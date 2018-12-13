Hướng dẫn cách làm mứt chùm ruột có màu đỏ, ngon khó cưỡng

Để làm mứt chùm ruột có màu đỏ ngon nhất, các bạn có thể xem hướng dẫn dưới đây:

Với vị chua ngọt hấp dẫn, mứt chùm ruột là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Đặc biệt là với trẻ em miền nam, mứt chùm ruột đã trở thành món ăn của kí ức tuổi thơ. Đây cũng là món ngon dùng để chiêu đãi mỗi khi khách đến nhà chơi trong dịp tết cổ truyền.

Khâu chọn nguyên liệu để làm mứt chùm ruột rất quan trọng, quyết định rất lớn đến chất lượng thành phẩm. Nếu chọn quả quá xanh sẽ làm mứt bị chua còn chọn quả quá chín sẽ dễ bị nát khi sên. Do đó, để mứt dẻo, mềm, ngon thì bạn nên chọn những quả chùm ruột già và gần chín tới.

Chùm ruột: 1kg

Đường cát: 700g

Chút muối ăn

100ml nước dâu tây xay

Vài giọt nước cốt chanh

Hướng dẫn cách làm mứt chùm ruột có màu đỏ

Cách làm mứt chùm ruột màu đỏ, rất thích hợp để chiêu đãi khách nhân dịp Tết này.

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sau khi sơ chế xong thì ướp đường cho chùm ruột

Sau khi mua chùm ruột về thì rửa sạch với nước muối pha loãng (khoảng 20 gram muối với 2 lít nước). Ngâm khoảng 3h để chùm ruột ra bớt nước chua và chát. Khi nào thấy chùm ruột nổi lên trên là được, rồi vớt ra.

Tiếp theo cho hết chùm ruột vào ngăn đá tủ lạnh để qua đêm cho đông cứng hoàn toàn. Đến sáng thì lấy chùm ruột ra rã đông. Sau đó, dùng tay vắt bỏ nước chua của chùm ruột.

Bước 2: Tẩm ướp gia vị cho chùm ruột

Cho chùm ruột vào tô lớn, thêm 500g đường cát và một chút muối vào ướp cùng, trộn đều để đường được hòa tan và để khoảng 7- 8 giờ đồng hồ.

Bước 3: Sên mứt chùm ruột

Sên chùm ruột thành mứt

Cho 200g đường cát còn lại vào chảo cùng với chút nước và bắt đầu sên để làm nước đường. Khi nào nước đường hơi chuyển màu vàng thì cho thêm vài giọt nước cốt chanh vào. Sau đó sên đến khi có màu caramel (màu nâu cánh gián) thì cho khoảng 100ml nước dâu tây xay vào sên cùng khoảng 3 phút để tăng thêm màu cho chùm ruột.

Cuối cùng cho hết chùm ruột vào chảo để sên, đảo liên tục để chùm ruột chín đều. Lưu ý khi sên để lửa nhỏ để chùm ruột không bị cháy. Gần sên xong thì cho thêm 1 muỗng cà phê vani vào mứt chùm ruột, trộn đều cho hòa tan rồi tắt bếp. Tổng thời gian sên khoảng 60-70 phút.

Lưu ý: Không nên cho chùm ruột vào sên ngay từ lúc đầu với nước đường, như vậy khi sên xong chùm ruột có màu cam chứ không phải màu đỏ.

Đánh giá thành phẩm sau khi làm

Sau khi sên xong, bạn sẽ thu được mứt chùm ruột. Nếu mứt chùm ruột ngon là không bị nát, vị chua ngọt, màu đỏ rực thì mới đạt yêu cầu.

Mứt chùm ruột ngon, dẻo và đỏ rực

Cách làm mứt chùm ruột có màu đỏ ở trên hoàn toàn từ các nguyên liệu tự nhiên nên rất an toàn cho sức khỏe. Cách làm này cũng khá đơn giản, không mất quá nhiều thời gian để thực hiện, sẽ giúp bạn làm được món ăn vặt lý tưởng chua chua, ngọt ngọt cho gia đình cùng thưởng thức hoặc đãi khách. Còn chần chừ gì nữa, hãy bắt tay vào bếp ngay thôi!