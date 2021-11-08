Hướng dẫn chi tiết 3 cách nấu súp gà siêu hấp dẫn, thơm ngon như nhà hàng

- Nếu mua gà làm sẵn thì bạn nên chọn gà ta da có màu vàng nhạt, phần thịt săn chắc, có độ đàn hồi tốt.

- Tránh chọn mùa những loại gà có thịt hôi, chảy nhớt, nhão.

- Nếu mua gà còn sống thì nên lựa chọn những con gà có mào đỏ tươi, lông mượt, ức có độ đàn hồi, đầy đặn. Tránh chọn với những con có lông không mượt, mỏ tím tái, chảy dịch nhớt.

Chọn gà ta da có màu vàng nhạt, phần thịt săn chắc, có độ đàn hồi tốt

Cách chọn mua bắp (ngô) đúng chuẩn:

- Nên chọn mua những quả bắp thon dài. Tránh chọn bắp quá non, ít tinh bột và không có độ dẻo. Cũng không nên chọn những quả bắp quá già vì hạt sẽ cứng.

- Nếu lột lớp vỏ phần đầu của bắp mà thấy hạt bắp đều, bóng mẩy, mềm vừa phải thì đó là bắp ngon.

- Cũng nên chọn những trái bắp có vỏ xanh hạt, không bị sâu mọt, râu còn tươi màu nâu nhạt, không bị sẫm màu nâu đen thì đó là bắp ngon.

1.3 Cách chế biến Súp gà

+ Sơ chế và luộc thịt gà:

Làm sạch lông gà còn sót rồi rửa sạch, chà xát với 1 ít muối và rửa sạch lại, để cho ráo nước.

Cho gà vào luộc với lửa lớn khoảng 10 phút

Mẹo khử mùi hôi của thịt gà hiệu quả:

Cách 1: Cách khử mùi gà hiệu quả đó là làm thật sạch lông và rửa kỹ phần tuyến nhờn ở đuôi. Sau đó, dùng hỗn hợp muối và giấm để rửa gà sạch lại với nước.

Cách 2: Dùng vài lát chanh chà xát lên thịt gà vịt cùng 1 ít muối và dùng nước lạnh để rửa lại thật sạch.

Cách 3: Đập dập 1 củ gừng. Sau đó, đem pha chung với một ít rượu trắng, chà xát lên thịt gà và giữ yên trong khoảng chừng 30 phút. Đây là cách hiệu quả trước khi nấu để át đi mùi hôi khó chịu.

Bắc nồi lên bếp với 300ml nước lọc, cho gà vào luộc với lửa lớn khoảng 10 phút. Vớt gà ra dĩa và, để nguội rồi xé nhỏ, cho nước gà luộc ra tô.

Vớt gà ra dĩa và, để nguội rồi xé nhỏ, cho nước gà luộc ra tô

Sơ chế các nguyên liệu khác:

- Tách hạt bắp, nhặt bỏ phần râu và rửa sạch, để ráo nước. Tiếp đó, bắc nồi nước lên bếp và luộc hạt bắp. Vặn lửa lớn nấu khoảng 10 phút. Tắt bếp và vớt lấy phần hạt bắp ra để ráo, phần nước luộc đổ chung vào tô luộc nước gà.

Mách nhỏ: Bỏ cả phần lõi bắp vào luộc cùng hạt bắp để nước được ngọt vị. Khi luộc xong thì bạn vớt bỏ phần lõi là được!

Cho cả phần lõi bắp vào luộc cùng hạt bắp để nước được ngọt vị

- Rau mùi nhặt bỏ lá héo, úa, rửa sạch, để ráo.

- Cắt bỏ gốc nấm chim châm và rửa nhiều lần với nước, xé nhỏ rồi cắt từng khúc khoảng 2 lóng tay. Cho nấm hương vào ngâm trong nước ấm khoảng 15 phút. Rửa lại sạch và cắt thành sợi nhỏ dài khoảng 2 lóng tay.

+ Nấu súp gà

- Cho tô nước luộc gà và ngô vào nồi nước và bắc lên bếp đun với lửa lớn. Đun cho đến khi nước sôi rồi lần lượt cho nấm hương, nấm kim châm và hạt bắp vào và đảo đều khoảng 2 phút.

- Pha vào 2 muỗng canh bột năng và 3 muỗng canh nước lọc. Trộn đều cho đến khi bột tan. Từ từ đổ hỗn hợp này vào nồi và khuấy đều tay trong vòng 2 - 3 phút để cho nước không bị vón cục.

- Nêm nếm vừa ăn với nước mắm, muối, hạt nêm. Khuấy đều và vặn lửa nhỏ lại, đun thêm khoảng 10 phút.

- Cuối cùng, nêm thêm hạt tiêu xay và gà đã xé vào nồi. Nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn rồi cho rau mùi vào, đảo sơ lại lần nữa. Vậy là món ăn đã hoàn thành.

Nêm thêm hạt tiêu xay và gà đã xé vào nồi, nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn rồi cho rau mùi vào, đảo sơ lại lần nữa

+ Thành phẩm:

Múc súp gà ra tô, ăn ngay khi còn nóng. Món súp có hương vị ngon ngọt, nóng hổi. Sẽ rất ngon khi ăn còn nóng. Vị ngọt rất đa dạng bởi có ngô, nấm kim châm, nấm hương và cả thịt gà.

Món súp có vị ngọt rất đa dạng bởi có ngô, nấm kim châm, nấm hương và cả thịt gà

2. Súp Gà Nước Cốt Dừa

Súp gà cốt dừa là món ăn hấp dẫn với vị thơm ngậy, beo béo, bùi bùi của nước cốt dừa thấm đẫm trong từng miếng thịt gà dai mềm, ngọt thịt cực kỳ hấp dẫn.

Nước súp dừa thơm ngậy, béo bùi, cùng những miếng thịt gà mềm ngọt quyện vô cùng hấp dẫn. Những miếng thịt gà mềm ngọt quyện trong nước súp dừa thơm ngậy, béo, bùi…

2.1 Nguyên liệu cần chuẩn bị:

2 chén thịt ức gà xé nhỏ (đã nấu chín)

6 chén nước dùng gà

2 muỗng gừng tươi

¼ chén nước cốt chanh

4 cây hành lá

250g nấm hương, hoặc nấm sò, nấm nút

2 lon nước cốt dừa

2 muỗng canh nước mắm

1-3 muỗng cà phê đường dừa để tạo hương vị

Phần trang trí: rau mùi tươi, ớt, chanh tươi

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm món súp gà cốt dừa hấp dẫn có vị thơm ngậy, beo béo, bùi bùi của nước cốt dừa thấm đẫm

2.2 Cách thực hiện món súp gà cốt dừa kiểu Thái

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Rửa sạch các nguyên liệu như nấm, rau mùi, hành lá, gừng tươi củ sả. Tiếp đó, đem thái vụn rau mùi, thái nấm thành miếng nhỏ. Tách riêng hành lá phần củ và phần thân ra rồi thái vụn, bóc vỏ củ sả và đập dập, thái khúc.

Bước 2: Các bước tiến hành món súp gà cốt dừa kiểu Thái

Chuẩn bị một nồi lớn rồi cho sả vào, thêm gừng, nước cốt chanh tươi, nước dùng gà và phần củ của hành lá. Khuấy đều lên.

Đun sôi trên lửa lớn, khi thấy nồi bắt đầu sôi thì giảm nhiệt xuống mức trung bình thấp rồi nhỏ dần hơn nữa. Tiếp tục đun liu riu, thi thoảng quấy nhẹ nồi. Sau 10 phút ta lọc lấy nước dùng, bỏ các phần bã, đổ nước dùng lại nồi.

Trút phần thịt gà xé nhỏ vào nồi và lần lượt cho nấm, nước cốt dừa, nước mắm, đường dừa vào khuấy để kết hợp. Vặn nhiệt lên mức trung bình cao cho đến khi nồi súp hơi sôi. Nấu tiếp trong khoảng hơn 1-2 phút để nấm chín và mềm nhũn. Lưu ý: thi thoảng hãy khuấy nồi nhẹ tay để các nguyên liệu được hòa quyện.

Phần nước súp béo ngậy từ cốt dừa cùng vị ngọt tự nhiên của nấm khiến bạn có cảm giác chưa từng được ăn một món súp nào độc đáo đến vậy

Nếu thích vị đậm đà hơn thì bạn có thể cho thêm muối và tiêu. Khi thấy súp đã đạt đến độ chín rồi thì tắt bếp và múc ra bát. Trang trí thêm với với hành lá, rau mùi, ớt tươi cho thêm phần đẹp mắt. Vậy là món súp gà cốt dừa kiểu Thái Lan đã hoàn thành. Dùng món ngon này ngay khi còn nóng để được trọn vị. Vắt thêm nước chanh để món ăn thơm hơn.

+ Yêu cầu thành phẩm:

Món súp gà nước cốt dừa thơm ngon đến bất ngờ. Phần nước súp béo ngậy từ cốt dừa cùng vị ngọt tự nhiên của nấm khiến bạn có cảm giác chưa từng được ăn một món súp nào độc đáo đến vậy.

Cùng đó là phần thịt gà được hầm kỹ nên gần như hòa tan vào nước súp đặc sánh.

Nếu còn băn khoăn bữa tối hôm nay nên làm món gì thì món súp này rất đáng thử đấy! Chắc chắn các thành viên trong gia đình bạn sẽ thích mê món ngon này.

3. Cách nấu súp gà rau củ bổ dưỡng đẹp mắt cực kỳ thơm ngon

Với sự kết hợp của nhiều nguyên liệu thơm ngon, súp gà rau củ là một món súp dinh dưỡng, dễ ăn và không kém phần hấp dẫn cho cả gia đình vào mỗi buổi sáng

3.1 Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm Súp gà rau củ Cho 4 người:

Thịt ức gà 200 gr (lườn gà), Bắp 1/2 trái, Cà rốt 1/4 củ, Trứng gà 1 quả, Trứng cút 7 quả, Nấm hương 10 cái, Gừng 1 nhánh, Hành tím 2 củ, Hành lá 2 cây, Ngò gai 3 lá (mùi tàu), Nước bột năng 6 muỗng canh (bột năng và nước tỉ lệ 3-6), Gia vị thông dụng 1 ít( bột canh/ bột ngọt/ muối).

3.2 Cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon:

+ Cách chọn mua ức gà tươi ngon:

- Nên chú ý thời gian sử dụng, chọn những miếng ức gà mới sản xuất, còn hạn sử dụng dài.

- Chọn mua ức gà không có gân (sọc) trắng bên ngoài thớ thịt. Lý bởi ức gà có nhiều gân (sọc) trắng thì thịt sẽ có nhiều chất béo, ít protein, thịt khó hấp thụ nước sốt và dễ hỏng khi nấu.

- Nên mua ức gà ở các siêu thị hoặc cơ sở có uy tín để đảm bảo chất lượng và yên tâm hơn khi chọn mua.

+ Cách chọn mua nấm đông cô ngon:

- Chọn mua loại nấm không bị đứt gãy và phần mũ có màu nâu sáng, chân nấm ngắn, kích thước vừa phải, có phần mũ cúp chặt và màu hơi vàng nâu.

- Tránh mua nấm có mùi lạ, bị ẩm mốc, xuất hiện các vết mốc màu trắng.

+ Cách chọn mua cà rốt tươi ngon:

- Cà rốt ngon có màu cam đậm, sáng, cuống lá còn tươi xanh dính chặt vào thân củ.

- Những quả cà rốt ngon thường có kích thước vừa phải, hình dáng thẳng thuôn dài về phía đuôi, lớp vỏ trơn láng, cầm chắc tay và hơi cứng.

- Không chọn mua cà rốt có phần thân bị dập, cuống bị dập héo, chảy nhớt, xuất hiện những vết thâm, dùng tay ấn vào cảm giác mềm.

3.3 Cách chế biến Súp gà rau củ:

+ Sơ chế các loại rau củ:

- Ngâm nấm đông cô khô khoảng 7 phút cho nấm nở rồi rửa lại lần nữa bằng nước sạch. Cắt nấm thành các sợi nhỏ vừa ăn.

- Đập dập hành tím và gừng. Lột vỏ bắp và tách hạt. Cắt cà rốt thành các hạt lựu vừa ăn. Ngò gai bạn cắt nhỏ.

Sơ chế các loại rau củ

+ Sơ chế và luộc ức gà:

- Để khử mùi hôi của ức gà, bạn nên ngâm ức gà trong nước muối pha loãng chừng 3 phút rồi rửa lại.

- Cho ức gà cùng 400ml nước, 1 nhánh gừng, 3 củ hành tím đã đập dập vào nồi, đậy nắp lại. Luộc trong chừng 10 phút, vặn lửa vừa rồi cho bắp, cà rốt vào luộc. Sau khoảng 3 phút, gà chín thì bạn vớt gà ra và để nguội.

Cho ức gà cùng 400ml nước, 1 nhánh gừng, 3 củ hành tím đã đập dập vào nồi, đậy nắp lại

- Cho cà rốt và bắp vào luộc với lửa nhỏ nhất cho chín mềm.

Mách nhỏ: Dùng đũa chọc vào thịt để biết gà đã chín hay chưa. Nếu đũa xuyên qua thịt dễ dàng thì thịt đã chín rồi, bạn có thể vớt ra.

+ Xé và xay thịt gà

Để thịt gà thật nguội rồi đem xé thành các sợi vừa phải. Cho vào máy xay sinh tố cầm tay chọn chế độ trộn rồi đánh bông ra như sợi chà bông.

Mẹo hay:

Nên xay theo từng đợt, mỗi đợt 1 ít để đảm bảo các sợi thịt được đánh bông.

Cũng có thể cho thịt gà vào cối để giã hoặc dùng tay xé thịt càng nhỏ càng tốt.

Luộc trứng cút và đánh trứng gà

Luộc trứng cút cho chín rồi lột vỏ. Cho lòng đỏ và trắng trứng gà vào chén và đánh bông.

Để thịt gà thật nguội rồi đem xé thành các sợi vừa phải, sau đó cho vào máy xay sinh tố cầm tay chọn chế độ trộn rồi đánh bông ra như sợi chà bông

+ Nấu súp

Cà rốt và bắp đã được nấu mềm, tiếp đó bạn vớt gừng, hành tím ra rồi cho nấm đông cô, thịt gà đã đánh bông. Nêm thêm bột canh, bột ngọt vào, khuấy đều, nấu với lửa vừa khoảng 3 phút rồi nêm tùy chỉnh gia vị cho vừa ăn.

Vặn lửa ở mức lớn nhất rồi cho trứng gà vào khuấy đều cho đến khi trứng kết mây. Cho nước bột năng vào và khuấy đều để nước súp sệt lại rồi cho trứng cút vào, vặn lửa ở mức nhỏ vừa, nấu khoảng 3 phút nữa. Cuối cùng cho ngò gai vào trộn đều rồi tắt bếp.

Cho nước bột năng vào và khuấy đều để nước súp sệt lại rồi cho trứng cút vào, vặn lửa ở mức nhỏ vừa, nấu khoảng 3 phút nữa

+ Yêu cầu thành phẩm:

Súp gà rau củ thơm ngon hấp dẫn có mùi thơm của nấm hòa quyện cùng vị ngọt của bắp. Nước dùng gà thì ngọt, ấm dễ ăn. Món ăn này khi dùng khai vị cho bữa ăn gia đình hay bữa tiệc sẽ rất tuyệt.

Súp gà rau củ thơm ngon hấp dẫn có mùi thơm của nấm hòa quyện cùng vị ngọt của bắp, cùng đó là nước dùng gà ngọt, ấm dễ ăn

Trên là hướng dẫn cách nấu súp gà cực thơm ngon, hấp dẫn mà không hề khó làm. Đừng bỏ qua món ăn bổ dưỡng này trong thực đơn của gia đình.

Hãy vào bếp trổ tài và nấu ngay món ngon này cho cả gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Chắc chắn độ ngon của nó sẽ khiến mọi người không khỏi xuýt xoa!