Tổng hợp 3 cách làm thịt rang cháy cạnh ngon, đẹp và chuẩn vị

Có nhiều cách làm món thịt rang cháy cạnh, tuy nhiên món thịt rang chuẩn đó là miếng thịt ba chỉ mềm xen lẫn phần mỡ ngậy ngậy, nước sốt mặn ngọt, dính dính. Ăn kèm thịt rang cháy cạnh với dưa cải muối hoặc kim chi thì cực kỳ chuẩn bài.

Thịt ba chỉ có sự kết hợp giữa phần mỡ và thịt hợp lý của nó nên được sử dụng nhiều trong các món ăn của người Việt. Thịt rang cháy cạnh là một trong những món ăn dân dã được yêu thích nhất bởi các gia đình Việt Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm thịt rang cháy cạnh chuẩn Bắc sao cho không bị cháy xém, khô dai và thơm ngon đúng điệu.

Chuẩn bị nguyên liệu làm thịt rang cháy cạnh cho 2 người ăn gồm có:

Cùng tham khảo công thức nấu món thịt rang cháy cạnh chuẩn Bắc để có dịp chiêu đãi cả nhà.

- Thịt ba chỉ: 300gr

- Hành tím: 1 củ

- Tỏi: 1 củ

- Gia vị: Bột nêm, nước mắm, hạt tiêu,…

- Dụng cụ: Chảo lòng sâu.

Nên chọn loại da mỏng, mỡ trắng, nhiều thịt, tỷ lệ nạc mỡ hài hòa (20 – 30% mỡ) ăn sẽ ngon mà không bị ngán

1.2 Sơ chế nguyên liệu làm thịt rang cháy cạnh:

- Rửa sạch thịt ba chỉ rửa sạch với nước muối pha loãng. Thái mỏng và ướp chút gia vị, nước mắm, hạt nêm.

- Băm nhỏ hành, tỏi khô.

- Trộn đều hỗn hợp gồm: 3 muỗng nước mắm; ½ muỗng cà phê hạt tiêu.

Lưu ý cần nắm khi sơ chế làm thịt rang cháy cạnh

- Thái lát thịt thật mỏng. Thái mỏng khi rang mỡ sẽ chảy ra bớt, vừa giúp đỡ ngán lại ăn ngon miệng hơn. Miếng thịt thái dày quá sẽ khiến khó thấm gia vị hơn, khi ăn dai và không ngon.

Thái lát thịt thật mỏng để khi rang mỡ sẽ chảy ra bớt, vừa giúp đỡ ngán lại ăn ngon miệng hơn

Xắt thịt thành miếng vừa ăn, chần sơ thịt trong nước sôi khoảng 30 giây. Mục đích là giúp se mặt thịt lại, khi rang thịt sẽ thơm ngon hơn và không bị vẩy bọt.

Ướp thịt với lượng nước mắm, gia vị, hạt nêm vừa phải. Tiếp tục nêm thêm vào trong quá trình nấu.

1.3 Cách rang thịt ba chỉ cháy cạnh ngon

Bước 1: Rang thịt cho tiết ra mỡ.

Cho thịt vào chảo rồi bật bếp nấu với lửa vừa. Không cần thêm dầu ăn hay mỡ lúc đầu vì khi rang, thịt sẽ tự tiết ra mỡ. Chỉ cần đảo đều tay để thịt không bén (dính) vào chảo.

Cho thịt vào chảo rồi bật bếp nấu với lửa vừa và đảo đều tay để thịt không bén (dính) vào chảo

Bước 2. Phi thơm hành tỏi băm cùng thịt.

2 mặt thịt khi đã xém vàng sẽ tiết ra rất nhiều mỡ, bạn dùng muỗng múc bớt phần mỡ này ra ngoài, chỉ nên để lại một chút nước mỡ để thịt không bị khô. Phi thơm hành tỏi cùng với thịt.

Lưu ý:

Nêm nếm lại độ mặn nhạt cho vừa ăn. Lúc đầu thịt đã được ướp nước mắm nên rất thơm và có vị mặn. Thêm vào chút đường và đảo đều cho tới khi sệt sệt là tắt bếp.

Bước 3. Hoàn thành và thưởng thức.

Dọn thịt ra đĩa, rắc chút tiêu, ăn cùng cơm nóng.

Yêu cầu thành phẩm:

+ Thịt được rang cháy cạnh trông rất bắt mắt, đĩa thịt rang có màu nâu cánh gián.

+ Miếng thịt khô ráo, săn chắc, bề mặt thịt se lại. Thịt dai dai ngọt ngọt thấm đều gia vị đậm đà, ăn miếng thịt kèm thêm vài miếng dưa muối, thêm 1 thìa cơm, vị cay cay của hạt tiêu, thơm thơm của thịt kích thích vô cùng.

Thịt được rang cháy cạnh trông rất bắt mắt, đĩa thịt rang có màu nâu cánh gián

1.4 Một số lưu ý khi làm món thịt rang cháy cạnh

Tùy vào đặc điểm của từng vùng miền mà bạn có thể thêm 1 số nguyên liệu vào món thịt rang cháy cạnh để phù hợp.

Ví dụ: Thêm chút hành lá, sả hoặc mắm tôm nhưng cách làm vẫn không khác biệt gì nhiều.

- Để làm món thịt rang cháy cạnh ngon, bạn nên dùng loại thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ là phần thịt bụng của con heo, sở dĩ có tên là “ba chỉ” hay “ba rọi” vì miếng thịt bao gồm các lớp thịt, mỡ xen lẫn, xếp lớp chồng lên nhau.

Nếu mua thịt ba chỉ nhiều mỡ ăn sẽ rất ngán, nhiều nạc cũng không ngon vì khi rang cháy cạnh thịt sẽ khô và cứng. Do đó, nên chọn loại da mỏng, mỡ trắng, nhiều thịt, tỉ lệ nạc mỡ hài hòa (20 – 30% mỡ) ăn sẽ ngon mà không bị ngán.

- Tốt nhất là chọn phần thịt tươi, thịt mới mổ. Màu sắc thịt heo tươi thường đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, miếng thịt khô ráo, khi ấn tay vào sẽ không bị dính và có độ đàn hồi tốt, các thớ thịt đều nhau.

Màu sắc thịt heo tươi thường đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, miếng thịt khô ráo, khi ấn tay vào sẽ không bị dính và có độ đàn hồi tốt, các thớ thịt đều nhau

Điều chỉnh lượng gia vị phù hợp tùy theo khẩu vị của mỗi người, không cần dập khuôn theo công thức chung. Tốt nhất là gia giảm lượng muối, mắm đi một chút rồi nêm nếm thử xem vừa miệng chưa. Nếu nhạt thì có thể thêm mắm, muối khi chế biến.

Nếu không có thịt ba chỉ thì cũng có thể chọn phần nạc vai có lẫn thịt và mỡ. Ngoài ra để món ăn thêm phần hấp dẫn bạn có thể thêm vài lát ớt cho món ăn này.

Món thịt lợn rang cháy cạnh ngon nhất là ăn ngay khi vừa bắc từ bếp ra. Vì thế, bạn có thể chờ tới khi chuẩn bị đến giờ cơm mới rang, hoặc hâm lại trước khi ăn nhé.

Dù ngày se lạnh hay ngày nóng, bữa ăn thêm đĩa thịt rang ngòn ngọt, mằn mặn sẽ khiến cả nhà “đánh bay” nồi cơm từ lúc nào không biết

Cách làm thịt rang cháy cạnh vừa dễ dàng lại vừa ngon. Vốn chỉ là một món ăn giản dị, bình dân, tuy nhiên thịt rang cháy cạnh lại rất quen thuộc và được ưa chuộng trong những mâm cơm gia đình người Việt. Dù ngày se lạnh hay ngày nóng, bữa ăn thêm đĩa thịt rang ngòn ngọt, mằn mặn sẽ khiến cả nhà “đánh bay” nồi cơm từ lúc nào không biết.

2. Thịt ba chỉ rang cháy cạnh truyền thống

Cách làm món thịt rang cháy cạnh truyền thống hết sức đơn giản. Không cần ướp thịt với bất cứ gia vị nào. Thịt được thái mỏng, rang bằng chảo nhôm vì chảo nhôm mỏng và dẫn nhiệt nhanh. Các cạnh của miếng thịt được làm cháy tạo nên mùi thơm hết sức đặc trưng.

Các cạnh của miếng thịt được làm cháy tạo nên mùi thơm hết sức đặc trưng

Trước khi tắt bếp rắc thêm hành lá để dậy mùi thơm là xong. Tùy khẩu vị mỗi người và nếu muốn món ăn trông đẹp mắt hơn, bạn có thể tham khảo cách làm dưới đây.

4.1Nguyên liệu làm Thịt ba chỉ rang cháy cạnh cho 4 người

Thịt ba chỉ 500 gr Ớt tươi 2 trái Nước mắm 2 muỗng canh Hạt tiêu 1 muỗng canh Hành lá 10 nhánh Hành tím 8 củ Dầu ăn 1 ít Gia vị thông dụng 1 ít(đường/ muối/ bột ngọt/ hạt nêm/ tiêu xay

4.2 Cách chế biến Thịt ba chỉ rang cháy cạnh

Sơ chế nguyên liệu:

Lột sạch vỏ hành tím, rửa sạch sau đó băm nhuyễn.

Làm sạch hành lá và chia riêng gốc hành, lá hành ra, phần gốc cắt nhỏ, phần lá lấy 3/4 cắt khúc vừa ăn, 1/4 còn lại cắt nhỏ để trang trí.

Ớt cắt lát, có thể điều chỉnh lượng ớt tùy theo sở thích ăn cay của bạn.

Sơ chế thịt:

Ngâm thịt với nước muối loãng trong khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại với nước. Cắt miếng thịt vừa ăn để thịt chín nhanh và không bị khô. Miếng thịt không quá dày hoặc quá mỏng khoảng 1/3 lóng tay.

Cắt miếng thịt vừa ăn để thịt chín nhanh và không bị khô, miếng thịt không quá dày hoặc quá mỏng khoảng 1/3 lóng tay

Mách nhỏ: Bạn nên mua thịt ba chỉ hoặc có thể thay thế bằng thịt nạc vai.

Ướp thịt:

Cho thịt đã cắt vào tô, ướp với đường, hành tím băm trộn đều cho thịt thấm gia vị.

Đun nóng dầu và cho 3 muỗng canh đường vào nấu cho đến khi đường tan hết và ngã màu cánh gián thì tắt bếp. Tiếp tục cho vào 2 muỗng canh nước lọc và khuấy đều lên. Cho nước màu ra chén.

Cho thịt đã cắt vào tô, ướp với đường, hành tím băm trộn đều cho thịt thấm gia vị

Mẹo hay:

+ Thay thế nước lọc bằng nước dừa sẽ giúp tăng độ béo và thơm hơn cho món ăn.

+ Nên đứng cách xa khi cho nước vào để tránh bị bỏng.

Rang thịt

Bắc chảo lên bếp, cho 1 ít dầu vào và rang thịt cho đến khi thịt vàng thì cho đầu hành và hành tím băm vào rang chung. Sau 3 phút, cho thêm 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng canh bột ngọt, 2 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh hạt tiêu vào. Trộn đều lên và để nghỉ thịt trong 5 phút.

Bắc chảo lên bếp, cho 1 ít dầu vào và rang thịt cho đến khi thịt vàng thì cho đầu hành và hành tím băm vào rang chung

Cho hành lá và ớt cắt lát vào chảo, tăng lửa vừa và đảo đều. Rang thịt cho đến khi thịt vàng đều, nước thịt sánh lại rồi nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Tắt bếp và cho thịt ra dĩa. Trang trí lên với 1 ít tiêu xay và hành lá cắt khúc lên bên trên.

Thành phẩm

+ Món thịt rang thơm ngon, nước thịt sánh đặc.

+ Thịt săn chắc, mỡ beo béo, nước thịt rang đậm đà. Có thể ăn kèm với rau luộc, cà muối trong bữa cơm thì còn gì bằng. Món ăn này cực kỳ bắt cơm.

Món thịt rang thơm ngon, săn chắc, mỡ beo béo, nước thịt sánh đặc, đậm đà

3. Ba chỉ rang cháy cạnh đơn giản

3.1 Nguyên liệu làm Ba chỉ rang cháy cạnh Cho 2 người:

Thịt ba chỉ 400 gr, Hành tây cỡ nhỏ 1/2 củ, Hành lá 4 nhánh, Hạt nêm gà 1/2 muỗng canh, Nước mắm 1 muỗng canh, Dầu ăn 1 muỗng canh, Gia vị thông dụng 1 ít (đường/ bột ngọt/ tiêu xay).

Nguyên liệu làm Ba chỉ rang cháy cạnh Cho 2 người

3.2 Cách chế biến Ba chỉ rang cháy cạnh:

+ Sơ chế các nguyên liệu

Ngâm thịt với nước muối loãng khoảng 15 phút rồi rửa sạch với nước và thấm khô để khử mùi hôi của thịt ba chỉ.

Cắt thịt thành các khối chữ nhật hoặc cắt lát vừa ăn, không cắt quá mỏng vì khi rang thịt sẽ quắt lại gây khô.

Bóc vỏ hành tây, rửa sạch, thái lát và băm nhỏ. Cắt bỏ rễ hành lá, rửa sạch rồi cắt khúc khoảng 2 lóng tay.

Cắt thịt thành các khối chữ nhật hoặc cắt lát vừa ăn, không cắt quá mỏng vì khi rang thịt sẽ quắt lại gây khô

+ Thắng nước màu

Cho 1 muỗng canh dầu ăn và 3 muỗng canh đường vào chảo hoặc nồi và đặt lên bếp. Đun với lửa lớn để đường sôi và chuyển màu nâu cánh gián thì tắt bếp. Cho vào 1 muỗng canh nước lọc và khuấy tan. Cho nước màu ra bát để riêng.

Đun với lửa lớn để đường sôi và chuyển màu nâu cánh gián thì tắt bếp

+ Làm ba chỉ rang cháy cạnh

Đun chảo nóng rồi cho thịt vào rang đến khi thịt ra mỡ và xém các cạnh. Vặn lửa nhỏ. Cho hành tây băm nhỏ vào rang chung với thịt khoảng 1 phút.

Tiếp đến nêm nếm gia vị vừa ăn với 1 muỗng canh bột ngọt, 1/2 muỗng canh hạt nêm gà, 1/2 muỗng canh muối, 1 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng canh đường và 1/2 muỗng canh tiêu xay, rang đều tay trên lửa vừa khoảng 3 phút.

Cho hết chỗ nước màu đã thắng trước đó vào và rang thêm khoảng 2 phút.

Cuối cùng là cho hành lá thái khúc vào và đảo sơ, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Tắt bếp và dọn thịt ra đĩa.

Cho hết chỗ nước màu đã thắng trước đó vào và rang thêm khoảng 2 phút, rồi cho hành lá thái khúc vào và đảo sơ, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn

+ Thành phẩm

Bề mặt ngoài của thịt óng mượt, thịt thơm ngon đậm vị cực đưa cơm. Hương vị của món thịt này rất thơm ngon nên chắc chắn sẽ làm xao xuyến cả gia đình chỉ với những miếng đầu tiên.

Thịt rang cháy cạnh là món ăn dân dã cũng giống như món canh cua mồng tơi hay cà muối, dưa muối... Tuy nhiên, món ăn này được nhiều người yêu thích bởi hương vị đậm đà, thơm ngon. Đặc biệt khi dùng kèm món ăn này cùng rau muống luộc, cà muối giòn tan và bát nước canh chua thì quả thực rất tuyệt vời và đưa cơm.

Bề mặt ngoài của thịt óng mượt, thịt thơm ngon đậm vị cực đưa cơm

+ Cách khử mùi hôi thịt hiệu quả

+ Chần sơ thịt qua nước sôi trong khoảng 3 - 4 phút để khử mùi hôi của thịt hiệu quả, sau đó rửa sạch với nước.

+ Bên cạnh đó, một cách hiệu quả để khử mùi hôi thịt khác đó là có thể sử dụng rượu trắng để rửa thịt và ngâm khoảng 5 phút, đây cũng là

+ Hoặc bạn có thể luộc chung với một củ hành tím đập dập để khử mùi hôi thịt nhé!

Chắc chắn món thịt ba chỉ rang cháy cạnh thơm ngon, đậm đà, mềm mịn béo ngậy cực bắt cơm sẽ khiến gia đình bạn hài lòng. Nhanh chóng lưu lại công thức và đừng quên chia sẻ để nhiều người cùng biết nhé!