Trái lê ki ma còn có một tên gọi khác quen thuộc đối với nhiều người là quả trứng gà bởi khi chín quả có màu sắc và hương vị giống lòng đỏ trứng gà khi đã được luộc chín. Loại quả này bắt nguồn từ vùng núi Andes ở Nam Mỹ và được người dân tộc da đỏ Péru gọi là “vàng của người Incas” vì đó là lương thực chính vào những mùa không đủ lượng thực và mỗi cây cho ra đến 500 trái/năm.

Trái lê ki ma trị bệnh gì? Nói về loại quả thần kỳ này, người ta chỉ biết trước đây nó được trồng rất nhiều ở Việt Nam, nhất là tuổi thơ của chúng ta đâu đó sẽ hiện về hình ảnh của loại quả này ở trong vườn hàng xóm. Ngày nay, người dân đã chặt bỏ gần hết và dường như hiếm khi xuất hiện trên thị trường.

Quả lê ki ma chứa bao nhiêu calo? Trong thành phần của quả lê ki ma chứa rất nhiều khoáng chất như ma-giê, phốt pho, beta carotene, chất xơ, sắt, canxi, kẽm, potassium, niacin (vitamin B3). Trong trái lê ki ma còn có chứa chất chống oxy hoá, vitamin B1, B2, C, Sợi rất tốt cho sức khỏe.

Một nghiên cứu năm 2010 cho thấy loại quả này là siêu thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin, nguyên tố vi lượng, thậm chí giúp giảm béo, chống ung thư.

Quả lê ki ma chứa Niacin được chứng minh giúp giảm lượng cholesterol xấu LDL, tăng lượng cholesterol tốt HDL, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường type 1, béo phì, dự phòng bệnh tim mạch, kích thích hoạt động của hệ thần kinh, chống trầm cảm.

Mặc dù Vitamin B3 chủ yếu có trong các loại thịt cá nhưng điều tuyệt vời là trong thành phần dinh dưỡng của loại quả này lại chứa rất nhiều vitamin B3, có thể xem là một lựa chọn thay thế với những người ăn chay hoặc thuần chay.

Tác dụng của quả lòng đỏ trứng gà

Nhắc về tác dụng của quả lòng đỏ trứng gà thì lại có nhiều điều ngạc nhiên hơn. Chúng ta cùng tìm hiểu xem trong trái lê ki ma có giá trị dinh dưỡng như thế nào đối với sức khỏe con người nhé!

Tốt cho tim mạch

Đối với hệ tim mạch thì quả lê ki ma giúp tăng tỷ lệ hồng cầu trong máu, giúp kích thích hoạt động của hệ thần kinh hiệu quả, đồng thời làm giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và béo phì.

Cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng

Quả trứng gà có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, vitamin và khoáng chất dồi dào như ma-giê, phốt pho, beta carotene, chất xơ, sắt, canxi, kẽm, potassium, vitamin B1, B2, B3, C, chất chống oxy hóa.

Làm trắng da



Trái lê ki ma giúp đẹp da, trắng sáng

Quả trứng gà cũng tham gia vào ngành làm đẹp, giúp cho chị em phụ nữ có một làn da trắng đẹp ,có thể dùng quả trứng gà để chế thành loại kem tắm trắng da hiệu quả.

Làm đẹp da

Nhờ có lượng niacin , beta- carotene, sắt và nhiều chất xơ cũng như những thành phần chống oxy hóa mà chúng giúp phái đẹp tái tạo tế bào, tạo nên một làn da săn chắc, rạng rỡ.

Chống lão hóa

Theo nghiên cứu thì quả lê ki ma có khả năng chống lão hóa nhờ đẩy chậm lại quá trình xuất hiện tế bào già và làm lành vết thương nhanh chóng cũng như chống viêm da.

Chữa lành vết thương và chống viêm

Như đã nói ở trên, quả lê ki ma có công dụng chống viêm và giúp tái tạo mô, cải thiện vết thương.

Quả lê ki ma với bệnh tiểu đường

Trái lê ki ma với bệnh tiểu đường

Chúng ta đã biết quả lê ki ma trị bệnh gì rồi đấy. Dù loại quả này hiệu quả ở nhiều phương diện sức khỏe nhưng quả lê ki ma với bệnh tiểu đường là như thế nào mà hầu như ai cũng quan tâm hơn các công dụng khác của nó.

Nghiên cứu chỉ ra rằng loại quả này hỗ trợ ổn định đường huyết rất hiệu quả vì trong chúng có chứa chất ngọt không có gluten, điều này sẽ giúp người dùng thỏa mãn cơn thèm đường mà không bị gây hại cho sức khỏe.

Ngoài ra, trong 2g đường chỉ chứa mỗi 11g carbohydrate giúp ổn định đường trong máu, hàm lượng phenolic là ll,4mg/g trọng lượng khô. Dung dịch nước chiết xuất từ lê ki ma có hoạt tính ức chế alpha-glucosidase cao nhất, giúp ổn định đường huyết.

Trái lê ki ma có tốt cho bà bầu

Trái lê ki ma có tốt cho bà bầu?

Quả lê ki ma có tốt cho bà bầu không? Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp cũng như cùng bàn về những lợi ích của trái lê ki ma đối với bà bầu xem có những tác dụng gì dành cho mẹ và thai nhi.

Tăng thị lực, ngăn ngừa ung thư

Quả lê ki ma rất tốt cho sức khỏe của mẹ và bé trong bụng vì khi chín sẽ chuyển sang màu vàng cam, rất giàu beta-carotene, loại chất này hoàn toàn không thể thiếu với cơ thể trong việc tăng cường thị lực, thúc đẩy tế bào phát triển và hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ điều trị ung thư gan, tụy, đại tràng, trực tràng và thực quản.

Trái lê ki ma hỗ trợ điều trị ung thư

Trị bệnh tiểu đường cho bà bầu

Khái niệm này có vẻ xa lạ đối với người Việt Nam nhưng ở một số quốc gia thì quả lê ki ma có thể thay thế cho đường làm ngọt các loại thực phẩm và chứa nhiều chất dinh dưỡng có ích cho những bà mẹ đang mắc các bệnh do thiếu đường.

Hỗ trợ tiêu hóa

Trái lê ki ma trị bệnh gì? Bên cạnh góp phần vào việc hỗ trợ điều trị bệnh đường huyết, ngăn ngừa ung thư thì quả lê ki ma còn cung cấp lượng lớn niacin (vitamin B3) một chất thường chỉ được tìm thấy trong thịt bò và thịt gà giúp hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn trong quá trình tiêu hóa và kích thích các cơ phát triển.

Giảm táo bón, đầy hơi

Nhờ lượng chất xơ dồi dào có trong thành phần dinh dưỡng mà quả lê ki ma còn có một công dụng hữu ích khác là giảm táo bón, đầy hơi. Chất xơ được biết là một chất có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, hạn chế táo bón và đầy hơi.

Trong quả lê ki ma cung cấp một nguồn chất sắt dồi dào giúp hỗ trợ quá trình vận chuyển oxy nuôi cơ thể. Chất sắt lại là một dưỡng chất mẹ bầu rất cần để cân bằng cơ thể và dinh dưỡng để bé phát triển. Tuy nhiên các chị em thường nhầm lẫn về công dụng của một loại quả khi cứ nghĩ dùng càng nhiều càng tốt. Đó là một quan điểm sai lệch sẽ dẫn đến tác dụng phụ ngoài mong muốn.

Chỉ nên mua ở những cơ sở uy tín đáng tin cậy vì các loại trái cây đang bày bán trên thị trường nói chung và lê ki ma nói riêng hầu hết đều bị tẩm hóa chất và phun thuốc để bảo quản, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là chị em phụ nữ trong quá trình thai nghén.

Một giải pháp khác là thay vì ăn chín, bạn có thể thay thế bằng bột quả lê ki ma, vừa nhanh gọn, mà vẫn đảm bảo vệ sinh và thành phần dinh dưỡng thì không thay đổi. Tự làm sẽ mất rất nhiều thời gian và chưa chắc bảo quản được lâu. Để tiện lợi cho các mẹ bầu thì nên mua bột có bán sẵn tại các cửa hàng có rõ nguồn gốc xuất xứ và thực phẩm sạch.

Trái lê ki ma có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Khi có ai đó hỏi trái lê ki ma trị bệnh gì thì bạn hoàn toàn có câu trả lời đầy đủ rồi đấy! Trên đây, chúng tôi đã giúp bạn giải đáp bà bầu ăn lê ki ma được không cũng như những lợi ích của trái lê ki ma đối với bà bầu . Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng một lượng vừa đủ để cung cấp năng lượng thiết yếu cho cơ thể.

Tốt nhất, bạn nên ăn vừa phải và tham khảo thêm ý kiến tư vấn của các chuyên gia dinh dưỡng nhé! Chúc bạn bổ sung thêm một thực phẩm tốt cho sức khỏe vào thực đơn hằng ngày cũng như chăm sóc sức khỏe cho thai nhi ngay từ trong bụng mẹ một cách tốt nhất.