Nên dọn dẹp bàn thờ cuối năm vào ngày nào để đón Tết?

Tâm linh - Tử vi 28/12/2018 16:51

Mỗi độ Xuân về, dọn dẹp bàn thờ cuối năm vào ngày nào cho đúng phong thủy vẫn là tập tục được các gia đình Việt quan tâm và thực hiện để chuẩn bị đón Tết sang.

Dường như việc lau dọn, sửa soạn bông cúng, trái cây dâng lên bàn thờ trong năm không quá xa lạ trong mỗi gia đình nhưng cứ đến dịp Tết, dọn bàn thờ cuối năm lại trở nên thiêng liêng, trang trọng và cần chuẩn bị chu đáo hơn.

Dọn dẹp bàn thờ cuối năm vào ngày nào cho đúng phong thủy vẫn là tập tục được các gia đình Việt quan tâm
Dọn dẹp bàn thờ cuối năm vào ngày nào cho đúng phong thủy vẫn là tập tục được các gia đình Việt quan tâm

Cũng giống như thói quen lau dọn, trang trí nhà cửa đón Tết, dọn dẹp bàn thờ là tập tục lưu giữ qua nhiều năm và có những nguyên tắc để bày biện đúng cách và đúng phong thủy.  

1. Thời điểm dọn bàn thờ cuối năm  

Theo dân gian, bắt đầu từ ngày ông Táo về trời - 23 tháng Chạp là các gia đình đã có thể sắp xếp thời gian lau dọn bàn thờ tổ tiên. Lúc này, chỉ còn một số vị thần nhỏ ở lại chăm sóc, bảo vệ gia chủ nên việc dọn dẹp, lau chùi cũng không ảnh hưởng, mạo phạm đến các thần.

Bắt đầu từ ngày ông Táo về trời - 23 tháng Chạp là các gia đình đã có thể sắp xếp thời gian lau dọn bàn thờ tổ tiên
Bắt đầu từ ngày ông Táo về trời - 23 tháng Chạp là các gia đình đã có thể sắp xếp thời gian lau dọn bàn thờ tổ tiên

Trong đó, các gia đình có thể thu xếp dọn dẹp bàn thờ vào các ngày:

  • Ngày 23 tháng Chạp: Được xem là ngày tốt để dọn dẹp bàn thờ tổ tiên, giúp gia đình đón năm mới hạnh phúc, nhiều may mắn và phát tài.
  • Ngày 29 tháng Chạp: Là ngày tốt để tiến hành làm việc quan trọng, giúp gia chủ rước thuận lợi, tài lộc về nhà
  • Ngày 30 tháng Chạp: 30 Tết là ngày dọn bàn thờ cuối năm thích hợp để gia đình cảm nhận không khí Tết cận kề cũng như cầu mong sức khỏe, gia đạo bình an.

2. Cách lau dọn bàn thờ cuối năm

Dọn dẹp bàn thờ là tập tục lưu giữ qua nhiều năm và có những nguyên tắc để bày biện đúng cách và đúng phong thủy
Dọn dẹp bàn thờ là tập tục lưu giữ qua nhiều năm và có những nguyên tắc để bày biện đúng cách và đúng phong thủy

Sau khi đã thu xếp thời điểm dọn dẹp bàn thờ cuối năm vào ngày nào, gia chủ cần tìm hiểu thêm cách dọn, bày biện bàn thờ đúng phong thủy .Trước khi bắt tay vào việc <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/ve-sinh-ban-tho-cuoi-nam.topic'>vệ sinh bàn thờ cuối năm</a>, gia chủ cần ăn mặc tươm tất và khấn dọn bàn thờ cuối năm

Trước khi bắt tay vào việc vệ sinh bàn thờ cuối năm, gia chủ cần ăn mặc tươm tất và khấn dọn bàn thờ cuối năm

 

Trước khi bắt tay vào việc vệ sinh bàn thờ cuối năm, gia chủ cần ăn mặc tươm tất, gọn gàng và dâng lên bàn thờ một ít hoa quả, thắp hương rồi khấn dọn bàn thờ cuối năm chu đáo để mời các vị thần tạm lánh trong quá trình dọn dẹp.

Sau đó, đợi hương đã tàn, gia chủ có thể bắt đầu dọn dẹp. Đầu tiên là hạ các món đồ cần vệ sinh, lau chùi xuống dưới chứ không trực tiếp lau dọn ngay trên bàn thờ. Chú ý cách dọn bàn thờ cuối năm là không di chuyển hoặc xê dịch bát hương trên bàn.

Dùng khăn lau sạch hoặc đánh bóng các món đồ thờ và bàn thờ
Dùng khăn lau sạch hoặc đánh bóng các món đồ thờ và bàn thờ

Tiếp đến, dùng khăn lau sạch hoặc đánh bóng các món đồ thờ và bàn thờ. Nên lau khô trước khi đặt lại vị trí cũ. Thứ tự ưu tiên thực hiện thường là lau bài vị thần Phật, bài vị, di ảnh gia tiên, bát hương rồi mới đến các món đồ cúng khác. 

Lấy chân nhang trên bát hương đúng cách
Lấy chân nhang trên bát hương đúng cách

Nếu thay chân nhang trên bát hương, gia chủ không nên lấy hết chân nhang cũ mà nên chừa lại một ít theo số lẻ. Số chân nhang lấy ra nên đem đốt chứ không được vứt nơi dơ bẩn, linh tinh. Nếu tro trong bát hương đầy, tốt nhất nên xúc từng thìa nhỏ chứ không trút ngược hết tro ra ngoài.

Trong quá trình dọn dẹp, cần cẩn thận, tỉ mỉ cũng như thể hiện sự thành kính đến các vị thần và tổ tiên
Trong quá trình dọn dẹp, cần cẩn thận, tỉ mỉ cũng như thể hiện sự thành kính đến các vị thần và tổ tiên

Ngoài ra, khi lau bàn thờ cuối năm, cần tránh làm rơi vỡ, hư hỏng đồ cúng, đồ thờ. Trong quá trình dọn dẹp, cần cẩn thận, tỉ mỉ cũng như thể hiện sự thành kính đến các vị thần và tổ tiên.

Như vậy, cuối năm luôn là dịp để chúng ta dành thời gian nhìn lại, sắp xếp nhà cửa, cân nhắc dọn dẹp bàn thờ cuối năm vào ngày nào để chuẩn bị những điều tốt nhất cho năm mới sang. Tuy không cần phải quá câu nệ những tục lệ xưa nhưng khi thực hiện hướng dẫn dọn bàn thờ cuối năm, mỗi gia đình lại chú ý hơn đến việc dọn dẹp từng món đồ và nét văn hóa tín ngưỡng đặc trưng ngày Tết của người Việt ta.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ thời điểm lau dọn bàn thờ tốt nhất Tết 2019 để cả năm tiền vào như thác đổ

Chuyên gia phong thủy tiết lộ thời điểm lau dọn bàn thờ tốt nhất Tết 2019 để cả năm tiền vào như thác đổ

Lau dọn bàn thờ vào dịp cuối năm là việc không thể nào bỏ qua trong mỗi gia đình người Việt. Việc chăm lo cho góc thờ cúng của gia đình trong ngày Tết không chỉ thể hiện sự thành kính của con cháu dành cho ông bà tổ tiên mà còn góp phần mang tài lộc vào nhà cho gia chủ.

Xem thêm
Từ khóa:   dọn dẹp bàn thờ cuối năm lau dọn bàn thờ cuối năm cách dọn bàn thờ cuối năm ngày dọn bàn thờ cuối năm vệ sinh bàn thờ cuối năm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 57 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 0 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 35 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 1 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két