  • Cho 1-2 viên nhân đỗ xanh vào với nhau.
  • Sau đó, múc tiếp gạo nếp đổ vào sao cho che phủ hết đỗ xanh, dùng thìa ép xuống cho thật chặt.
Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh 14
Cho gạo nếp và nhân đậu xanh vào -Ảnh: Internet
  • Gấp hết phần góc còn lại của lá cho thật kín và gói lại bằng dây lạt buộc.
  • Tiếp tục làm cho đến khi hết nguyên liệu và lấy dây buộc bánh lại thành từng chùm khoảng 5-8 cái bánh.
Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh 15
Gấp hết phần lá còn lại -Ảnh: Internet

- Nấu bánh ú tro

Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh 16
Nấu bánh bằng nồi to -Ảnh: Internet
  • Dùng một nồi vừa đủ to để luộc đủ lượng bánh đã gói, để cho nước ngập mặt bánh một gang tay, đun sôi nước rồi thả từng chum bánh vào luộc chín.
  • Thỉnh thoảng bạn thêm nước sôi nóng vào để không bị cạn nước. Lưu ý không thêm nước lọc vì sẽ khiến phần gạo nếp bị sượng đi.
  • Nấu trong khoảng 1,5 đến 2 tiếng tùy theo kích thước bánh gói nhỏ hay lớn. Sau khi bánh chín bạn lập tức lấy ra xả qua nước lạnh và treo lên cho ráo nước là được.
Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh 17
Bánh tro được buộc thành từng chùm -Ảnh: Internet

Yêu cầu thành phẩm:

Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh 18
Bánh ú tro có màu trong, đẹp mắt, dẻo thơm -Ảnh: Internet

Bánh ú tro có  phần hạt gạo nếp trong, dính liền, nhân đỗ xanh bùi ngọt, ăn dẻo thơm, có thể chấm thêm với đường hoặc mật ong.

Cách làm bánh ú nước tro tàu này khá đơn giản, chắc chắn bạn sẽ thành công khi thực hiện. Chúc bạn làm ra được những chiếc bánh ngon tuyệt!

Tết Đoan Ngọ tiếng Anh là gì?

Tết Đoan Ngọ tiếng Anh là gì?

Tết Đoan Ngọ là ngày Tết tồn tại lâu đời có ảnh hưởng sâu đậm tới văn hóa người Việt. Thực tế, Tết Đoan Ngọ tại Việt Nam và Trung Quốc không giống nhau cả về nguồn gốc và ý nghĩa. Để hiểu rõ về Tết Đoan Ngọ, bạn cần nắm Tết Đoan Ngọ là ngày gì? Tết Đoan Ngọ tiếng anh là gì? Tết Đoan Ngọ có nguồn gốc từ đâu, ý nghĩa gì? Vì sao người dân lại ăn tết Đoan Ngọ? Cùng tìm hiểu ngay nhé!

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