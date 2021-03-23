Tổng hợp các công thức làm bắp cải xào đơn giản và thơm ngon

Bắp cải xào là một trong những món ăn quen thuộc được nhiều người yêu thích. Dưới đây là tổng hợp các cách làm bắp cải xào thơm ngon cho bạn tham khảo.
Nội dung bài viết
- Bắp cải xào tỏi
- Bắp cải xào trứng
- Bắp cải xào cà chua
- Mẹo chọn bắp cải ngon
Bắp cải là thực phẩm quen thuộc đối với mọi gia đình, thường được chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon. Trong đó, bắp cải xào với thịt, trứng, cà chua...là những món ăn đơn giản nhưng lại vô cùng thơm ngon nên rất được nhiều người yêu thích. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một số công thức chế biến món bắp cải xào đơn giản và thơm ngon ngay tại nhà.
Bắp cải xào tỏi
Nguyên liệu chuẩn bị
- 200g bắp cải
- 2 củ tỏi
- 1 muỗng cafe dầu hào
- ¼ muỗng cafe dầu mè
- 1 muỗng canh dầu ăn
- ½ muỗng cafe nước tương
- Gia vị thông dụng
Cách làm bắp cải xào tỏi
- Bắp cải sau khi mua về tách lấy phần lá rồi đem ngâm với nước muối khoảng 10 phút, sau đó rửa lại bằng nước lạnh. Cắt bắp cải thành miếng nhỏ vừa ăn.
- Tỏi bóc vỏ và cắt nhỏ.
- Cho khoảng 5 muỗng canh nước lọc vào bát, thêm 1 muỗng cafe dầu hào, 1/4 muỗng cà phê dầu mè, 1/2 muỗng cà phê nước tương, 1/4 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê muối và 1/4 muỗng cà phê tiêu. Khuấy đều cho các nguyên liệu hòa tan với nhau.
- Cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo nóng, sau đó cho tỏi vào chiên và đảo liên tục để tỏi không cháy. Khi tỏi thơm và vàng đều thì vớt ra.
- Chắt bớt dầu ăn trên chảo ra, chỉ chừa khoảng 1/4 muỗng canh dầu ăn và vặn lửa lớn. Dầu nóng thì cho bắp cải vào đảo nhanh tay trong 5 phút, thấy bắp cải hơi mềm rồi thì đổ nước sốt vào trộn đều. Bạn cần chừa lại khoảng 1 muỗng canh nước sốt.
- Xào bắp cải được khoảng 2 phút thì cho phần nước sốt còn lại vào, đậy vung thêm 5 phút nữa để bắp cải chín mềm.
- Sau 5 phút thì mở vung và ăn thử, nếu thấy bắp cải đã chín thì cho thêm 4 - 5 viên tỏi chiên vào xào nhanh tay trong 2 phút nữa rồi tắt bếp. Như vậy là đã hoàn thành xong món ăn và chỉ cần bày ra đĩa, rắc tỏi chiên lên cho đẹp mắt rồi thưởng thức.
Đĩa bắp cải nóng hổi, vừa giòn vừa mềm và thơm mùi tỏi chiên sẽ vô cùng tuyệt vời khi ăn cùng với cơm trắng. Nguyên liệu làm cũng rất đơn giản, thao tác dễ dàng mà lại đem đến hương vị mộc mạc. Bắp cải xào tỏi là món ăn đơn giản mà bạn có thể bắt tay vào chuẩn bị ngay cho gia đình.
Bắp cải xào trứng
Nguyên liệu chuẩn bị
- 1/2 cây bắp cải
- 2 quả trứng
- Hành lá, tỏi bằm
- Hạt nêm, tiêu, dầu hào, dầu mè, nước mắm, bột ngọt…
Cách làm bắp cải xào trứng
- Bước 1: Thái nhỏ bắp cải, đem rửa sạch rồi vớt ra để ráo nước.
- Bước 2: Đập 2 quả trứng vào bát và cho thêm hành lá, nước mắm, tiêu xay rồi đánh đều lên.
- Bước 3: Bắc cho dầu cho nóng rồi thả tỏi băm vào phi thơm. Sau đó, bạn cho bắp cải vào xào đều tay tới khi chín tái thì nêm nếm gia vị vừa ăn. Cuối cùng, cho phần trứng đã được đánh tan vào chảo bắp cải, đảo đều tay và cho thêm ít hành lá thái nhỏ rồi tắt bếp.
- Bước 4: Cho bắp cải ra đĩa và thêm ít rau mùi và rắc chút tiêu lên là đã hoàn thành món ăn rồi đấy.
Bắp cải xào cà chua
Nguyên liệu chuẩn bị
- 1/2 cây bắp cải
- Hành lá, hành tím
- 2 trái cà chua
- Gia vị
Cách thực hiện
- Bước 1: Thái nhỏ bắp cải, rửa sạch rồi vớt ra để ráo nước.
- Bước 2: Rửa sạch hành lá và cà chua, sau đó thái cà chua thành các múi cau vừa ăn, hành lá cắt khúc vừa phải.
- Bước 3: Bắc chảo dầu nóng rồi cho hành tím vào phi thơm. Sau đó, bạn cho cà chua vào đảo đều tay rồi cho tiếp bắp cải vào.
- Bước 4: Thấy bắp cải chín vừa thì nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi đảo thêm vài phút nữa.
- Bước 5: Cuối cùng, bạn cho thêm hành lá đã cắt khúc vào đảo sơ rồi tắt bếp và múc ra đĩa là có thể thưởng thức.
Mẹo chọn bắp cải ngon
- Bạn nên chọn bắp cải có màu xanh trắng sáng hoặc màu tím sẫm đối với bắp cải tím, lá giòn cứng và tươi.
- Nên chọn những cây bắp cải lá bền chặt vào nhau, cầm nặng tay.
- Bắp cải ngon sẽ có đầu không xòe, dày, khép kín và có cuốn nhỏ.
- Không nên mua những cây bắp cải có mùi ôi, lá vàng hay lõi bị nứt ra.
- Tránh mua những bắp cải có những đốm nâu trên vỏ hoặc cuốn màu nâu.
Trên đây là gợi ý các cách làm món bắp cải xào đơn giản, thơm ngon cho bạn tham khảo. Hy vọng qua những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn có thêm nhiều món ăn để làm phong phú thực đơn bữa ăn gia đình.