Ngất ngây với 9 món ốc xào sả ớt vừa thơm ngon lại hấp dẫn

Để có thể chế biến được một đĩa ốc nóng hổi, ngon đúng điệu bạn cần biết cách chọn ốc ngon dưới đây:

Những món ăn được chế biến từ ốc là món khoái khẩu của rất nhiều người. Nếu các bạn cũng yêu thích món ốc thì đừng bỏ qua cách làm ốc xào sả ớt ngon tuyệt cú mèo dưới đây. Chắc chắn những món này sẽ khiến bạn mê mẩn ngay từ lần nếm thử đầu tiên đấy.

Những con ốc chết thường thụt sâu vào bên trong hơn và có mùi hôi. Bạn thử ốc chết bằng cách thả hết toàn bộ ốc vào chậu nước, những con ốc có phần đít xoay lên trên, cầm lên thấy nhẹ thì đó là ốc chết, không ăn được.

Nên chọn con ốc còn tươi sống để đảm bảo độ tươi ngon. Khi dùng tay chạm vào mài, nếu ốc thụt khép kín vào thì đó là ốc sống.

Chọn những con ốc có mài nằm sát mép ngoài, bởi vì đó là ốc mập vừa giòn lại vừa béo. Riêng đối với ốc hương thì nên chọn con nhỏ ăn mới ngon

Những cách chế biến món ốc xào sả ớt

1. Ốc bươu xào sả ớt

Nguyên liệu làm Thịt ốc bươu xào sả ớt

Thịt ốc bươu 300g (ốc bươu đã bỏ vỏ)

Sả 3 cây

Ớt sừng 1/2 trái

Tỏi 2 nhánh

Gừng 3 gr

Lá chanh 2gr (khoảng 3 lá)

Bột nghệ ½ muỗng cà ph ê

Cách chế biến Thịt ốc bươu xào sả ớt

Ốc bươu xào sả ớt

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Thịt ốc bươu mua về rồi loại bỏ hết phần ruột ốc, chỉ lấy phần đầu rồi rửa lại bằng nước cho thật sạch.

Cách rửa sạch ốc: Bạn có thể rửa thịt ốc với nước muối pha một ít gừng đập dập và rượu trắng để ốc sạch và bớt mùi tanh hơn nhé.

Sả, tỏi thì các bạn đập dập và băm nhỏ.

Ớt sừng cũng băm nhỏ tương tự.

Lá chanh và gừng thì cắt thành nhỏ dạng hình sợi.

Bước 2: Ướp ốc

Ốc sẽ được ướp cùng các gia vị: 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, ½ muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng nước mắm và ½ muỗng bột nghệ.

Sau đó trộn đều ốc bươu cùng với những gia vị đã cho và ướp trong khoảng 10 phút để ốc ngấm gia vị.

Bước 3: Xào ốc

Đầu tiên, các bạn phi sả với 1 muỗng canh dầu cho đến khi sả chuyển sang màu vàng thì cho tỏi vào phi trong khoảng 30 giây.

Sau đó bạn bỏ phần ốc vào xào chung khoảng 5 phút thì nêm lại gia vị cho vừa ăn.

Tiếp tục để với lửa nhỏ và xào đến khi ốc săn lại, nước sệt thì cho ớt và lá chanh vào rồi đảo sơ và tắt bếp rồi bày ra đĩa.

Bước 4: Thành phẩm

Đĩa ốc xào sả ớt có màu sắc hấp dẫn cùng mùi thơm nhẹ của sả và lá chanh rất quyến rũ, ăn vào sẽ cảm thấy ngay ốc thì dai giòn, ngọt và thấp vị, dùng chung với cơm thì hao cơm lắm đấy nhé.

2. Ốc gạo xào sả ớt

Nguyên liệu không thể thiếu cho món ốc gạo xào sả ớt

Ốc gạo: khoảng 1,5 kg (tùy vào số lượng người ăn mà các bạn mua cho phù hợp nhé)

Sả: 4 nhánh

Ớt hiểm: 5 trái

Một nhánh lá dứa xanh

Hành củ, tỏi, ngò

Các bước thực hiện chế biến món ốc gạo xào sả ớt

Ốc gạo xào sả ớt

Bước 1: Sơ chế và tẩm ướp các nguyên liệu

Với các món ăn được chế biến từ ốc thì bước sơ chế ốc là cực kỳ quan trọng, bởi vì muốn món ốc ngon và hợp vệ sinh thì phải làm thật sạch sẽ vỏ ngoài của ốc.

Ốc sau khi mua về dùng một thau nước vo gạo ngâm, các bạn nhớ cắt thêm một vài lát ớt và sả bỏ vào để cho ốc nhả sạch hết nhớt và các chỗ bùn bẩn ra. Ngâm khoảng 30 phút là được rồi, dùng bao tay cao su đeo vào, cho ốc ở phía dưới vòi nước, ta vừa xả nước vừa phải chà sát phần vỏ. Tiếp tục cho muối vào và cứ như vậy các bạn chà cho tới khi ốc sạch thì đổ ra để cho ráo nước.

Sả lột bỏ hết phần lá già, rửa cho sạch rồi cắt lát mỏng.

Ớt các bạn rửa qua cùng với nước rồi cũng thái lát.

Lá dứa xanh rửa cho thật sạch rồi cắt thành từng sợi.

Củ hành các bạn lột bỏ hết phần vỏ ngoài đi, mang đi rửa sạch sẽ, rồi để cho khô nước sau đó thái dọc.

Ngò gai nhặt bỏ những lá vàng hư, sau đó rửa cho sạch để ráo nước rồi cắt thật nhỏ.

Bước 2: Cách chế biến ốc gạo xào sả ớt

Bắc nồi lên bếp, cho dầu ăn vào, đun cho dầu sôi, trút tỏi khô đã băm, sả vào đảo cho thật đều cho bay mùi thơm thì các bạn cho tiếp phần ốc vào cũng đảo tuy vậy làm nhẹ tay thôi nha. Nêm nếm gia vị, rồi đổ ớt vào. Sau đó cho thêm vào hai tô nước lạnh nhỏ nữa nha.

Bắc chảo dầu nóng phi sả ớt cho thơm.

Đậy nắp lại chừng khoảng 5 phút sau đó mở vung ra và xào đều luôn tay. Lúc gần chín trút lá dứa vào. Tiếp tục xào đều tay cho đến khi ngửi thấy mùi thơm bốc lên là có thể tắt lửa được rồi đó.

Phần nước ốc cho vừa phải và không nên để khô nước bởi vì lấy làm nước sốt chấm cũng rất ngon miệng.

Bước 3: Ăn món ốc xào sả ớt

Múc ốc xào sả ớt ra dĩa và thưởng thức ngay khi còn nóng. Bạn có thể dùng tăm để mà lễ ốc hoặc có thể hút nhé mọi người.

Phần nước ốc xào sả ớt, các bạn cũng có thể sử dụng để ăn cùng với cơm nóng hoặc chấm với bánh mì cũng rất hấp dẫn nhé.

Nếu các bạn muốn ăn ốc cay hơn thì có thể thêm 1 chút thì có thể cho thêm nhiều ớt vào, nếu không muốn cay quá thì có thể cắt giảm trở lại.

3. Ốc len xào sả ớt

Nguyên liệu ốc len xào sả ớt

1 kg ốc

Sả, ớt quả

Muối, đường, ớt bột, giấm, tỏi

Sả là nguyên liệu không thể thiếu khi làm làm ốc len xào sả ớt

Hướng dẫn cách làm ốc len xào sả ớt

Ốc len xào sả ớt

Bước 1: Sơ chế ốc len và nguyên liệu

Ốc sau khi mua về ngâm ốc với nước gạo, sau đó cho thêm 2-3 trái ớt đã thái lát để cho ớt nhả bùn, nhớt nhanh.

Bạn mang ngâm ốc với nước gạo chừng khoảng 3 tiếng, sau đó đổ ốc ra một chậu khác.

Lớp vỏ ốc cũng cần phải được làm sạch, nên bạn phải rửa lại cho thật sạch. Bạn rửa vỏ ốc bằng cách đeo bao tay cao su sau đó chà thật mạnh vào phần vỏ ốc cho đến khi thấy nước trong, không cặn bẩn là ốc đã sạch sẽ rồi.

Cho ốc vào 1 cái thố lớn, xóc thêm gia vị với 1 thìa muối, 3 thìa ớt bột.

Sả tước bỏ phần cọng cứng bên ngoài, sau đó rửa sạch, đập dập.

Cho sả đập dập vào xào với ớt.

Tỏi bóc vỏ băm nhỏ.

Bước 2: Cách chế biến ốc len xào sả ớt

Đặt một nồi lên bếp, cho thêm vào nồi 2 thìa dầu ăn, đợi dầu nóng sôi thì bạn cho tỏi băm nhỏ, sả dập và ớt thái lát, một chút giấm vào đảo đều.

Khi thấy các nguyên liệu có mùi thơm, bạn trút ốc vào đó. Tiếp đó, cho thêm 3 thìa đường, đảo nhanh tay khoảng 3 phút thì đường tan hết, ốc cũng ngấm gia vị. Bạn không nên xào ốc quá lâu sẽ khiến thịt ốc dai và thụt vào trong rất khó khêu nhé.

Sau cùng, các bạn nêm nếm lại gia vị một lần nữa cho vừa miệng rồi cho ra đĩa thưởng thức ngay khi còn nóng hổi nhé.

4. Ốc hương xào sả ớt

Nguyên liệu làm Ốc hương xào sả ớt

Ốc hương 1 kg

Sả 3 nhánh

Ớt 4 quả

Nước cốt me 2 muỗng canh

Tỏi 3 tép

Rau răm 1 ít

Dầu ăn 1 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (Đường/ hạt nêm/ bột ngọt/ tiêu)

Cách chọn mua ốc hương tươi ngon

Ốc hương xào sả ớt

Nên lựa chọn những con còn sống, thân dính chặt vào vỏ, thịt ốc vẫn còn độ ẩm ướt nhất định. Khi bị đụng, sẽ thu mình vào vỏ.

Vảy ốc ở gần phía ngoài vỏ ốc, chạm tay vào thì phản xạ khép lại.

Không mua ốc có thân mềm nhũn và vảy thụt sâu vào trong vỏ, vì khả năng là ốc đã chết.

Cách chế biến Ốc hương xào sả ớt

Bước 1: Ngâm và rửa ốc

Để ốc hương nhả hết phần đất cát ra ngoài, khi mua về, bạn mang rửa sơ qua rồi cho vào thau nước, cắt thêm khoảng 2 quả ớt, ngâm khoảng 1 tiếng. Sau đó, vớt ra và rửa lại với nước sạch từ 3 - 4 lần.

Lưu ý: Không dùng giấm để làm sạch ốc, vì mùi của giấm khá nồng, có thể làm ảnh hưởng đến hương vị món ăn.

Bước 2: Luộc ốc

Chuẩn bị 1 nồi nước sôi để luộc ốc. Nên luộc với lửa vừa, rồi cho ốc vào luộc từ 3 - 4 phút cho đến khi thấy miệng ốc mở ra. Sau đó, vớt ra để ráo.

Bước 3: Sơ chế các nguyên liệu khác

Sả rửa sạch, đập dập rồi băm thật nhỏ. Ớt cắt lát.

Rau răm nhặt bỏ phần gốc già, rửa sạch, để ráo. Tỏi bóc bỏ vỏ, băm nhỏ.

Bước 4: Làm nước sốt

Bạn cho vào chén các gia vị: 1 muỗng canh đường, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu.

Tiếp đó, bạn cho thêm 2 muỗng cốt me, 2 muỗng canh nước lọc rồ dùng muỗng đảo đều cho hỗn hợp hòa quyện.

Bước 5: Xào ốc

Bắc chảo lên bếp, cho lửa lớn rồi cho vào 1 muỗng canh dầu ăn và tỏi băm để phi thơm, thêm sả ớt vào xào khoảng 2 phút.

Tiếp đó, các bạn cho nước sốt và ốc vào đảo đều, xào trong khoảng 3 phút, để ốc thấm đều vị, nêm nếm lại cho vừa ăn.

Cuối cùng, bạn tắt bếp và cho món ăn vào dĩa, trang trí thêm 1 ít rau răm. Vậy là hoàn thành rồi.

Bước 6: Thành phẩm

Ốc hương xào sả ớt đã hoàn thành rồi, với hương vị thơm ngon, mùi vị từ sả và ớt thơm thoang thoảng, thịt ốc vừa chín, mềm và chắc thịt.

Bạn có thể chấm kèm món ăn với nước mắm gừng hoặc muối ớt xanh để tăng hương vị món ăn nha.

5. Ốc ruốc xào sả ớt

Nguyên liệu làm Ốc ruốc xào sả ớt

Ốc ruốc 1 kg

Sả 8 cây

Ớt hiểm 7 trái

Gừng 1 củ

Nước mắm 3 muỗng canh

Đường 2 muỗng canh

Muối 1/2 muỗng cà phê

Bột ngọt 1/2 muỗng cà phê

Dầu ăn 20 ml

Cách chế biến Ốc ruốc xào sả ớt

Ốc ruốc xào sả ớt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Ốc ruốc mua về, các bạn nên rửa sơ ốc một lần với nước sạch. Sau đó, ngâm ốc với nước vo gạo khoảng 2 tiếng, để loại bỏ hết tạp chất.

Sả rửa sạch, đập dập đầu sả, rồi tiến hành băm thật nhuyễn.

Ớt rửa sạch, để ráo, băm nhuyễn hoặc dùng máy xay ớt sẽ thuận tiện hơn.

Gừng gọt vỏ, băm nhuyễn và chừa khoảng 2 - 3 lát gừng thái mỏng.

Bước 2: Xào ốc

Lấy nồi đun nước sôi, rồi thả nhanh phần ốc đã sơ chế vào luộc sơ khoảng 2 phút, vớt ra để ráo.

Sử dụng chảo chống dính, phi thơm sả băm cùng với dầu.

Tiếp đó, cho thêm 2 lát gừng, đảo nhanh và cho phần ốc đã luộc vào, kèm theo các gia vị khác: muối, đường, nước mắm, sả, gừng và ớt đã được băm nhuyễn. Nêm nếm xem vừa ăn chưa nhé!

Tắt bếp, bạn cho toàn bộ ốc vào trong thố hoặc một chiếc tô to. Bởi vì, nếu lể từng con ốc ruốc nho nhỏ - được đựng trong chiếc tô to, sẽ có cảm giác ngon và thú vị hơn.

Bước 3: Thành phẩm

Ốc ruốc có hương vị thơm ngon, đậm đà cùng mùi sả ớt cay nồng cực kỳ kích thích vị giác đấy nhé!

6. Ốc nhảy xào sả ớt

Nguyên liệu làm Ốc nhảy xào sả ớt

Ốc nhảy 1 kg

Sả 3 nhánh

Ớt 3 trái

Muối/ đường 1 ít

Cách chế biến Ốc nhảy xào sả ớt

Ốc nhảy xào sả ớt

Bước 1: Sơ chế ốc nhảy

Ốc sau khi mua về rửa sạch rồi ngâm ốc cùng với nước muối pha loãng trong 4 - 5 tiếng để ốc nhả hết các chất bẩn, rồi vớt ốc ra rửa lại với nước từ 2 - 3 lần cho sạch rồi để ra rổ ráo nước.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Sả rửa thật sạch, cắt nhỏ, ớt cắt thành lát.

Bước 3: Xào ốc nhảy

Cho ốc vào nồi nấu cùng với sả và ớt cắt nhỏ, nấu ốc cùng với ¼ muỗng muối, 1 muỗng đường. Đảo đều cho ốc thấm đều gia vị.

Bắc nồi ốc lên bếp, nấu ốc với lửa lớn, các bạn cho vào nồi khoảng 30ml nước, đảo đều rồi đậy nắp lại, nấu ốc khoảng 10 phút.

Bước 4: Thành phẩm

Bạn cho phần ốc ra dĩa và mời cả nhà cùng thưởng thức thôi. Thịt ốc giòn ngọt, dai béo, thơm lừng mùi sả, chấm kèm với chén muối ớt xanh nữa thì còn gì bằng.

7. Ốc lác xào sả ớt

Nguyên liệu làm Ốc lác xào sả ớt

Ốc lác 2 kg

Sả 4 cây

Ớt hiểm 5 trái

Ớt sừng 2 trái

Ớt bột 2 muỗng canh

Nước mắm 40 ml

Tỏi băm 3 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Đường/bột ngọt 1 ít

Cách chế biến Ốc lác xào sả ớt

Bước 1: Ngâm và sơ chế ốc

Ốc lác mua về cho vào thau to cùng vài đồ dùng kim loại, cho 1 cây sả đã cắt khúc, 3 trái ớt hiểm cắt nhỏ và 1 muỗng canh ớt bột, đổ nước vào sâm sấp mặt ốc.

Ốc lác xào sả ớt

Đảo thật đều, ngâm ốc ít nhất 2 tiếng rồi mang đi rửa sạch lại với nước lạnh. Cho ốc ra rổ để ráo hết nước.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Ớt sừng, sả mang đi rửa sạch, cắt thành lát chéo mỏng.

Bước 3: Xào ốc

Bắc chảo lên bếp làm nóng cùng 2 muỗng canh dầu ăn, cho tỏi băm, sả ớt vào phi vàng thơm.

Khi tỏi đã chuyển sang màu vàng và sả ớt dậy mùi, bạn cho ốc lác đã sơ chế sạch vào, cho thêm 1 muỗng canh ớt bột rồi đảo đều cho các nguyên liệu áo đều lên ốc.

Nêm vào món ăn 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, đảo thật đều trong 10 phút cho ốc chín, tróc mài và dậy mùi thơm là được. Tắt bếp và bày ốc ra cùng thưởng thức thôi nào.

Bước 4: Thành phẩm

Ốc lác chắc thịt, giòn ngon được xào cùng gia vị, cay nồng hương sả ớt vô cùng hấp dẫn.

Ớt bột làm cho món ăn có màu sắc đẹp mắt và dậy mùi hơn. Ốc lác xào sả ớt càng thêm thơm ngon khi được chấm cùng nước mắm gừng tỏi ớt đặc trưng, đậm đà cuốn hút khó cưỡng.

8. Ốc cà na xào sả ớt

Nguyên liệu làm Ốc cà na xào sả ớt

Ốc cà na 500g

Ớt hiểm 4 trái (cắt khoanh)

Sả 2 cây (đập dập)

Bơ 10gr

Sốt nêm 1 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Dầu hào 1/2 muỗng canh

Đường/ bột ngọt 1 ít

Cách chế biến Ốc cà na xào sả ớt

Ốc cà na xào sả ớt

Bước 1: Sơ chế ốc

Ốc cà na sau khi mua về mang đi rửa sạch với nước. Ngâm ốc cà na cùng với nước lạnh có thêm 2 quả ớt hiểm cắt nhỏ trong 2 - 3 tiếng cho sạch bẩn, ốc sẽ nhả bớt phần đất cát ra, sau đó rửa lại với nước lạnh, để ráo nước.

Bước 2: Ướp ốc

Bạn chỉ cần ướp ốc cùng với gia vị: ½ muỗng cà phê đường, 1 muỗng sốt nêm và 1 ít bột ngọt, đảo thật đều cho ốc đều gia vị. Ướp ốc trong 15 phút cho thấm vị.

Mách nhỏ: Nếu không có sốt nêm, các bạn có thể ướp với 1 muỗng canh nước mắm và 1/2 muỗng canh dầu hào nhé.

Bước 3: Xào ốc

Cho chảo lên bếp, bật lửa vừa, làm nóng chảo rồi cho bơ vào, đợi đến khi bơ rồi cho sả cây đập dập và ớt cắt lát vào xào cho thơm.

Sau đó, các bạn cho ốc cà na vào chảo và đảo đều tay với lửa nhỏ khoảng 5 - 10 phút đến khi ốc chín thì tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Ốc cà na xào sả ớt thơm ngon với hương vị giòn ngọt của ốc, vị thơm thơm của sả, vị cay cay của ớt, chấm với muối tiêu chanh, nước mắm chua ngọt hoặc muối ớt xanh thì thật tuyệt đúng không nào!

9. Ốc móng tay xào sả ớt

Nguyên liệu làm Ốc móng tay xào sả ớt

Ốc móng tay 1 kg

Sả 5 tép

Ớt hiểm 2 trái

Tỏi 2 tép

Sấu 4 trái

Rau húng 50gr

Dầu ăn 2 muỗng canh

Dầu hào 1 muỗng cà phê

Sa tế 1 muỗng cà phê

Nước mắm 1 muỗng cà phê

Gia vị thông dụng 1 ít(muối/ đường/ hạt nêm/ bột ngọt)

Cách chế biến Ốc móng tay xào sả ớt

Ốc móng tay xào sả ớt

Bước 1: Sơ chế và luộc ốc móng tay

Ốc móng tay mua về mang đi ngâm trong nước muối pha loãng trong 15 phút rồi rửa lại với nước nhiều lần.

Bắc nồi nước lên bếp, cho vào chảo: 4 trái sấu, 1/2 muỗng canh muối, 1/2 muỗng canh đường, đảo thật đều.

Khi nước sôi bạn dằm cho trái sấu bể để khử mùi tanh của ốc rồi cho ốc vào luộc khoảng 2 phút thì vớt ra, tách lấy phần thịt.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Sả lột bỏ vỏ, lấy 2 tép mang đi băm nhuyễn, 3 tép còn lại cắt lát mỏng. Ớt cắt lát mỏng. Tỏi lột vỏ, băm nhuyễn. Rau húng lặt lấy ngọn, rửa sạch, để ráo.

Bước 3: Xào ốc móng tay

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì cho phần sả băm vào đảo hơi vàng rồi cho tiếp tỏi băm phi thơm.

Sau đó các bạn cho ốc vào xào với lửa lớn đến khi ốc săn lại. Nêm nếm gia vị: 2 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng canh bột ngọt, đảo đều.

Tiếp theo cho phần sả ớt cắt lát, 1 muỗng cà phê sa tế, 1 muỗng cà phê dầu hào vào xào thêm 2 phút thì cho thêm 1 muỗng cà phê nước mắm.

Nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn thì cho rau húng vào đảo đều rồi tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Món ốc móng tay xào sả ớt với mùi hương đặc trưng nức mũi. Ốc với vị béo béo, giòn ngọt tự nhiên hòa với nước sốt cay cay mặn mặn kích thích vị giác vô cùng.

Cách pha nước chấm ốc xào sả ớt

Tuy ốc xào sả ớt đã được chế biến từ các gia vị đậm đà nhưng món ốc xào nguyên con khó có thể ngấm đủ gia vị, vẫn có độ nhạt nhất định. Chấm với nước mắm tỏi ớt sẽ thơm ngon và hấp dẫn hơn.

Nguyên liệu để pha nước mắm chấm ốc xào bao gồm: 2 thìa canh nước mắm ngon, ½ thìa canh nước sôi để nguội, ½ quả chanh, ½ thìa đường, gừng, tỏi, ớt băm nhỏ.

Cách pha nước mắm chấm ốc xào sả ớt: Tiến hành pha 2 thìa canh nước mắm cùng với ½ thìa canh nước sôi để nguôi, thêm ½ thìa đường khuấy đều cho tan hết, cho thêm ½ thìa nước cốt chanh và gừng, tỏi, ớt băm vào khuấy đều là được.

Còn gì tuyệt vời hơn khi giờ đây, các bạn không cần phải ra ngoài hàng quán mới được thưởng thức món ốc xào sả ớt. Chỉ với những bước đơn giản là bạn đã có ngay một món ăn ngon để lai rai với bạn bè vào những ngày cuối tuần. Chúc các bạn thành công với món ăn này nhé!