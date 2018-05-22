Mách bạn cách làm thạch dừa ngon tuyệt hảo giải nhiệt những ngày hè

Công thức làm món thạch dừa bao gồm các nguyên liệu dễ tìm sau:

- 100g đường trắng (có thể nhiều hơn, tùy khẩu vị)

- Quả dừa còn nguyên để đựng thạch (hoặc có thể dùng ly)

Nguyên liệu dễ tìm để làm món thạch dừa -Ảnh: Internet

Lưu ý: - Giữa 2 loại bột rau câu: bột Agar Agar (rau câu giòn) và bột Jelly (rau câu dẻo),thông thường cách làm món thạch dừa xiêm sử dụng bột rau câu dẻo để thạch mềm mịn, thơm ngon. Nhưng bạn cũng có thể pha tỉ lệ 50:50 cả 2 loại bột rau câu để có món thạch giòn dai vừa phải và ngon miệng. - Không nên cho quá nhiều bột kẻo thạch bị cứng hoặc bị dai.

Cách làm thạch dừa ngon tuyệt hảo

Các bước làm thạch dừa ngon cực đơn giản -Ảnh: Internet

Từ những nguyên liệu đã chuẩn bị, bạn có thể bắt tay thực hiện cách làm thạch dừa tại nhà đơn giản như sau:

Bước 1: Trộn đều 10g bột rau câu với 100g đường.

Tránh cho đường vào nước dừa trước, cho bột rau câu sau vì như vậy sẽ khiến bột rau câu bị vón cục và không thể hòa tan.

Ảnh: Internet

Bước 2: Đun sôi 1,5 lít nước dừa.

Đợi nước dừa sôi, giảm lửa vừa rồi từ từ cho hỗn hợp bột rau câu trộn đều với đường vào, liên tục khuấy đều tay để bột rau câu tan hoàn toàn vào nước dừa.

Từ từ cho hỗn hợp bột rau câu trộn đều với đường vào nước dừa sôi -Ảnh: Internet

Khuấy đều thêm khoảng 5 phút nữa để hỗn hợp rau câu nước dừa trở nên trong suốt, không vón cục hay không có màu đục thì vặn nhỏ lửa.

Bước 3: Múckhoảng 2/3 rau câu nước dừa đang nấu vào trái dừa, để nguội.

Chú ý đổ rau câu dừa cách miệng trái dừa khoảng 2cm để cho phần rau câu nước cốt dừa vào sau.

Bước 4: Cho 200ml nước cốt dừa vào 1/3 rau câu nước dừa còn trên bếp và khuấy đều.

Nước cốt dừa -Ảnh: Internet

Khi rau câu nước cốt dừa sôi thì tắt bếp và đổ đầy lên trên bề mặt rau câu đã đông lại trong trái dừa. Sau đó, để thạch dừa nguội hẳn rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh trước khi dùng.

Thạch dừa vừa ngon vừa mát cho cả nhà -Ảnh: Internet

Các món làm từ thạch dừa có thời hạn bảo quản khoảng 3 ngày. Với công thức trên, bạn hoàn toàn có thể tự tin với cách làm thạch dừa bến tre hay cách làm thạch dừa thô, cách làm thạch dừa trắng để cả gia đình cùng thưởng thức mỗi ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi khẩu vị với cách làm thạch dừa sương sa thanh mát, ngon lành.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm thạch dừa ngon!