Hướng dẫn cách nấu bún mọc vừa chuẩn vị Bắc Nam vừa đơn giản, dễ làm

Sau đây là chia sẻ những cách nấu bún mọc ngon, hương vị chuẩn Nam Bắc mà bạn có thể tham khảo qua nhé!

Tuy trông đơn giản nhưng bún mọc lại là món ăn yêu thích của khá nhiều người. Bên cạnh đó, cách chế biến cũng khá đơn giản nên các bà nội trợ rất thích tự tay mình nấu món bún này tại nhà.

+ Cách chọn mua xương ống ngon:

Nên lựa chọn phần xương có độ to trung bình, vừa phải. Đây thường sẽ là những khúc xương ống ngon.

Xương ống ngon có màu tươi, không tái, không bị lạnh, không có mùi lạ và to khoảng 2 - 3 đốt ngón tay.

Không nên mua phần xương ống quá nhỏ vì đây có khả năng là lợn con đang bị bệnh phải mổ non để bán.

+ Cách chọn mua sườn non tươi ngon:

Chọn mua với những khúc sườn, có màu hồng, tươi, thịt có độ đàn hồi, không có mùi ôi thiu.

Tránh chọn mua với những miếng sườn có xương to và tròn, thường sẽ ít thịt.

Chọn những miếng sườn có xương dẹt và nhỏ vì nó có xương ít và nhiều thịt.

Không chọn mua những phần sườn bị thâm màu, thịt không còn độ đàn hồi, có mùi khó chịu và chảy nhớt.

- Cách tiến hành món Bún mọc sườn

Sơ chế nguyên liệu:

Rửa sạch xương ống, chặt nhỏ rồi đem trụng qua với nước sôi. Sau đó, chuẩn bị sẵn một nồi nước mới và cho xương vào hầm. Để nước dùng ngọt hơn, bạn chỉ cần thêm vào một ít muối, hạt nêm và nước mắm.

Chuẩn bị sẵn một nồi nước mới và cho xương vào hầm

Bạn lưu ý là phải thường xuyên vớt bọt để nước dùng được trong.

Rửa sạch sườn non (hoặc sườn thăn), chặt nhỏ vừa ăn. Để khử mùi hiệu quả, bạn có thể rửa sườn với nước muối. Sau đó, bạn cho sườn vào tô, thêm 1/3 muỗng canh mắm, 1 muỗng canh hạt nêm và một chút tiêu xay, trộn đều và ướp khoảng 10 phút.

Rửa sạch mộc nhĩ, ngâm với nước nóng để nấm nở ra rồi thái sợi nhỏ.

Thái miếng chả lụa vừa ăn. Rửa sạch hành lá, rau mùi, thái nhỏ. Hành tím bóc vỏ, băm nhỏ.

Rửa sạch rau sống. Trụng bún tươi sơ qua với nước sôi, để ráo nước.

+ Làm viên mọc

Cho giò sống vào tô, thêm hành lá, mộc nhĩ cùng một chút gia vị vào và trộn đều.

Viên hỗn hợp này thành những viên mọc tròn nhỏ, vừa ăn và thả vào nồi nước dùng. Khi thấy mọc chín và nổi trên mặt nước thì vớt ra.

Viên hỗn hợp này thành những viên mọc tròn nhỏ, vừa ăn và thả vào nồi nước dùng

+ Nấu nước dùng

Đun dầu cho nóng rồi phi cho thơm hành tỏi rồi cho sườn vào đảo đều. Đến khi thịt săn lại, bạn tắt bếp.

Khi nước dùng sôi, bạn cho sườn vào và đun sôi nước dùng rồi cho mọc vào, thêm gia vị cho vừa ăn. Tiếp tục đun thêm khoảng 10 phút nữa là được.

Khi nước dùng sôi, bạn cho sườn vào và đun sôi nước dùng rồi cho mọc vào, thêm gia vị cho vừa ăn

+ Thành phẩm

Cho bún vào tô và lần lượt cho thêm sườn, chả lụa cùng mọc lên trên. Rắc thêm một ít hành lá và rau mùi xắt nhỏ lên trên, sau đó chan nước dùng và thưởng thức.

Dùng kèm bún mọc với rau sống cùng vài miếng chanh. Ngoài ra, bạn có thể ăn kèm với mắm tôm hoặc nước mắm và ớt nếu muốn.

Món bún mọc sườn thơm ngon, hấp dẫn, đảm bảo ăn là ghiền và cả nhà sẽ thích mê.

Cho bún vào tô và lần lượt cho thêm sườn, chả lụa cùng mọc lên trên. Rắc thêm một ít hành lá và rau mùi xắt nhỏ lên trên, sau đó chan nước dùng và thưởng thức

1.2 Bún mọc chân giò

- Nguyên liệu:

Bún tươi 1 kg, Xương đùi gà 4 cái, Chân giò heo 1 kg, Thịt xay 300 gr, Cà chua 500 gr, Bạc hà 200 gr (dọc mùng), Thơm 300 gr, Me 50 gr, Nước mắm 3 muỗng canh, Dầu ăn 1 muỗng canh, Bột bắp 1 muỗng cà phê, Bột nở 1/2 muỗng cà phê, Rau nhúng 500 gr, Rau thơm ăn kèm 1 ít, Gia vị thông dụng 1 ít, Nước đá viên 200 ml

Cách chọn mua chân giò ngon:

Mỗi gia đình sẽ có một khẩu vị và sở thích khác nhau. Bạn có thể chọn mua chân giò trước hoặc sau:

Phần thịt ở chân giò trước mềm và ngọt hơn, là lựa chọn phù hợp để chế biến các món luộc, hầm, giả cầy… Do đó, giá cả thường sẽ có phần cao hơn.

Phần chân sau của lợn hoạt động ít hơn nên có nhiều hơn cả mỡ lẫn thịt. Phần thịt chân giò sau của lợn phù hợp để nấu cháo, kho, xào hoặc thịt băm…

Nên chọn những miếng chân giò có màu hồng tươi, vết cắt có màu sắc tự nhiên, sáng, khô.

Lựa chọn với những khối thịt chân giò có thớ thịt đều, rắn chắc, đường cắt mặt thịt khô ráo, khi ấn tay xuống thịt có độ đàn hồi cao.

Sờ vào không có cảm giác nhầy nhớt, không bầm đen. Thịt không có mùi hôi, tanh, không có các hạt lạ trên thịt.

- Cách chế biến Bún mọc chân giò

+ Sơ chế và luộc chân giò:

Dùng dao lam cạo sạch phần lông của chân giò rồi dùng muối chà xát để khử mùi hôi, sau đó chẻ làm đôi và rửa lại với nước sạch.

Trụng giò heo trong nước sôi khoảng 2 - 3 phút, sau đó rửa lại với nước lạnh

Cách sơ chế chân giò bớt hôi:

Cách 1: Trụng giò heo trong nước sôi khoảng 2 - 3 phút, sau đó rửa lại với nước lạnh.

Cách 2: Dùng một chiếc khò gas mini bật lửa ở chế độ vừa hoặc đốt giấy báo thừa, rơm để thui sơ giò heo, loại bỏ được triệt để phần lông cứng trên bề mặt da heo. So với khi dùng ngọn lửa, dùng khò gas mini tiện lợi và dễ kiểm soát hơn, có thể tránh việc giò heo bị cháy khét.

+ Nấu nước dùng

Bắc nồi 2 lít nước lên bếp và vặn lửa lớn, cho vào nồi 1 muỗng canh muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 4 cái xương đùi gà và chân giò, thêm 1 muỗng canh đường phèn và 1 củ hành tím đập dập.

Đun cho đến khi nước sôi và nổi váng bọt thì vớt bỏ hết váng, đảo nhẹ rồi tiếp tục đun cho nước sôi lớn, vớt váng ra một lần nữa. Vặn nhỏ lửa, đun đậy nắp 20 phút cho thịt chân giò chín.

Đun cho đến khi nước sôi và nổi váng bọt thì vớt bỏ hết váng, đảo nhẹ rồi tiếp tục đun cho nước sôi lớn, vớt váng ra một lần nữa

Đun trong khoảng 20 phút rồi mở nắp nồi, thử dùng đũa xiên qua chân giò để xem chân giò đã mềm thịt hay chưa. Nếu chân giò không chảy máu đỏ ra thì vớt chân giò ra cho vào thau nước lạnh cho nguội và giòn da, rồi vớt ra thớt xắt mỏng.

Hầm xương gà trên lửa vừa rồi cho me chua vào túi lọc nấu ăn rồi vào nồi nước dùng.

+ Sơ chế các nguyên liệu khác:

Rửa thơm sơ qua nước lạnh, cắt bỏ phần lõi rồi cho vào nồi nước dùng, phần thịt bạn xắt miếng tam giác vừa ăn.

Rửa sạch cà chua với nước muối, sau đó bỏ cuống, xắt múi cau.

Tước bỏ vỏ bạc hà, rửa sạch rồi cắt chéo miếng vừa ăn.

Nấm mèo ngâm nở, rửa sạch rồi cắt nhỏ.

Các loại rau nhúng mua về ngâm vào nước muối cho sạch, rồi rửa lại với nước lạnh.

+ Hướng dẫn cách sơ chế nấm mèo khô:

Trước khi dùng nấm mèo chế biến, bạn chỉ nên ngâm tối đa 3 - 4 tiếng. Ngâm quá lâu hoặc để qua đêm sẽ khiến nấm mèo sản sinh nhiều chất độc, có hại cho sức khỏe.

Không cần ngâm bằng nước ấm vì tuy nấm nở nhanh hơn khi ngâm với nước lạnh nhưng chất morpholine trong nấm lại không có nhiều thời gian để trung hòa.

+ Xay mọc:

Cho thịt xay vào ngăn đá khoảng 15 phút để thịt hơi lạnh và cứng lại, sau đó cho thịt xay vào máy xay thịt cùng 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng cà phê bột bắp, 1/2 muỗng cà phê bột nở, 1/4 muỗng cà phê muối và 1/4 muỗng cà phê bột ngọt.

Cho thêm vào với 1 viên nước đá 200ml đập nhuyễn và xay tốc độ cao cùng với thịt cho đến khi thấy thịt xay nhuyễn mịn. Cuối cùng cho nấm mèo xắt nhỏ vào xay thêm 15 giây cho đều.

Xay mọc

Mẹo hay: Cho thịt vào ngăn đá ít nhất 2 tiếng trước khi xay và xay chung nước đá sẽ giúp mọc dai ngon hơn.

+ Hoàn thành nước dùng:

Khi đã hầm xong nồi nước dùng, bạn mở nắp, thêm vào 2 muỗng canh nước mắm, vớt túi me ra, cho cà chua và thơm vào. Vặn to lửa đun đến khi nước sôi lớn lại thì bạn bắt mộc thành từng viên tròn cho vào nồi.

Đun cho đến khi mọc đã chín và nổi lên mặt nước thì tiếp tục cho bạc hà vào khuấy đều nồi. Đợi cho nước sôi lớn lại lần nữa và chín hết các nguyên thì bạn nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Đun cho đến khi mọc đã chín và nổi lên mặt nước thì tiếp tục cho bạc hà vào khuấy đều nồi

Phần nước dùng đã sẵn sàng, chỉ cần sắp bún và thức ăn vào tô, chan nước vào là hoàn thành món bún mọc.

Khi ăn, bạn cho bún tươi vào tô, sắp vào tô đầy đủ các nguyên liệu thịt chân giò, cà chua và thơm, vài lát bạc hà, vài viên mọc, cho 1 ít rau nhúng vào rồi chan vào một muôi nước dùng nóng hổi hấp dẫn.

+ Thành phẩm:

Tô bún thơm ngon có phần nước dùng vừa vị, chua chua ngọt ngọt cực cuốn vị. Mọc dai giòn, thịt chân giò trắng mềm, hấp dẫn tạo nên sự kết hợp tuyệt vời.

Đây là món ăn lý tưởng thêm vào thực đơn bữa cơm cuối tuần để cả gia đình bạn cùng quây quần bên nhau thưởng thức.

Tô bún thơm ngon có phần nước dùng vừa vị, chua chua ngọt ngọt cực cuốn vị, mọc dai giòn, thịt chân giò trắng mềm, hấp dẫn tạo nên sự kết hợp tuyệt vời

Mẹo thực hiện thành công món bún mọc:

+ Để mọc có độ dai nhất định thì ăn đến đâu bạn cho mọc đến đó.

+ Bạn cũng có thể ăn kèm với chả quế hoặc chả chiên để món bún thêm phần hấp dẫn.

2. Cách nấu bún mọc chuẩn vị miền Nam

- Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Sườn thăn (hoặc sườn non): 400 gr (bạn chọn miếng sườn còn tươi, thịt có độ đàn hồi)

Xương ống: 300 gr

Bún tươi (sợi nhỏ): 700 gr

Chả lụa: 200 gr

Giò sống: 200 gr

Mộc nhĩ: 4 cái

Hành lá, rau mùi, hành tím, tỏi băm

Rau sống: tía tô, húng quế, rau diếp

Gia vị: Muối, hạt nêm, nước mắm, hạt tiêu

- Các bước tiến hành món bún mọc:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

– Rửa thật sạch phần xương ống rồi trụng sơ qua nồi nước sôi. Tiếp đó, cho vào nồi nước mới với 2 muỗng café muối + 2 muỗng café hạt nêm + 1 muỗng café nước mắm và để lửa vừa hầm xương.

Lưu ý: Nhớ canh vớt bọt khi hầm xương để nước dùng được trong.

– Rửa qua phần sườn thăn với nước muối để cho khử hoàn toàn mùi hôi của thịt.

Xả với nước lạnh và chặt thành các miếng vừa ăn. Nêm thêm chút xíu tiêu xay + 1 muỗng canh hạt nêm và 1/3 muỗng canh nước mắm. Để phần thịt sườn yên trong khoảng 15 phút để thấm gia vị.

– Rửa sạch mộc nhĩ rồi ngâm nước cho nở mềm rồi băm nhỏ.

– Chả lụa đem cắt thành những miếng vừa ăn.

– Trụng bún tươi sơ qua nước sôi rồi để ráo.

– Nhặt sạch các loại rau sống và rửa sạch, để ráo.

Bước 2: Sơ chế giò sống

Nêm chút gia vị, hành lá, tiêu xay trộn cho giò sống rồi có thể cho phần nấm nhĩ bên trên vào và trộn đều.

Hoặc bạn có thể dùng thịt heo rồi cho vào cối xay nhuyễn, nêm nếm với gia vị đều được. Vo hỗn hợp giò sống và mộc nhĩ thành những viên mọc nhỏ.

Nêm chút gia vị, hành lá, tiêu xay trộn cho giò sống rồi có thể cho phần nấm nhĩ bên trên vào và trộn đều

Bước 3: Cách nấu nước dùng bún mọc

– Phi hành tím, tỏi băm cho thơm rồi cho tiếp phần sườn thăn vào xào đến khi thịt vừa săn lại thì tắt bếp.

– Nấu cho đến khi nồi nước hầm xương vừa sôi tới thì trút hết phần sườn vừa xào vào nồi, tiếp tục đun cho đến khi sôi lần nữa. Thả hết mọc vào nồi và nêm nếm cho khẩu vị vừa ăn. Tiếp tục đun nồi nước khoảng 10 phút nữa là mọc sẽ chín.

Bước 4: Hoàn tất món ăn

– Múc bún vào tô và múc sườn thăn lên, rắc thêm chút hành lá và rau mùi, xếp vài miếng chả. Cuối cùng, chan nước dùng lên thật đều. Vậy là món bún đã được hoàn tất.

– Dùng kèm bún mọc với rau sống, chanh, ớt. Nếu thích mắm tôm thì có thể dùng kèm.

Bún mọc chuẩn vị miền Nam

Những lưu ý khi nấu bún mọc:

– Ăn tới đâu mới cho mọc vào tới đó để có thể ăn mọc có độ dai dai nhất định.

– Ngoài chả lụa thì bạn có thể thêm chả quế và chả chiên mỗi loại một ít để tô bún thêm phần hấp dẫn.

* Nguồn gốc của bún mọc

Bún mọc còn có tên gọi khác là bún mọc, là món ăn bắt nguồn từ làng Mọc, Nhân Chính, nay là quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hiện nay, bún mọc đã có mặt ở khắp các vùng miền trên đất nước. Theo từng văn hóa ẩm thực của mỗi nơi mà món ăn này cũng được biến tấu hài hòa để phù hợp.

Dù là với cách nấu nào thì món bún với nước dùng ngọt xương với những viên mọc (giò heo) mang lại hương vị nhẹ nhàng mà hấp dẫn cho người dùng.

Với món bún mọc, bạn có thể thưởng thức vào bất kỳ bữa ăn nào trong ngày.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách thực hiện món bún mọc chuẩn vị, thơm ngon, đậm đà hấp dẫn cực kì đơn giản và dễ thực hiện mà ai cũng có thể làm được. Chúc các bạn thành công với 2 công thức này nhé!