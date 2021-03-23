Tổng hợp các công thức làm bắp cải xào đơn giản và thơm ngon

Bắp cải sau khi mua về tách lấy phần lá rồi đem ngâm với nước muối khoảng 10 phút, sau đó rửa lại bằng nước lạnh. Cắt bắp cải thành miếng nhỏ vừa ăn.

Tỏi bóc vỏ và cắt nhỏ.

Cho khoảng 5 muỗng canh nước lọc vào bát, thêm 1 muỗng cafe dầu hào, 1/4 muỗng cà phê dầu mè, 1/2 muỗng cà phê nước tương, 1/4 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê muối và 1/4 muỗng cà phê tiêu. Khuấy đều cho các nguyên liệu hòa tan với nhau.

Cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo nóng, sau đó cho tỏi vào chiên và đảo liên tục để tỏi không cháy. Khi tỏi thơm và vàng đều thì vớt ra.

Chắt bớt dầu ăn trên chảo ra, chỉ chừa khoảng 1/4 muỗng canh dầu ăn và vặn lửa lớn. Dầu nóng thì cho bắp cải vào đảo nhanh tay trong 5 phút, thấy bắp cải hơi mềm rồi thì đổ nước sốt vào trộn đều. Bạn cần chừa lại khoảng 1 muỗng canh nước sốt.

Xào bắp cải được khoảng 2 phút thì cho phần nước sốt còn lại vào, đậy vung thêm 5 phút nữa để bắp cải chín mềm.