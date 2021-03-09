Cút lộn xào me là món ăn quá đỗi quen thuộc với hương vị chua chua, ngọt ngọt vô cùng hấp dẫn. Đây là món ăn vặt thơm ngon và thực hiện nên thường được nhiều người yêu thích. Nếu bạn cũng yêu thích món ăn này thì hãy học ngay cách làm cút lộn xào me trong bài viết dưới đây, chắc chắn sẽ giúp bạn có được món ăn vặt ưng ý nhất.

- 100g lạc rang.

- Rau răm, ớt, hành củ, tỏi, gừng, nước mắm, đường, dầu ăn, tương ớt, bơ nhạt.

Cách thực hiện

Trứng cút sau khi mua về đem rửa sạch rồi luộc chín, sau đó vớt ra cho vào bát nước nguội.

Bật mí cách làm cút lộn xào me ngon đậm đà tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Me ngâm trong nước nóng và dầm nát. Khi me nở ra thì dùng rây lọc lấy phần thịt me, bỏ phần hạt và vỏ.

Ngâm me trong nước nóng rồi dầm nát - Ảnh minh họa: Internet

Lạc rang chín rồi rửa sơ, rau răm rửa sạch, gừng thái chỉ còn tỏi và hành tỏi bóc vỏ ,băm nhỏ.

Trứng cút nguội thì vớt ra bóc vỏ nhẹ nhàng để tránh bị nát. Cho dầu ăn vào chảo rán sơ trứng cút rồi cho ra đĩa.

Tiếp tục cho thêm dầu ăn và hành, tỏi vào phi thơm. Cho khoảng một thìa bơ vào, hành tỏi vàng thì đổ thêm nước me và nêm hai thìa canh đường (độ ngọt điều chỉnh theo ý thích).

Tiếp tục nêm thêm một thìa canh nước mắm, một thìa canh tương ớt, một thìa cà phê bột nêm sao cho vừa miệng. Nếu bạn thích ăn cay nữa thì cho thêm ớt quả thái nhỏ.

Đun sôi hỗn hợp trên cho đến khi thấy nước sền sệt thì đổ trứng cút vào, đảo đều tay để trứng cút ngấm nước sốt. Bạn nên đảo nhẹ tay để tránh làm trứng bị nát.

Đảo đều tay để trứng cút ngấm nước sốt - Ảnh minh họa: Internet

Đun trứng cút thêm khoảng 4 phút rồi tắt bếp cho trứng ra đĩa. Cuối cùng, bạn rắc thêm lạc rang, rau răm và gừng thái sợi là xong.

Cho trứng cút lộn ra đĩa thưởng thức - Ảnh minh họa: Internet

Ăn trứng cút lộn sao cho đúng cách?

Thành phần của trứng cút lộn có khá nhiều vitamin và chất đạm, nên có nhiều người thắc mắc ăn nhiều trứng cút lộn có gây béo phì không? Tuy nhiên, trứng cút lộn không có chứa nhiều thành phần tinh bột nên bạn có thể yên tâm mà không cần lo lắng đến vấn đề tăng cân.

Thành phần của trứng cút lộn có khá nhiều vitamin và chất đạm - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng bạn cũng không vì vậy mà ăn quá nhiều trứng cút lộn, bởi nếu bổ sung dư thừa thì có thể sẽ là nguyên nhân gây ra các bệnh lý về huyết áp, tiêu hóa, tim mạch, tiểu đường…Để có chế độ ăn ăn trứng cút lộn hợp lý, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên sử dụng theo quy định sau:

Trẻ sơ sinh dưới 5 tháng tuổi không nên sử dụng bất kỳ món ăn nào có chứa trứng cút lộn.

Trẻ từ 5 tháng tuổi – 12 tháng tuổi chỉ nên ăn khoảng 1 – 2 quả trứng cút lộn hay trứng cút thường trong một ngày.

Trẻ từ 1 – 3 tuổi chỉ nên ăn từ 3 – 4 quả trứng cút lộn trong một ngày.

Người trưởng thành có thể ăn từ 5 – 10 quả trứng cút lộn 1 ngày.

Đối với bà bầu thì nên ăn trứng cút lộn theo những chỉ dẫn của bác sĩ. Tùy theo tình trạng bệnh lý của mỗi người sẽ có thể ăn số lượng trứng khác nhau, tốt nhất chỉ nên ăn 4 quả trứng cút lộn trong một tuần.

Công dụng và giá trị dinh dưỡng của trứng cút lộn

Trứng cút lộn được biết đến là trứng đang được ấp dở, đã thành hình con chim cút non nhưng chưa thời gian để nở thành con chim hoàn thiện. Trứng cút lộn thường được ấp trong các lò có nhiệt độ cao từ ánh đèn điện tương tự như ấp trứng vịt lộn. Các loại trứng lộn ngày nay thường được chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, bổ dưỡng.

Trong trứng cút lộn có chứa rất nhiều dưỡng chất như vitamin A, rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Chính vì vậy, khi ăn trứng cút lộn thì cần phải có đủ lượng dầu mỡ để hòa tan. Vì bản chất vitamin tan trong dầu mỡ, như vậy thì cơ thể mới dễ dàng hấp thu được trọn vẹn. Ngoài ra, trong trứng cút lộn còn chứa các vitamin A, B1, B2, C…và khoáng chất cần thiết cho sự chuyển hóa trong cơ thể.

Trứng cút lộn có chứa rất nhiều dưỡng chất như vitamin A, rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, trứng cút lộn có thể kết hợp với bánh lạc vừng, lạc luộc hay lạc rang để tăng hương vị đậm đà, ngậy béo khi ăn. Chim cút có chứa nhiều giá trị dinh dưỡng nên được mệnh danh là sâm động vật, mang đến cho con người nhiều công dụng như:

Chứa nhiều vitamin giúp hoạt huyết lưu thông, bổ não và tăng cường trí nhớ.

Sáng mắt, tăng cường thị lực và đặc biệt tốt cho những người thường xuyên phải làm việc với điện thoại, máy tính.

Trứng cút lộn chứa hàm lượng cholesterol thấp nên rất tốt cho sức khỏe

Tốt cho sức khỏe của phụ nữ, hỗ trợ làm đẹp da, ngăn ngừa thiếu máu trong các giai đoạn trước và sau khi sinh, điều hòa kinh nguyệt ổn định.

Hy vọng qua những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn biết được cách làm cút lộn xào me ngon đậm đà cũng như những giá trị dinh dưỡng mà món ăn này mang lại. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.