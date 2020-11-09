Hướng dẫn cách làm gà hấp rượu miền tây siêu thơm ngon

Cách làm gà hấp rượu miền tây rất đơn giản, dễ thực hiện nhưng vô cùng ngon miệng. Từng miếng thịt gà mềm dai hòa quyện cùng hương rượu thơm nồng quyến rũ sẽ khiến các thành viên trong gia đình phải trầm trồ khen ngon.

- 1 chén rượu trắng

- 1 thìa canh muối

- 2 củ hành khô

- 3 tép tỏi

- 1 quả ớt

- Hạt tiêu xay

+ Hướng dẫn cách làm món gà hấp rượu

Bước 1: Gà sau khi mua về, làm sạch và rửa lại với nước muối, nước lạnh rồi để ráo nước. Trộn đều các gia vị đã chuẩn bị gồm: muối, hành băm, tỏi băm, ớt tươi băm, bột nghệ và hạt tiêu xay, sau đó xoa đều chúng lên mình gà đã làm sạch.

Bước 2: Ướp gà cùng với hỗn hợp gia vị trong 1 giờ đồng hồ.

Ướp gà cùng với hỗn hợp gia vị

Bước 3: Sau khi đã ướp xong, cho nguyên con gà vào 1 chiếc đĩa sâu lòng vì nước gà khi hấp sẽ tiết ra khá nhiều. Tiếp theo, bạn rưới đều 2/3 rượu lên mình gà.

Bước 4: Đem hấp gà trong 30 phút rồi đổ nốt 1/3 số rượu còn lại vào, hấp gà với rượu thêm 15 phút nữa là món gà đã chín.

Đem hấp gà trong 30 phút

Bước 5: Đổ gà hấp rượu thành phẩm ra 1 cái đĩa khác và ăn kèm với muối tiêu chanh sẽ làm món ăn thêm đậm vị.

Gà hấp rượu miền Tây có thể ăn như kiểu gà xé phay, trộn cùng gỏi chuối cây, rau răm và bắp cải. Có người thì chỉ xé gà ra rồi chấm với muối ớt có pha 1 chút chanh để nhâm nhi cùng một ít bia rượu vào cuối tuần.

Gà hấp rượu miền tây siêu ngon

2. Cách làm gà hấp rượu sả thơm ngon

Ngoài cách làm gà hấp rượu ngon theo kiểu miền Tây, bạn còn có thể biến tấu thành món gà hấp rượu muối sả hoặc gà hấp nước mắm để lạ miệng hơn.

+ Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1 con gà ta (nặng khoảng 1 – 1,5kg).

- 500g muối hạt.

- 300g sả.

- 30ml rượu trắng.

- 5 lá chanh.

- 1 quả chanh, hành tím.

- Gừng, tỏi, ớt, tiêu, bột ngọt, hạt nêm,…

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm gà hấp rượu muối sả

+ Cách thực hiện:

- Gà sau khi mua về thì làm sạch, khử mùi thịt gà bằng cách ngâm chúng trong nước có pha một chút rượu trắng, gừng, 1 muỗng muối trong khoảng từ 3-5 phút. Sau đó, vớt gà ra và để ráo nước.

- Sả cũng rửa sạch, cắt thành từng khúc khoảng 5 – 10cm; phần lá giữ nguyên, phần củ thì đập dập.

- Lá chanh rửa sạch, để ráo rồi cắt sợi.

- Ớt bỏ cuống, rửa sạch, bỏ cuống, cắt sợi.

- Hành tím lột vỏ, băm nhuyễn.

- Chanh vắt lấy nước cốt.

Gà sau khi mua về thì làm sạch, khử mùi thịt gà bằng cách ngâm chúng trong nước có pha một chút rượu trắng

- Tiến hành ướp thịt gà với 3 muỗng sả băm nhuyễn, hành tím, 1 muỗng lá chanh băm nhỏ, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng tiêu, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Nhớ đeo bao tay để xát đều gia vị lên mình gà. Để yên trong 20-30 phút cho gà thấm gia vị. Như thế, món gà hấp muối rượu sả sẽ thơm ngon, đậm đà hơn.

- Rải dưới đáy nồi 1 lớp muối dày khoảng 1 – 1,5cm. Tiếp đến, sếp sả lên trên muối. Rải lá chanh, gừng thái sợi lên trên sả. Đặt vỉ hấp hoặc đĩa sứ lên trên.

- Trước khi cho gà vào hấp, nên nhét đồ ướp vào trong bụng gà để hương vị sả, chanh, gừng thấm từ bên trong ra ngoài.

Tiến hành ướp thịt gà

Khi bỏ gà vào nồi hấp thì không nên cho nước mà nên rưới vào 1 ít rượu trắng, đậy kín nắp và bắt đầu bỏ lên bếp đun nóng nồi hấp. Trong quá trình hấp nồi phải thật kín hơi, bếp đun đến khi nồi đủ nóng già thì giảm bớt lửa xuống và duy trì lửa ở mức nhỏ để gà chín đều và thấm gia vị. Thời gian hấp tốt nhất là từ 30-45 phút tùy loại gà non hay già.

- Làm muối chấm: Cho 1,5 muỗng muối, 1 muỗng tiêu, 1 trái ớt thái chỉ, 1 muỗng nước cốt chanh vào chén trộn đều.

- Khi phần gà hấp đã chín thì cho gà ra khay rồi để nguội. Chặt thành từng miếng vừa ăn rồi sắp xếp vào dĩa và thưởng thức món gà hấp muối sả rượu khi chúng còn nóng.

Bỏ gà vào nồi hấp

3. Cách làm món gà hấp nước mắm

Nguyên liệu:

- 1 con gà ta 1,5-2 kg

- Hành tím

- Tỏi

- Nước mắm

- Hạt tiêu

- Đường

- Dưa chuột, rau sống các loại.

Cách làm:

- Gà ta bạn mang đi làm sạch cùng nước muối pha loãng, sau đó rửa sạch lại với nước nhiều lần.

- Hành ta đem rửa sạch, sau đó giã nhuyễn và cho vào hỗn hợp gồm các loại gia vị như: 3 thìa canh nước mắm, 1 thìa cafe tỏi băm, 1 thìa cà phê hạt tiêu, 3 thìa cafe đường và khuấy đều. Món gà hấp nước mắm muốn ngon thì nguyên liệu ướp cũng hết sức quan trọng.

- Dùng 1/2 lượng hỗn hợp trên ướp cùng với gà trong vòng 20 phút.

- Đặt gà vào 1 chiếc nồi rồi hấp trong 25 phút là vừa chín. Sau đó, bạn dùng phần hỗn hợp gia vị còn lại lúc nãy quết đều lên thân gà nhiều lần cho thấm. Hấp thêm 5 phút nữa là được.

- Sau khi tắt bếp để nguội hơn tí rồi mang gà đi chặt thành từng miếng vừa ăn. Khi ăn có thể chấm gà cùng với muối ớt/ muối tiêu chanh và ăn kèm dưa chuột, rau sống. Chỉ cần vài nguyên liệu đơn giản như trên là bạn đã có ngay những miếng thịt gà hấp mắm đậm đà thơm ngon và bổ dưỡng.

Món gà hấp nước mắm

4. Những tác dụng tuyệt vời của thịt gà đối với sức khỏe

+ Bổ sung nhiều protein cho cơ thể

Thịt gà giàu protein, đây là chất chính tạo thành cấu trúc của tế bào và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển về chiều cao, cân nặng và trí não con người. Thiếu hụt protein sẽ gây ra hàng loạt các tác động nguy hiểm đến sức khỏe như suy dinh dưỡng, cơ thể tăng trưởng chậm, hệ miễn dịch suy yếu.

+ Đẩy nhanh quá trình trao đổi chất

Trong thịt gà giàu vitamin B6, giúp cơ thể trao đổi chất một cách thuận lợi, đồng thời tăng hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả hơn, từ đó sự phát triển chiều cao, cân nặng cũng tăng lên. Vì thế, những người gầy yếu hay biếng ăn nên bổ sung thịt gà thường xuyên hơn vào chế độ ăn để cơ thể phát triển khỏe mạnh, cải thiện cân nặng và tăng cường sức đề kháng.

+ Tốt cho sức khỏe tim mạch

Các dưỡng chất từ ức gà có thể ngăn ngừa và kiểm soát hàm lượng homoccysteine - là tác nhân dẫn đến các bệnh lý về tim mạch. Chính vì thế, ta nên bổ sung thịt gà thường xuyên trong các bữa ăn gia đình.

+ Phát triển xương, răng chắc khỏe

Trong thịt gà có các chất dinh dưỡng như phốt pho và canxi có tác dụng giúp xương và răng phát triển khỏe mạnh, ngừa tình trạng loãng xương cùng các bệnh về răng. Nhờ vậy, hệ cơ xương tránh được các nguy cơ chấn thương do ngoại lực tác động.

Thịt gà mang đến nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe

+ Thịt gà giúp bổ mắt

Loại thịt này rất giàu beta-carotene, retinol, lycopene, alpha đều bắt nguồn từ vitamin A, mang đến công dụng giúp tăng cường thị lực, cải thiện sức khỏe cho mắt sáng trong và khỏe mạnh. Đối với những người phải làm việc thường xuyên với máy tính, tài xế thì nên bổ sung thịt gà vào chế độ ăn để hạn chế tình trạng mờ mắt, mỏi mắt, cũng như giúp tăng độ tập trung khi làm việc.

>>> Xem thêm:

- Cách làm gà hấp muối sả thơm ngon chuẩn vị

- Cách làm gà nướng mật ong ngon hơn nhà hàng cho bữa cơm cuối tuần thêm hấp dẫn

+ Loại bỏ áp lực, căng thẳng với thịt gà

Khi đang làm việc quá sức, cơ thể suy nhược, mệt mỏi thì một tô canh hoặc súp gà sẽ giúp mọi người phục hồi thể lực nhanh chóng. Đặc biệt, vào những khi thời tiết chuyển lạnh thì một tô canh gà nấu gừng hoặc nhân sâm sẽ có tác dụng giữ ấm cho cơ thể rất tốt cũng như giúp tăng cường sức để kháng, chống chọi lại nhiều nguyên nhân gây bệnh cho con người.

Với hướng dẫn cách làm gà hấp rượu miền tây, hy vọng các chị em sẽ thành công trong công thức trên cũng như biết thêm về công dụng của thịt gà đối với sức khỏe. Còn chần chờ gì nữa, hãy vào bếp ngay để chế biến các món ăn ngon cho cả gia đình thưởng thức !