Với quan niệm sẽ giúp người thưởng thức gặp may mắn trong cả năm, những món ăn may mắn ngày Tết được đặc biệt chú trọng và lựa chọn kỹ càng.

Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn nhất trong năm. Đây là thời khắc đánh dấu sự kết thúc của mùa đông, khởi đầu mùa xuân mới. Đồng thời mang đến may mắn tốt lành, những hy vọng mới.

Theo quan niệm tâm linh, trong ngày mùng 1 đầu tiên của năm mới, ăn uống sẽ quyết định đến sự may rủi của số phận trong suốt cả năm. Ngày Tết Nguyên Đán nên ăn gì? Đây là điều mà khá nhiều người thắc mắc.

Nếu như việc ăn uống trong những ngày thường là do nhu cầu, sở thích thì trong ngày Tết việc hấp thụ thức ăn lại mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Dưới đây là gợi ý những món ăn mang lại may mắn ngày đầu năm mới:

- Bánh chưng

Bánh chưng là món ăn mang lại may mắn đầu năm

Trong dịp lễ Tết Nguyên đán, người Việt sẽ chuẩn bị mâm cỗ thịnh soạn với nhiều món ăn rất hấp dẫn, trong số đó bánh chưng là món ăn không thể thiếu.

Gói bánh chưng

Trong ẩm thực truyền thống Việt Nam, đây là loại bánh có lịch sử lâu đời và có vị trí đặc biệt trong tâm thức của cộng đồng người Việt. Những chiếc bánh chưng vuông vắn là biểu hiện của sự quy tụ đất, trời. Đồng thời thể hiện lòng biết ơn với tổ tiên.

- Xôi gấc, bánh chưng gấc

Trong dịp Tết, xôi gấc là là món ăn để thờ cúng gia tiên. Đồng thời đây cũng chính là món ăn may mắn ngày Tết trong nhiều gia đình Việt. Nhiều người quan niệm rằng, màu đỏ của xôi gấc chính là may mắn tài lộc và cũng là biểu thị tình cảm gia đình.

Màu đỏ của xôi gấc chính là may mắn tài lộc và cũng là biểu thị tình cảm gia đình

Bên cạnh đó, bánh chưng gấc cũng là món ăn được quan niệm sẽ mang lại may mắn cho cả gia đình và được các gia đình mua về để bày trong dịp Tết.

Bánh chưng gấc

- Gà trống luộc

Không riêng gì trong đêm giao thừa, gà là vật cúng tế linh thiêng trong những dịp cúng, giỗ trong năm.

Gà trống luộc vàng óng là món ăn có ý nghĩa khởi đầu một năm may mắn, nhiều tài lộc

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu trong mâm cỗ cúng giao thừa thiếu xôi gấc và gà trống luộc vàng óng. Đây là 2 món ăn có ý nghĩa khởi đầu một năm may mắn, nhiều tài lộc.

- Canh khổ qua

Trong cách chơi chữ của người Việt, khổ qua có nghĩa là mọi nỗi khổ sẽ qua hết để chào đón một năm mới đầy an lành hạnh phúc vẹn tròn. Do đó, đây là món ăn may mắn ngày Tết được ưa chuộng.

Canh khổ qua là món ăn may mắn ngày Tết được ưa chuộng

- Hoa quả hình tròn

Hoa quả hình tròn là món ăn may mắn vì nó tượng trưng cho sự tròn trịa, đầy đặn. Không chỉ ở Việt Nam, ăn bất cứ loại hoa quả nào có hình tròn trong ngày đầu năm cũng là tục lệ ở một số quốc gia.

Hoa quả hình tròn tượng trưng cho sự tròn trịa, đầy đặn

- Thịt lợn

Sở dĩ thịt lợn là món ăn mang lại may mắn đầu năm vì theo quan niệm từ xa xưa, lợn không biết đi lùi.

Thịt lợn là món ăn mang lại may mắn đầu năm vì theo quan niệm từ xa xưa, lợn không biết đi lùi

Một số khác thì cho rằng tất cả là vì động vật này có thói quen ăn uống luôn sục mõm về phía trước để ăn hết thức ăn trong máng. Bên cạnh đó, ở các nước Cuba, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hungary và Áo, lợn là loại động vật được xem là tượng trưng cho sự tiến bộ, phát triển.

Và không chỉ giới hạn trong thịt lợn, trong ngày đầu năm, những thức ăn có hình con lợn (chẳng hạn như bánh quy) cũng được coi là biểu tượng cho sự may mắn.

- Món thịt kho

Món thịt kho

Thịt kho trứng là món ăn khá quen thuộc thường được ăn vào đầu năm mới. Miếng thịt vuông, quả trứng tròn chính là sự hài hòa cho tính hài hòa âm dương, sự vuông tròn cho cả năm.

- Cá nguyên con

Theo Doris Lum, một chuyên gia ẩm thực, từ “cá” trong tiếng Trung phát âm nghe giống với từ “giàu có”. Bên cạnh đó, vảy cá trông giống như những đồng xu chính là biểu trưng cho tài lộc. Cá luôn bơi về phía trước cũng là mong ước cho một năm thuận buồm xuôi gió, cuộc sống hạnh thông, thuận lợi.

Khi dọn món cá ăn trong ngày Tết phải còn nguyên con, có đầu và đuôi để hi vọng một năm mới “đầu xuôi đuôi lọt”

Chính bởi những lý do này mà cá trở thành một trong những món nên ăn đầu năm. Và điều quan trọng là khi dọn món cá ăn trong ngày Tết phải còn nguyên con, có đầu và đuôi để hi vọng một năm mới “đầu xuôi đuôi lọt”, luôn bình an không gặp vận xui.

- Rau xanh nhiều lá

Các loại rau xanh nhiều lá được nấu chín chẳng hạn như cải xoăn, cải bắp, củ cải thường được ăn rất nhiều trong những ngày đầu năm ở hầu hết các nước trên thế giới.

Màu xanh và hình dáng của rau giống như tiền giấy, là biểu tượng của sự giàu có, khỏe mạnh

Người ta cho rằng màu xanh và hình dáng của những loại rau này giống như tiền giấy, là biểu tượng của sự giàu có, khỏe mạnh.

- Bưởi

Bưởi thường được chưng trong dịp Tết với mong muốn có được cả năm may mắn

Bưởi là loại quả cũng được khuyên chưng trong dịp Tết để có được cả năm may mắn. Nên chưng một cặp bưởi vì “Cái tốt thường đến có đôi”.

- Lựu

Quả lựu từ lâu đã được xem là biểu trưng cho hạnh phúc, sự sinh sôi

Với màu đỏ tươi, nhiều hạt tròn, quả lựu là tượng trưng cho sự giàu có, dư dả. Bên cạnh đó, theo quan niệm tâm linh, lựu có thể chống lại quỷ dữ, điềm xui trong năm.

Trái lại, trong ngày Tết người ta cũng tránh những món gắn với điềm xui như mực, thịt chó, xôi đỗ đen…

Tết đến là dịp sum họp, khởi đầu một năm mới đầy tốt lành, vạn sự như ý. Hãy thưởng thức những món ăn mang lại may mắn ngày đầu năm trên để có nhiều tài lộc, hạnh phúc trong năm Kỷ Hợi này.