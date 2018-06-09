Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu cực ngon cho ngày Tết Đoan Ngọ

Tại sao có tên gọi là bánh ú tro?

Bánh ú nước tro, bánh tro, bánh gio là loại bánh được làm từ các nguyên liệu gạo nếp, đậu xanh, gói vào lá tre rồi mang luộc.

Bánh tro trong Tết Đoan ngọ đã là nét đặc trưng văn hóa ẩm thực mang đậm hương vị dân tộc. Nguồn gốc bánh ú tro cùng tục lệ Tết Đoan Ngọ cúng bánh ú tro xuất phát từ sự tích bánh ú tro.

Cái tên bánh tro được đặt do phụ liệu cốt yếu nhất làm nên đặc trưng của bánh là từ nước tro (hay nước nắng). Nước tro được pha chế từ tro than thu được sau khi đốt cháy một số loại thảo mộc, dược liệu. Bánh tro có màu vàng óng, trong suốt rất đẹp mắt.

Bánh tro có màu vàng óng, trong suốt rất đẹp mắt -Ảnh: Internet

Bánh tro không chỉ ngon miệng mà còn rất tốt cho sức khỏe. Theo Đông y, bánh tro có vị nhạt, tính mát ăn dễ tiêu, thích hợp nhất đối với trường hợp già yếu, trẻ em, có chứng bệnh nóng sốt, dương thịnh gây âm hư như vào mùa hè.

Bánh tro là 1 trong 4 món ngon có ý nghĩa quan trọng trong ngày Tết Đoan Ngọ -Ảnh: Internet

Trong ngày Tết Đoan Ngọ, bánh tro sẽ phát huy cao độ tính năng. Mọi người thường ăn nhiều món ăn gây tích nhiệt, tích chất béo, khó tiêu (rượu nếp, xoài, mít...) trong ngày này. Ý nghĩa bánh ú tro là giúp trung hòa bớt độc hại trong ăn uống để bảo vệ sức khỏe trong ngày này và cả sau đó.

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2. Hướng dẫn cách làm bánh ú nước tro tàu

- Nguyên liệu làm bánh ú tro

Nguyên liệu chính để làm bánh ú tro -Ảnh: Internet

500g gạo nếp

1/2 bát con đỗ xanh đã xát vỏ

Đường, muối, nước tro

Lá tre ( bạn cũng có thể chọn lá gói bánh ú tro là lá dong non)

Dây lạt để buộc hoặc dây thừng sợi nhỏ.

Đường, muối, nước tro

2. Cách làm bánh ú nước tro tàu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu làm bánh ú tro

Ngâm gạo nếp với nước lạnh, cho ít muối-Ảnh: Internet

Gạo nếp đãi vo thật sạch, đem ngâm vào chậu nước lạnh cho một ít muối, ngâm khoảng 5-6 tiếng hoặc ngâm qua đêm.

Đỗ xanh đãi sạch vỏ và rửa sạch, ngâm 1-2 tiếng trước khi gói bánh.

Nước tro đã mua sẵn bạn đổ ra bát. Một thìa canh nước tro bạn hòa với 1 lít nước lọc.

Ngâm gạo vào nước tro làm bánh ú tro -Ảnh: Internet

Ngâm gạo nếp trong âu sạch 5-6 tiếng. Sau đó, chắt đổ nước đi và thêm nước lọc đã hòa với nước tro, vào ngâm 20-22 tiếng.

Đỗ xanh để ra rổ cho ráo nước -Ảnh: Internet

Nếp sau khi ngấm đủ nước tro, bạn xả qua nước cho sạch rồi xóc thêm muối vào và để lên rổ cho ráo hết nước.

Bước 2: Quy trình làm bánh ú tro

Cách làm nhân bánh ú tro

Đỗ xanh sau khi xát vỏ đãi sạch, ngâm xong thì đổ vào nồi và luộc chín mềm. Sau đó, cho 3 thìa cà phê đường vào và đảo nhanh để hạt đỗ mịn nát ra.

Cho đỗ xanh vào nồi và luộc -Ảnh: Internet

Đổ đỗ xanh ra chảo, để lửa nhỏ lại cho mặt đỗ hơi se khô lại và đảo đều.

Cho đường vào và đảo nhanh để luộc đỗ nhừ ra -Ảnh: Internet

Nêm đường tùy theo bạn thích ăn ngọt nhiều hay ít. Tắt bếp, để nguội.

Phần đỗ xanh sau khi đã nguội thì vo thành từng viên tròn nhỏ để làm nhân bánh.

Nghiền đỗ xanh thật như hoặc cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn -Ảnh: Internet

Tùy vào sở thích ăn ngọt bao nhiêu thì bạn có thể gia giảm lượng đường cho phần nhân đỗ xanh.

Vo tròn thành từng viên nhân đậu xanh làm bánh ú tro -Ảnh: Internet

- Cách gói bánh ú tro

Lá tre rửa sạch, đun nồi nước sôi rồi chần sơ cho lá mềm để dễ gói hơn, để ráo nước.

Rửa sạch lá tre -Ảnh: Internet

Lấy gạo và đỗ xanh ra để chuẩn bị gói bánh.

Xếp chồng 2 lá tre lên nhau sao cho 2 lá hơi lệch nhau 1 chút, cuốn đầu lá thành hình cái phễu, phần dưới đuôi lá giữ kín chặt.

Cuốn đầu lá thành hình cái phễu -Ảnh: Internet

Đổ khoảng 2 muỗng gạo nếp vào phần lá đã được gói thành hình phễu.

Cho 1-2 viên nhân đỗ xanh vào với nhau.

Sau đó, múc tiếp gạo nếp đổ vào sao cho che phủ hết đỗ xanh, dùng thìa ép xuống cho thật chặt.

Cho gạo nếp và nhân đậu xanh vào -Ảnh: Internet

Gấp hết phần góc còn lại của lá cho thật kín và gói lại bằng dây lạt buộc.

Tiếp tục làm cho đến khi hết nguyên liệu và lấy dây buộc bánh lại thành từng chùm khoảng 5-8 cái bánh.

Gấp hết phần lá còn lại -Ảnh: Internet

- Nấu bánh ú tro

Nấu bánh bằng nồi to -Ảnh: Internet

Dùng một nồi vừa đủ to để luộc đủ lượng bánh đã gói, để cho nước ngập mặt bánh một gang tay, đun sôi nước rồi thả từng chum bánh vào luộc chín.

Thỉnh thoảng bạn thêm nước sôi nóng vào để không bị cạn nước. Lưu ý không thêm nước lọc vì sẽ khiến phần gạo nếp bị sượng đi.

Nấu trong khoảng 1,5 đến 2 tiếng tùy theo kích thước bánh gói nhỏ hay lớn. Sau khi bánh chín bạn lập tức lấy ra xả qua nước lạnh và treo lên cho ráo nước là được.

Bánh tro được buộc thành từng chùm -Ảnh: Internet

Yêu cầu thành phẩm:

Bánh ú tro có màu trong, đẹp mắt, dẻo thơm -Ảnh: Internet

Bánh ú tro có phần hạt gạo nếp trong, dính liền, nhân đỗ xanh bùi ngọt, ăn dẻo thơm, có thể chấm thêm với đường hoặc mật ong.

Cách làm bánh ú nước tro tàu này khá đơn giản, chắc chắn bạn sẽ thành công khi thực hiện. Chúc bạn làm ra được những chiếc bánh ngon tuyệt!